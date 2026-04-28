Поліцейська Дудіна не змогла додзвонитися у швидку під час стрілянини в Києві: медики службове розслідування не проводять. ДОКУМЕНТ

Стрілянина у Києві: у швидкій прокоментували заяви поліцейської

КП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" не проводить службове розслідування щодо роботи диспетчерів під час подій 18 квітня 2026 року в Голосіївському районі, оскільки не вбачає для цього підстав.

Про це йдеться у відповіді на запит Цензор.НЕТ.

Що відомо?

У Центрі зауважили, що того дня диспетчери діяли відповідно до чинних протоколів.

Автоматизована система "Екстрена медична допомога" фіксує лише прийняті дзвінки і не зберігає інформацію про спроби додзвонювання.

За офіційними даними, 18 квітня 2026 року, починаючи з 16:32, на лінію "103" надійшло 17 звернень щодо подій у Голосіївському районі, зокрема про вогнепальні поранення, стрілянину та пожежу. Частина викликів була переадресована зі служби "112".

Усі вхідні дзвінки записуються та зберігаються, а аудіозаписи можуть бути надані правоохоронним органам за запитом.

Також повідомляється, що у день події збоїв у роботі системи зв’язку не зафіксовано. Загалом протягом доби 18 квітня цього року було оброблено 2764 дзвінки.

Нагадаємо, раніше під час судового засідання поліцейська Анна Дудіна заявила, що безрезультатно кілька разів намагалася викликати швидку під час стрілянини. 

Стрілянина в Києві

Втеча поліцейських

  • Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
  • Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
  • Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.
  • 21 квітня Анні Дудіній та її колезі поліцейському Михайлу Дробницькому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з правом внесення застави в розмірі 266 тис. грн.

