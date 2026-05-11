200 патрульних поліцейських проходять посилену підготовку після теракту в Києві. ФОТО

Перші двісті патрульних поліцейських вже проходять навчання на полігоні. Рішення про посилення навчання ухвалив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко після квітневого теракту в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Яка ціль навчань?

Як зазначається, мета - навчити поліцейських ефективно реагувати на загрози воєнного часу: від роботи поблизу лінії фронту до захисту цивільних у тилових містах.

"Поліцейський не повинен боятися, коли щось десь вибухає або свистить куля. Тому що працівник поліції - він на те й працівник поліції, щоб ризикувати заради життя інших людей", - наголошував Клименко.

Поліцейські уже вдосконалюють навички у вогневій підготовці, тактичній медицині та психологічній стійкості.

Особливістю програми є залучення досвідчених інструкторів 1 та 2 корпусів Нацгвардії, які мають бойовий досвід.

Навчання будуть обов’язковими

"Навчання стануть обов’язковими для всіх підрозділів, адже кожен патрульний має бути готовим рятувати життя та діяти професійно в екстремальних умовах", - йдеться у повідомленні.

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 7 загиблих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Втеча поліцейських

Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.

Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.

Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

21 квітня Анні Дудіній та її колезі поліцейському Михайлу Дробницькому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з правом внесення застави в розмірі 266 тис. грн.

