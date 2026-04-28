Поліцейська Дудіна не змогла додзвонитися у швидку під час стрілянини в Києві: медики службове розслідування не проводять. ДОКУМЕНТ

КП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" не проводить службове розслідування щодо роботи диспетчерів під час подій 18 квітня 2026 року в Голосіївському районі, оскільки не вбачає для цього підстав.

Про це йдеться у відповіді на запит Цензор.НЕТ.

Що відомо?

У Центрі зауважили, що того дня диспетчери діяли відповідно до чинних протоколів.

Автоматизована система "Екстрена медична допомога" фіксує лише прийняті дзвінки і не зберігає інформацію про спроби додзвонювання.

За офіційними даними, 18 квітня 2026 року, починаючи з 16:32, на лінію "103" надійшло 17 звернень щодо подій у Голосіївському районі, зокрема про вогнепальні поранення, стрілянину та пожежу. Частина викликів була переадресована зі служби "112".

Усі вхідні дзвінки записуються та зберігаються, а аудіозаписи можуть бути надані правоохоронним органам за запитом.

Також повідомляється, що у день події збоїв у роботі системи зв’язку не зафіксовано. Загалом протягом доби 18 квітня цього року було оброблено 2764 дзвінки.

Нагадаємо, раніше під час судового засідання поліцейська Анна Дудіна заявила, що безрезультатно кілька разів намагалася викликати швидку під час стрілянини.





Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 7 загиблих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Втеча поліцейських

Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.

Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.

Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

21 квітня Анні Дудіній та її колезі поліцейському Михайлу Дробницькому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з правом внесення застави в розмірі 266 тис. грн.