Топ коментарі
+30
нікуди воно не дзвонило,брехня, воно витріщивши з переляку зеньки тікало чим дужче рятуючи свою шкуру
28.04.2026 09:44 Відповісти
+29
"Не змогла" додзвониться до "швидкої"? А рація у неї, для чого? Поліцаї, при подібних ситуаціях, ЗОБОВ'ЯЗАНІ телефонувать, у першу чергу, до власної оперативної служби. І вже потім - у "швидку"... Туди вона теж "не додзвонилася"? Чи "не додзвонився" оператор, якого вона "повідомила про стрілянину та постраждалих"?
"Лекція для колгоспників"...
28.04.2026 10:21 Відповісти
+15
класика!
скинути свою провину на кого завгодно!
тобто, не обісрана мєнтовка винна, бо вона канцелярська криса та не могла додзвонитися до медиків, котрій потрібно було достати зброю та пристрелити падлу, а хто завгодно.
саме, як наше найзелешіше гундосе чмо.
28.04.2026 09:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Вірю, як самому собі, вірю. Звання не має ніякої ваги. Стаж досвід теж. Головного із двох рівних визначають підкидаючи монету...
28.04.2026 17:23 Відповісти
Визначальне!!!! НАКАЗ !!!! ....яким ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ старший!!! Ніколи ні звання ні посада не давали права себе призначати старшим! Старший призначається НАКАЗОМ!!!! А партизанщину і самостійність у призначенні себе старшим по посадам..званням залиште у фільмах про війну....
28.04.2026 19:00 Відповісти
Ви конкретно той самий наказ бачили? Напарник пані Анни Дудіної стверджує що "...формально за посадою та вислугою років старшою була Дудіна.". Формально - означає за наказом.
28.04.2026 19:09 Відповісти
.. я не маю бажання пояснювати дорослій дитині..чому у садочку Миколка ..який здоровенний..але розумово обмежений командує дітлахами..які менше його по віку.. але значно розумнійші...))) В армію звісно Миколка не ходив і точно не піде...бо навіть ВЛК ТЦК стовідсотково признають його непридатним!!! Тому і меле тут маячню...виставляючі себе відвертим посміховиськом!
Я ж питав!!! Коли почнете ДУМАТИ? Не почнете... Розумію..співчуваю!!)))
28.04.2026 19:16 Відповісти
Перехід на особистість? Тобто по суті нема що сказати. Ще раз. Наказ на патрулюванн був? Ви його бачили?
28.04.2026 19:30 Відповісти
На закінчення! Тільки тупе не знає...що при формуванні наряда призначається СТАРШИЙ Рішенням старшого начальника! Оформлюється НАКАЗ...де наряду призначається район патрулювання..час доповіді... час початку та закінчення. Зміна району патрулювання визначається рішенням Старшого оперативного начальника...який узагальнює і контролює лдії у зоні своєї відповідальності. Тому призначення старшим патрульного поліцейського ... для якого це основний напрямок роботи... а не капітана з Квартирного відділення ..якому навіть невідомі алгоритми дій у патрулювання... це НОРМА і ПРАВИЛЬНО! Тобі (особистості) навіть питання , чи бачив я цей наказ...задавати соромно булоб...бо це реальне запитання розумовообмеженної людини. То як тут особистість не зачепити? Я ж задавав питання.... А ти бачив де небудь...щоб майор з КЕЧ командував лейтенантом.. який професійний направленець. (офіцер тактичного рівня) ..а майор просто господарник..? Ти щось там промекав... ідіотське. Тоя і зрозумів...що витрачати на тебе час... ну це просто з пустого в порожне! Але ти не переживай! Ти такий тут не один....))))
28.04.2026 19:47 Відповісти
Тобто крім образ та казок нічого. Істеричка. Пенсію затримали?
28.04.2026 19:55 Відповісти
.. ні ..дурноголове!! Прсто сижу у готелі і показую свойому екіпажу... які дурноголові бугають по нещасній Україні. Правда більшість тут бувші військові... то твій концерт сприймають весело!!! Правда загально та..кажуть.. де таких ідіотів селекціонують і де їх ховають!! Тільки поціновувачі зеленського мають такий хист. А тобі вже 25 виповнилось? Чи ще дитинка соплива і захищати країну нездатна. Розумово ...точно.... фізично...??? Але розумово ..фізично точно знецінить!)))
28.04.2026 20:03 Відповісти
Шановний Не витрачайте свій час---ТУПИМ БАРАНАМ ЦЕ НЕ ЗБАГНУТИ ,
28.04.2026 20:04 Відповісти
... Ваше тупиМ... має реальність!!! От якби тупоМУ.... то ще якось і можна прийняти. Але багато дуже тупиХ!!!!
