Поліцейська Дудіна не змогла додзвонитися у швидку під час стрілянини в Києві: медики службове розслідування не проводять. ДОКУМЕНТ
КП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" не проводить службове розслідування щодо роботи диспетчерів під час подій 18 квітня 2026 року в Голосіївському районі, оскільки не вбачає для цього підстав.
Про це йдеться у відповіді на запит Цензор.НЕТ.
Що відомо?
У Центрі зауважили, що того дня диспетчери діяли відповідно до чинних протоколів.
Автоматизована система "Екстрена медична допомога" фіксує лише прийняті дзвінки і не зберігає інформацію про спроби додзвонювання.
За офіційними даними, 18 квітня 2026 року, починаючи з 16:32, на лінію "103" надійшло 17 звернень щодо подій у Голосіївському районі, зокрема про вогнепальні поранення, стрілянину та пожежу. Частина викликів була переадресована зі служби "112".
Усі вхідні дзвінки записуються та зберігаються, а аудіозаписи можуть бути надані правоохоронним органам за запитом.
Також повідомляється, що у день події збоїв у роботі системи зв’язку не зафіксовано. Загалом протягом доби 18 квітня цього року було оброблено 2764 дзвінки.
Нагадаємо, раніше під час судового засідання поліцейська Анна Дудіна заявила, що безрезультатно кілька разів намагалася викликати швидку під час стрілянини.
Стрілянина в Києві
- Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
- Його ліквідували під час затримання.
- За останніми даними, відомо про 7 загиблих.
- Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.
Втеча поліцейських
- Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
- Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
- Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.
- 21 квітня Анні Дудіній та її колезі поліцейському Михайлу Дробницькому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з правом внесення застави в розмірі 266 тис. грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
По-перше, про льотчика. Це найгірший приклад, який можна було вигадати. Льотчик має наказ катапультуватися лише тоді, коли літак уже неможливо врятувати. І він спрямував його в безпечне місце (поле, ліс, море), щоб машина не впала на житлові будинки. Якщо льотчик просто вистрибне над містом, рятуючи свою шкуру і дозволивши літаку вбити сотні людей - він піде під трибунал, а не в «герої інструкцій».
По-друге, про «збережи своє життя». В жодній методичці МВС світу не написано: «ховайся в кущах, поки цивільних розстрілюють». Є поняття особистої безпеки під час виконання, що означає: не лізь на рожон бездумно, використовуй укриття, працюй тактично. Але це робиться для того, щоб нейтралізувати загрозу, а не для того, щоб просто дожити до пенсії, поки поруч гинуть люди. Якщо твоє життя «цінніше» за життя тих, кого ти маєш захищати - знімай форму. Крапка. Ти не поліцейський, ти просто людина в костюмі з податків тих самих «баранів», на яких тобі начхати.
По-третє, про «ціну життя». Твоя фраза про те, що життя офіцера «цінніше» за життя інших - це прямий шлях до диктатури та кастового суспільства. Поліція існує для громадян, а не навпаки. Якщо ми приймемо твою логіку, то пожежники не мають заходити у вогонь, лікарі - лікувати інфекції, а солдати - захищати кордон, бо «їхнє життя дорожче». Тоді в біса навіщо ми взагалі утримуємо ці такі структури? Який з них тоді сенс? Щоб вони просто гарно виглядали на парадах? Вибач, але твої роздуми - це не «глибока тема», це звичайне намагання усіма засобами виправдати професійну непридатность. Коли людина в формі тікає першою, вона зраджує не просто присягу - вона зраджує фундаментальний принцип виживання суспільства. Суспільство - це не зграя, де кожен сам за себе. Це організм, де силові органи - це імунітет. А імунітет, який ховається від вірусу, щоб «зберегти себе» - це не захист, це ракова пухлина. Так що не треба тут ліпити про «картинки» і «героїв». Тут мова про елементарну профпридатність. Не готовий ризикувати заради інших? Йди в іншу професію. Там, де не треба обіцяти захист, який ти не здатний надати. Все...