200 патрульних поліцейських проходять посилену підготовку після теракту в Києві. ФОТО

Перші двісті патрульних поліцейських вже проходять навчання на полігоні. Рішення про посилення навчання ухвалив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко після квітневого теракту в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Яка ціль навчань?

Як зазначається, мета - навчити поліцейських ефективно реагувати на загрози воєнного часу: від роботи поблизу лінії фронту до захисту цивільних у тилових містах.

"Поліцейський не повинен боятися, коли щось десь вибухає або свистить куля. Тому що працівник поліції - він на те й працівник поліції, щоб ризикувати заради життя інших людей", - наголошував Клименко.

Поліцейські уже вдосконалюють навички у вогневій підготовці, тактичній медицині та психологічній стійкості.

Особливістю програми є залучення досвідчених інструкторів 1 та 2 корпусів Нацгвардії, які мають бойовий досвід.

Навчання будуть обов’язковими

"Навчання стануть обов’язковими для всіх підрозділів, адже кожен патрульний має бути готовим рятувати життя та діяти професійно в екстремальних умовах", - йдеться у повідомленні.

Стрілянина в Києві

Втеча поліцейських

  • Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
  • Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
  • Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.
  • 21 квітня Анні Дудіній та її колезі поліцейському Михайлу Дробницькому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з правом внесення застави в розмірі 266 тис. грн.