28.04.2026 20:09 Відповісти
Васильку.Ти все пишеш правильно-"проте формально за посадою та вислугою років старшою була Дудіна...От Тобі вік,стаж і звання(((проте формально за посадою,,,)))
28.04.2026 21:36 Відповісти
Пані Анна Дудіна елементарно розгубилася, тому ініціативу на себе взяв її напарник. Але саме Ви чомусь вище брехали: МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ "По наказу свого старшого..."
28.04.2026 16:56 Відповісти
.. командир загинув... Беру командування на себе..!!!))) Вам би казки читати та дітям у садочку свою маячню розповідати. Особливо..про досвід інспектора квартирного відділку..))))
28.04.2026 19:04 Відповісти
Вона в першу чергу поліцейський, з відповідним званням та "смаколиками" у вигляді заробітньої платні та раннього виходу на пенсію.
28.04.2026 19:11 Відповісти
Щоб одержати мінімальну "поліцейську " пенсію,потрібно прослужити МІНІМУМ 18 років Де ви такі тупі беретесь? Правда таких 73%,тому і живемо так .
28.04.2026 20:08 Відповісти
Щоб отримати пенсію "простій смертній" жинці в Україні треба працювати до 60-и років та мати стаж не менше 33 роки.
28.04.2026 20:14 Відповісти
ТО в чім справа--ідіть в поліцію,підете раніше на пенсію,тільки не забувайте,що свят у вас не буде,будете працювати мінімум десять годин. будете ходити в синяках А.то і підстрелений А головне ---будете спілкуватись з подібними до вас,тобто стрес постійгий. Шановний ви інколи головою думаєте,чи тільки дупою?
28.04.2026 20:34 Відповісти
Не бзди в ментів що не день свято , до 22року хабарі вимагали за хлібне місце поліцая .
29.04.2026 07:25 Відповісти
Нічого не маю проти пенсії для патрульних, оперів та тх хто працю "в полі". Але конторські? Ризикують пальчик папірцем порізати чи вколотися скрепкою?
28.04.2026 20:17 Відповісти
Ніхусі аж цілих 18 років , єпта, моя теща 56 років фельшером пропрацювала і має неповних 5 тисяч пенсії .
29.04.2026 07:22 Відповісти
Мабуть вона наполягала в дзінках, щоб швидка приїхала та одягла на
терориста смиренну сорочку, бо забула про свої прямі обов'язки?
28.04.2026 10:47 Відповісти
Це все міняє )))
28.04.2026 11:06 Відповісти
Одним з показником чи "розгубились", чи "зайняли тактично більш вигідну для вогневого контакту позицію" може бути інформація по кількість зроблених пострілів з табельної зброї.
28.04.2026 11:32 Відповісти
Ще в той день вона з чоловіком сильно посварилась, що взагалі знімає з неї всяку вину.
28.04.2026 11:40 Відповісти
Все схоплено! Нами керують крадії і силовики, що теж тільки крадуть і знущаються з людей
28.04.2026 11:42 Відповісти
А поліція за інструкціями при подібних атаках повинна була спершу викликати швидку? Чи як стверджують їх адвокати, шукати безпечне місце для себе? Тоді можна спочатку добігти десь до Житомира, знайти там безпечне місце, і звідти викликати швидку.
28.04.2026 11:55 Відповісти
интересно. На Западе (судя по кино ) полицейскому достаточно общения с полицейским диспетчером, а тот в свою очередь вызывает все необходимые службы....
28.04.2026 12:29 Відповісти
... так у нас ТАК САМО!!!! Все роблять оперативні чергові... Вони і викликають... Канал зв*язку у кожного поліцейського РАДІОСТАНЦІЯ!!! Швидко... тільк нажати кнопку !!!
28.04.2026 19:07 Відповісти
Хм, історія явно схожа на підставу.
Людина опинилася не в тому місці і не в той час.
28.04.2026 12:32 Відповісти
Бідні поліцейські. Важко їм. Побігли за аптечкою- аптечку не знайшли. Дзвонили в швидку - не додзвонились. Носять з собою зброю а вона зараза по небезпечних чуваках одразу не стріляє. Хочеш бігти вперед щоб закрити мощною груддю цивільних, а ноги назад біжать. Ну і як в таких умовах працювати?
28.04.2026 14:00 Відповісти
Можливо краще збільшити зарплату двірникам, з них користі більше ніж з тих смердюхів в погонах!
28.04.2026 15:34 Відповісти
"Двірник у Російській імперії (особливо в XIX - на початку XX століття) був не просто прибиральником, а важливою фігурою в міській структурі, що поєднувала функції комунального працівника, охоронця порядку та, фактично, агента поліції."

