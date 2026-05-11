200 патрульних поліцейських проходять посилену підготовку після теракту в Києві. ФОТО
Перші двісті патрульних поліцейських вже проходять навчання на полігоні. Рішення про посилення навчання ухвалив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко після квітневого теракту в Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.
Яка ціль навчань?
Як зазначається, мета - навчити поліцейських ефективно реагувати на загрози воєнного часу: від роботи поблизу лінії фронту до захисту цивільних у тилових містах.
"Поліцейський не повинен боятися, коли щось десь вибухає або свистить куля. Тому що працівник поліції - він на те й працівник поліції, щоб ризикувати заради життя інших людей", - наголошував Клименко.
Поліцейські уже вдосконалюють навички у вогневій підготовці, тактичній медицині та психологічній стійкості.
Особливістю програми є залучення досвідчених інструкторів 1 та 2 корпусів Нацгвардії, які мають бойовий досвід.
Навчання будуть обов’язковими
"Навчання стануть обов’язковими для всіх підрозділів, адже кожен патрульний має бути готовим рятувати життя та діяти професійно в екстремальних умовах", - йдеться у повідомленні.
Стрілянина в Києві
- Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
- Його ліквідували під час затримання.
- За останніми даними, відомо про 7 загиблих.
- Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.
Втеча поліцейських
- Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
- Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
- Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.
- 21 квітня Анні Дудіній та її колезі поліцейському Михайлу Дробницькому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з правом внесення застави в розмірі 266 тис. грн.
Вони самі собі чотири робили найнегативніший імідж у суспільстві. Втечі на початку вторгнення, оборона мукачівських уріпрайонів, відмазки про ненавченість...
Чотири роки!!! чорного само-PR.
До них ще десятиліттями будуть ставитись як до закінченого гівна.
Людська пам'ять довга...
чи на базарі..
чи, клименко не пішов у відставку, як міністр за два залетівших дрона, а продовжує стендапити?
Вони мабуть чарівним чином переробляють повітря на гривні, і вже з них потім сплачують податки до бюджету (прям якась вулична магія )
П.С. За Зебіла не голосував, на відміну від вас, поліцаїв...
Але ж, курва, а ДО ТОГО, чому тої підготовки не було? П`ятий рік війни, постійні загрози диверсій, терактів чи просто психічних зривів... а воно аж тепер цілих 200?
А чи нахрена воно потрібно їх готувати? Щоб з бабусями з петрушкою воювали? так там одного грізного вигляду досить. Видумали також, якісь там терористи...
Сьогодні вона папірці в канцелярії перекладає, а завтра в патруль, щоб з пукавкою проти карабіну... І чого ж то сім трупів? Аж дивно, правда?
дурнувате, мова не про знищення поліції, а про її придатність захищати! На сьогодні маємо з тим страшенну проблему, бо ж па-пріколу і хоть паржьом. Всюди і у всьому.
За то і сплачуємо страшну ціну людськими життями.
Чи то все стадо, що нездатне само себе захистити, а тому дає драпака ти називаєш поліцією? Чи його керівництво, яке не тямить, як того терориста знешкодити?
Вилазь з пісочниці і до школи бігом. Може хоч трохи щось втямиш.
Комбайнера, без якого хліба не буде можна на фронт, а недолуге і ненавчене не можна?
То з кого нам більше користі? З того, що хліб сіє і збирає, чи з того непотребу, що жирує за наші податки?
От про що мова. Або дійсно маємо поліцію, підготовлену, навчену, професійну і здатну виконувати свою робота, або нах воно таке нам потрібне.
Тут правда, в першу чергу, не до того рядового поліцейського, а до тої звіздобратії, що у високих кабінетах...