Згадаємо досвід минулого сторіччя?
28.04.2026 18:47 Відповісти
Уявіть собі, що аналогічне непрофесійне ЧМО сидить в нас у кріслі президента і навкруги нього такі ж дегенерати.
28.04.2026 16:59 Відповісти
Виходячи з дописів маю висновок що більшість дописувачів просто Ремби. Просто їх не було на місці подій. А то б вони...ех...груддю на невідомого стрільця б пішли. Не ховались би в укриття як ці поліцейські. Чомусь згадалося що в літаках попередження є що у разі розгерметизації випадають кисневі маски які слід СПОЧАТКУ надіти на СЕБЕ, а вже потім на свою дитину чи якого немощного сусіда-пасажира. Не думали ніколи чому саме так? Бо мертвий ти вже нікому не допоможеш.
28.04.2026 17:20 Відповісти
Слухайте, Міхаіл , ну аналогія з масками в літаку це, звісно, цікаво, але тут вона взагалі ,,не лізе ні в які ворота''. А знаєте, в чому головний прикол цієї інструкції? Маску на себе одягають не для того, щоб просто врятувати свою шкуру і сидіти задоволеним, а щоб не вирубитися від браку кисню і мати сили врятувати дитину чи сусіда. Це інструмент для дії, а не відмазка, щоб забитися в куток. А тепер подивимося на ситуацію тверезо: поліцейський - це ж не випадковий пасажир, який просто купив квиток і хоче спокійно долетіти до відпустки. Це людина, яка добровільно наділа форму, взяла в руки зброю, пройшла підготовку і, головне, дала присягу. Ми з вами платимо їм зарплати не за те, щоб вони в мирний час патрулювали кав'ярні, а саме за те, що в момент, коли всі біжать ВІД небезпеки, вони мають бігти ДО неї. Уловлюєте різницю? Це і є їхня робота, їхній свідомий вибір. І не треба бути ніяким ,,Рембо'', щоб просто не кидати беззбройних людей напризволяще, коли їх розстрілюють як у тирі. Тут мова не про кіношні подвиги, а про елементарну професійну гідність і виконання протоколу. Коли люди в погонах тікають першими, ховаючись краще за цивільних, поки на асфальті залишаються сім трупів і десяток поранених - це вже не ,,тактика самозбереження'', це боягузтво і повна професійна непридатність. Так, мертвий ти нікому не допоможеш, це правда, але якщо ти втік і через твою трусість загинули ті, кого ти мав захистити, то як правоохоронець ти вже теж ,,мертвий'', просто морально і професійно. Виправдовувати такий сором - це все одно що хвалити хірурга, який втік з операційної, бо бачите він побачив багато крові. Якщо страшно виконувати свій обов'язок, то треба просто здавати жетон і йти працювати туди, де немає ризику, а намагатися прикрити такий лютий зашквар авіаційними правилами - це вибачте, просто цинічно стосовно тих, хто вже ніколи не повернеться додому.....
28.04.2026 17:54 Відповісти
"головне дала присягу То в нас і президент присягав на біблії.а робить інше Сотні тисяч військових,прокуророрів, суддів,депутатів--дають присягу,а ВИ ЗВИНУВАЧУЄТЕ ОДНУ ЖІНКУ,КАНЦЕЛЯРСЬКУ РОБІТНИЦЮ Якось воно недоречно це нагадування.
28.04.2026 20:46 Відповісти
Недоречне звинувачення поліцейській через боягузство і непрофесійність, із за якої загинуло 7 людей і десяток поранених ще в лікарнях? Та ви шо? Серйозно? Підіть це скажіть в обличчя родичам загиблих і скалічених, а потім спробуйте виправдати це ще ,,канцелярською роботою''. Знаєте, ваші аргументи про те, що президент чи депутати теж порушують присягу - це вибачте, просто дитяча маніпуляція і спроба перевести стрілки. Те, що ,колись, десь, хтось інший не тримає слово, не дає жодного права поліцейському просто стояти й дивитися, як розстрілюють людей. Це не ринок, де можна торгуватися обов'язком: якщо один лікар схибив, це не означає, що інший має право кинути пацієнта посеред операції та втекти, бо йому ,,страшно'' і тикати пальцем у бік іншого для свого виправдовування.... І оце ваше ,,вона просто канцелярська робітниця'' - ну це ж взагалі ні пришити ні прилатати....Якщо людина наділа форму, взяла в руки табельну зброю і щомісяця отримує зарплату офіцера з наших податків, то вона автоматично перестає бути ,,просто клерком''. У поліції немає такого: ,,сьогодні я білий і пушистий котик-секретар, а завтра, якщо захочу, стану левом-правоохоронцем''. Кожен, хто склав присягу, - це бойова одиниця, яка має захищати громадян. Все ! Крапка. ! Якщо вона не була готова діяти в кризовій ситуації, то навіщо взагалі йшла в органи й брала в руки пістолет? Щоб просто папірці перекладати з гордим виглядом? Я розумію, що зараз ви ще почнете тут тиснути на емоції, мовляв, ,,вона ж жінка'', ,,у неї теж сім'я, діти вдома чекають''. Але послухайте, у тих семи загиблих, яких залишили вмирати на асфальті, теж були сім'ї. У тих десятків поранених, які зараз по лікарнях збирають себе по шматках, теж є близькі. І всі вони розраховували саме на допомогу людини в погонах, якій держава довірила зброю саме для таких критичних випадків. Ще раз повторюю:-поліція - це не про комфортне патрулювання затишних кав'ярень і пиріжкових, це про те, щоб бігти ТУДИ, звідки всі тікають. Сентименти про ,,важке життя'' чи ,,жіночу слабкість'' не можуть замінити протокол, професійну гідність і елементарну честь. Коли людина в формі тікає першою, ховаючись за спини цивільних - вона вмирає як правоохоронець у ту ж саму секунду. Виправдовувати такий лютий зашквар - це просто плювати на могили тих, хто загинув через чиєсь боягузство. Якщо страшно виконувати обов'язок - здавай жетон і йди працювати в бібліотеку, там безпечно. А чи не здається тобі, що пояснювати і прикривати боягузтво ,,канцелярською роботою'' чи помилками і зрадою політиків .- це певною мірою твоя спроба уникнути незручної правди? Вибач , але важко не помітити в цьому певний цинізм стосовно обов'язків, які мають виконуватися попри будь які обставини... .І на додаток: чому в CША копи ніколи не тікають від стрілянини і купа випадків коли жінки-поліцейські сміливо вступали у бій з озброєними нападниками і навіть тоді коли і не були при виконанні своіх обовязків? Питання риторичне...
28.04.2026 21:58 Відповісти
Дуже гарна казочка---тільки для лохів і баранів Суспільство--це не окрема людина, і складається і порівнюється з усіма складовими В методичці так для вас написали і в житті все в порівнюванні
29.04.2026 08:16 Відповісти
Твої байки про «складові суспільства» та «методички для лохів» - це дешева дитяча спроба сховати конкретний злочин (невиконання обов'язку, що призвело до смертей) за абстрактною філософією. Це жалюгідне намагання порожнім потрясанням повітря розмити відповідальність за банальне боягузтво. Якщо ти вважаєш, що виправдання боягузтва - це ознака «розуму», а вірність присязі - «казка для баранів», то ти просто розписуєшся у власному нерозумінні того, як взагалі працює правова держава.Ти стверджуєш, що «все пізнається в порівнянні» - це звичайнісінька маніпуляція. Суспільство - це не однорідна каша, де провина одного виправдовує некомпетентність іншого. Це структура. Вона працює лише тоді, коли кожен на своєму місці виконує свою роботу, а не киває на «поганих політиків», поки поруч розстрілюють людей.Віра в присягу та професійну честь - це не для «баранів», а для нормальних людей, які не хочуть вмирати, поки хтось у погонах ховається за їхніми спинами. І «лохи» в даному контексті - це не ті, хто вимагає виконання присяги, а якраз ті, хто покірно ковтає виправдання професійної непридатності. Тож не плутай свій цинізм із «розумінням життя». Є професії, де немає місця для «мені страшно». Поліція - одна з них. Якщо людина цього не розуміє - вона не офіцер, а просто персонаж у карнавальному костюмі, який паразитує на бюджеті. Твоя логіка - це і є казочка для тих, хто боїться визнати правду: боягузтво в погонах - це злочин, якому немає жодних виправдань......
29.04.2026 10:27 Відповісти
що Ти порівнюєщ пісюн з пвльцем ???
28.04.2026 19:20 Відповісти
Міхаіл вона на роботі була , їй платять за роботу поліцая .А вони обоє сциканули , такі більшість поліцаїв .
29.04.2026 07:30 Відповісти
Які в біса дзвінки медикам по телефону 103? Що вона взагалі верзе ,ця поліціантка? А вона точно з поліціі? Бо вибачте мене за мій французський, але вона ,,не в зуб ногою а ні пальцем в дупу'' поняття зеленого не має що має взагалі робити поліцейський у такій ситуаціі.... Адже алгоритм дій поліцейського в такій ситуації чітко регланований тактичною підготовкою та протоколами - надання допомоги в умовах стрілянини.Навіть не треба бути поліцейським щоб це знати... Пріоритети дій (Алгоритм) : Нейтралізація загрози !!! .Перше завдання - локалізувати або знешкодити злочинця, щоб зупинити появу нових жертв. !!!! Якщо вогонь триває, поліцейський займає позицію, відстрілюється або забезпечує прикриття. Щойно з'являється секунда безпеки, поліцейський передає інформацію. 🚨 Тільки через чергового (по рації) !!! Поліцейський повідомляє тільки чергового. !!! Що каже поліцейський: «Сектор (номер), стрілянина за адресою (локація), є поранені (кількість/стан), стрілець [опис/статус]. Потрібна швидка та підкріплення.....Чому черговому? Бо Черговий - це «мозок» операції. Він бачить розташування всіх екіпажів. ВІн усе координує: викликає медиків, ДСНС, перекриває вулиці та направляє спецназ і підкріплення одночасно. Чому не самим медикам? Бо поліцейський не має права витрачати час на набір номера «103», пояснення адреси та очікування відповіді оператора, у той час коли йде стрілянина і гинуть люди....А що вона у цей час робила? ,бігала у сусідньому кварталі по кущах в пошуках аптечки і одночасно намагалася кудись дзвонити по телефону? Забувши геть зовсім хто вона, і для чого вона там... І сміх і сльози... Ганьба і іспанський сором....
28.04.2026 17:27 Відповісти
А як її пояснення---я не бачила стрілка правда можливо це і не так. Але це суттєво.Бо по тактиці це визначальне,коли не знаєш де ворог,то потрібно десь сховатись Але головне,вона ні та поліцейська,що на "нулі",можливо і розгубилась
28.04.2026 20:52 Відповісти
Я розумію, що ми всі люди і кожному може бути страшно. Розумію і ваше бажання знайти якесь «людське» пояснення, але давайте не плутати звичайного перехожого з професіоналом при виконанні.План «сховатися і не висовуватися» - ідеальний для нас із вами, щоб просто вижити. Але він точно не підходить людині з жетоном і зброєю. Коли ти вдягаєш форму, ти ніби підписуєш угоду: ти стаєш щитом і йдеш туди, звідки всі інші тікають. Якщо ж поліція ховається поруч із цивільними, залишаючи їх сам на сам зі стрільцем, то виникає логічне питання: а навіщо вони нам взагалі потрібні? Аргументи про те, що вона «розгубилася» або «не була на нулі», тут не працюють. Це як із хірургом: ми ж не скажемо «ну, буває», якщо лікар кинув пацієнта на столі й втік, бо побачив забагато крові. Професіонал на те і тренується роками, щоб у критичний момент у нього спрацьовували мізки та протоколи, а не просто інстинкт «біжи й ховайся».Коли поліцейська замість того, щоб передати координати стрільця по рації, бігає по кущах і дзвонить на 103 - це не «людський фактор», це повний службовий провал. Співчуття - це добре, але коли йдеться про безпеку, ми маємо оцінювати не емоції, а виконання обов'язку. Ми платимо за захист, а не за те, щоб фахівці шукали укриття разом із нами, поки людей розстрілюють як у тирі. Це і є той самий іспанський сором: коли за дії «профі» доводиться червоніти звичайним людям....
28.04.2026 22:31 Відповісти
Знаєте--тема цікава.Можна багато про що говорити Взяти ситуацію і писані інструкції АЛЕ Єодне але--в усіх структурах, ----ЗАПИСАНО---ЗБЕРЕЖИ СВОЄ ЖИТТЯ. НАЖАЛЬ ВОНО ЦІНА ЙОГО ВИЩА ЗА ІНШИХ Чому льотчик повинен кинути самольот ,а сам врятуватись І так далі? Для картинки-----ГЕРОЙ закрив своїм тілом бабусю,але це далеко не такОЙ це тема не одної години.
29.04.2026 08:26 Відповісти
Слухай, твої чергові спроби виправдати боягузтво на цей раз «інструкціями» - це вже не просто помилка, це тотальне нерозумінні самої суті державної служби. Давай я поясню тобі твій «лепіт» аргументовано по фактах, щоб ти нарешті зрозумів різницю між тактикою виживання та службовим дезертирством......
По-перше, про льотчика. Це найгірший приклад, який можна було вигадати. Льотчик має наказ катапультуватися лише тоді, коли літак уже неможливо врятувати. І він спрямував його в безпечне місце (поле, ліс, море), щоб машина не впала на житлові будинки. Якщо льотчик просто вистрибне над містом, рятуючи свою шкуру і дозволивши літаку вбити сотні людей - він піде під трибунал, а не в «герої інструкцій».
По-друге, про «збережи своє життя». В жодній методичці МВС світу не написано: «ховайся в кущах, поки цивільних розстрілюють». Є поняття особистої безпеки під час виконання, що означає: не лізь на рожон бездумно, використовуй укриття, працюй тактично. Але це робиться для того, щоб нейтралізувати загрозу, а не для того, щоб просто дожити до пенсії, поки поруч гинуть люди. Якщо твоє життя «цінніше» за життя тих, кого ти маєш захищати - знімай форму. Крапка. Ти не поліцейський, ти просто людина в костюмі з податків тих самих «баранів», на яких тобі начхати.
По-третє, про «ціну життя». Твоя фраза про те, що життя офіцера «цінніше» за життя інших - це прямий шлях до диктатури та кастового суспільства. Поліція існує для громадян, а не навпаки. Якщо ми приймемо твою логіку, то пожежники не мають заходити у вогонь, лікарі - лікувати інфекції, а солдати - захищати кордон, бо «їхнє життя дорожче». Тоді в біса навіщо ми взагалі утримуємо ці такі структури? Який з них тоді сенс? Щоб вони просто гарно виглядали на парадах? Вибач, але твої роздуми - це не «глибока тема», це звичайне намагання усіма засобами виправдати професійну непридатность. Коли людина в формі тікає першою, вона зраджує не просто присягу - вона зраджує фундаментальний принцип виживання суспільства. Суспільство - це не зграя, де кожен сам за себе. Це організм, де силові органи - це імунітет. А імунітет, який ховається від вірусу, щоб «зберегти себе» - це не захист, це ракова пухлина. Так що не треба тут ліпити про «картинки» і «героїв». Тут мова про елементарну профпридатність. Не готовий ризикувати заради інших? Йди в іншу професію. Там, де не треба обіцяти захист, який ти не здатний надати. Все...
29.04.2026 10:40 Відповісти
Вся ця катавасія дуже схожа на улюблену роботу поліції усіх часів-шукати "цапа-відбувайла".
28.04.2026 17:53 Відповісти
Так лягава і не дзвонила в швидку. Може 101 набирала. Щоб приїхали та вимили її обісрану сраку
28.04.2026 19:34 Відповісти
А чого за другого поліцейського , який втік разом з Дудіною нічого не чутно , нічого не пишуть ? Він визнав свою провину ?
28.04.2026 19:53 Відповісти
То спочатку вони побігли за аптечкою в машину... Тепер виходить, вони побігли за швидкою, бо не змогли дозвонитись?
28.04.2026 20:06 Відповісти
Звездит , как говорил Станиславский , не верю
28.04.2026 21:34 Відповісти
Ухилянство ще та зараза.
29.04.2026 09:43 Відповісти