+9
200.?. Оце потужно. Аж 200😸
11.05.2026 16:21 Відповісти
+9
Посилено тренуються швидше драпати?
11.05.2026 16:21 Відповісти
+7
Показуха. Мають пройти ВСІ поліцейські, і не лише полігон, а й реальні умови на фронті. Як мінімум кілька місяців-пів року.
11.05.2026 16:33 Відповісти
Та хоч їх всіх зажени на ці тренажі...
Вони самі собі чотири робили найнегативніший імідж у суспільстві. Втечі на початку вторгнення, оборона мукачівських уріпрайонів, відмазки про ненавченість...
Чотири роки!!! чорного само-PR.
До них ще десятиліттями будуть ставитись як до закінченого гівна.
Людська пам'ять довга...
11.05.2026 16:56 Відповісти
Особливо потужно про захист цивільних на фоні беззаконня, яке твориться в державі.
11.05.2026 23:09 Відповісти
Здають нормативи по бігу в памперсах)
11.05.2026 20:02 Відповісти
на фронті???
чи на базарі..
11.05.2026 16:22 Відповісти
На бабаськах: захвати, рукопашний бій.
11.05.2026 16:24 Відповісти
Тобто імітують, образно кажучи. Це якби ловеласс. Казанова тренувався нч ґумових жінках. 😁
11.05.2026 17:23 Відповісти
то, двісті спеціально навчених патрульних, так спеціально розставлять по києву, що б вони могли своєчасно придушити терористичну наволочь?
чи, клименко не пішов у відставку, як міністр за два залетівших дрона, а продовжує стендапити?
11.05.2026 16:24 Відповісти
і за скільки пробігає стометрівку найпрудкіший з цих 200 не спартанців? ))
11.05.2026 16:24 Відповісти
Где беговая дорожка?
11.05.2026 16:25 Відповісти
А державна охорона і інші просто сидять і чекаю раньої пенсії??(((А коли їх черга буде захищати??
11.05.2026 16:27 Відповісти
Вони ще й податки платять! дарма що їх висмикують з податків українців, але ж платять!
11.05.2026 16:29 Відповісти
робокопы
11.05.2026 16:30 Відповісти
хто понесе покарання що система підготовки мусорні фактично не існувала? Куди ділись виделені кошти на їх навчання і підготовку?
11.05.2026 16:33 Відповісти
Зате вони платять позахмарні податки до бюждету! Про це заявила в.о. голови ДПСУ Леся Карнаух в інтерв'ю Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n4002507
Вони мабуть чарівним чином переробляють повітря на гривні, і вже з них потім сплачують податки до бюджету (прям якась вулична магія )
11.05.2026 16:38 Відповісти
Простий секрет звідки у них ",захмарні" податки, просто беруть с загального податкового фонду України.
11.05.2026 16:44 Відповісти
А до этого из чему обучали,куда шли бешенные расходы на содержание этой касты?
11.05.2026 16:34 Відповісти
і на фронт?
11.05.2026 16:37 Відповісти
Чим займаються інші 1800шт., можна тільки здогадуватись...
11.05.2026 16:37 Відповісти
мєнти, їх клікуха, загаджені, змішані з г...ном. Стріляйтеся, якщо маєте честь, або клименка с..ку на нари.
11.05.2026 16:40 Відповісти
Це будуть перші навчені воювати чи умовний Микола з комбайна залишається більше підготовленим для війни?...
11.05.2026 16:52 Відповісти
На фронт їх і нехай там проходять
11.05.2026 16:57 Відповісти
А ви їх заміните в тилу---будете розслідувати вбивства, будете операми, будете патрулями ---Скільки ж в нас баранів?
11.05.2026 17:33 Відповісти
Коефіцієнт корисної дії поліцейських в Україні - 40%.... Отже якщо 50% поліцейських підуть на фронт, то підміняти нікого не потрібно.
11.05.2026 18:18 Відповісти
Щось ніколи не бачив такої статисики? Самі придумали То коєфіцієнт влади ЯКУ ВИБРАВ "МУДРИЙ НАРІД" (депутати)--доріввнює 5%Але ж ви їх вибрали.
11.05.2026 18:24 Відповісти
Відповідно до ст. 11 Закону України «Про Національну поліцію», основним критерієм оцінки ефективності є рівень довіри населення , яка зараз становить менше 40%... Оце і є той самий Коефіцієнт корисної дії
П.С. За Зебіла не голосував, на відміну від вас, поліцаїв...
11.05.2026 18:35 Відповісти
Впевнився давно---зебіли про всіх знають,тільки нічого не вміють робити Ну звідкиля ви взяли ,за кого я голосува,да і взагалі хто я.
11.05.2026 18:48 Відповісти
Вас, ненавчених за версту видно... Хоча окремої статистики по поліції немає, соціологічні дані вказували на переконливу перемогу Зеленського у другому турі в усіх регіонах (крім Львівської області) та серед більшості вікових та професійних груп.
11.05.2026 19:18 Відповісти
згідно з результатами Національного екзит-полу, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» та іншими організаціями, Володимир Зеленський отримав високу підтримку серед представників різних професійних груп, включаючи силові структури.
11.05.2026 19:20 Відповісти
Ну козлів в нас не менше, якщо козли думають, що патрульна поліція може бути і опером і слідчим
11.05.2026 19:02 Відповісти
не сци поліцай влада вас підорів береже щоб індусів берегли
11.05.2026 19:09 Відповісти
Я би працював би у відділу зв'язків з громадськістю ДПП НПУ.
11.05.2026 19:10 Відповісти
дякую воїни, ось де справжня мужність і стійкіть.
11.05.2026 17:02 Відповісти
Бляха-муха! Аж цілих 200! З тих 300 тисяч?
Але ж, курва, а ДО ТОГО, чому тої підготовки не було? П`ятий рік війни, постійні загрози диверсій, терактів чи просто психічних зривів... а воно аж тепер цілих 200?
А чи нахрена воно потрібно їх готувати? Щоб з бабусями з петрушкою воювали? так там одного грізного вигляду досить. Видумали також, якісь там терористи...
Сьогодні вона папірці в канцелярії перекладає, а завтра в патруль, щоб з пукавкою проти карабіну... І чого ж то сім трупів? Аж дивно, правда?
11.05.2026 17:29 Відповісти
200 Карл це ж 200.Це 0.***** десятих.Це насмішка.
11.05.2026 17:31 Відповісти
В УСІХ КРАЇНАХ СВІТУ ПОЛІЦІЯ СТВОРЕНА ДЛЯ БОРОТЬБИ З ВНУТРІШНІМІ ВОРОГАМИ, З БАНДИТАМИ,З ПОРУШНИКАМИ ПДР, На фронт її не відправляють,якщо іде війна --тільки вибірково і на спец завдання. Для цього її і навчають і тренують ,а не для окопної війни. Дуже дивно,що відправки на фронт поліції кричать найбільше ухилянти, хто втік вже за кордон, бандити і порушники законів Ядумаю ,що керівництво поліції це розуміє. Під час війни,після війни--військових ДОДАТКОВО набирали в карний розиск, дільничними--бо був розгул бандитизму Якщо хтось хоче знищити поліцію (патрульних, оперів)то одержите такий бандитизм ,що будемо сидіти в "погребах" Вже зараз кожний день розбої.
11.05.2026 17:31 Відповісти
Ти про що? про НЕПІДГОТОВЛЕНИХ поліцейських з пукавкою проти терориста з карабіном? Це ти називаєш боротьбою?
дурнувате, мова не про знищення поліції, а про її придатність захищати! На сьогодні маємо з тим страшенну проблему, бо ж па-пріколу і хоть паржьом. Всюди і у всьому.
За то і сплачуємо страшну ціну людськими життями.
11.05.2026 17:42 Відповісти
Тикати будеш в своїй пісочниці. Уважно читайте ПРО ЩО Я НАПИСАВ
11.05.2026 17:54 Відповісти
курва, ти написав, що вони ЗАХИЩАЮТЬ! Хто? Сикуха, яку з канцелярії послали на збройний напад? І то ти називаєш захистом?
Чи то все стадо, що нездатне само себе захистити, а тому дає драпака ти називаєш поліцією? Чи його керівництво, яке не тямить, як того терориста знешкодити?
Вилазь з пісочниці і до школи бігом. Може хоч трохи щось втямиш.
11.05.2026 18:01 Відповісти
Зразу видно,що ти кацап,причому на зарплаті.
11.05.2026 18:27 Відповісти
відразу видно, що ти дебіл, при чому на дурняк.
11.05.2026 18:55 Відповісти
Та шо ти знову про пісочницю? Придумай щось нове.
11.05.2026 18:31 Відповісти
Він не про це. Він про дурнуваті заклики до відправки на фронт усіх держслужбовців. Поліцію на фронт, МНС на фронт, пожежникам годі в гаражах тусуватись, на фронт, медики на фронт усі як один, прикордонники на західних кордонах навіщо, на фронт. Ось про що мова.
11.05.2026 17:57 Відповісти
А після демострції такої "професійності", коли 7 трупів, ви чого, похвали чекаєте?
Комбайнера, без якого хліба не буде можна на фронт, а недолуге і ненавчене не можна?
То з кого нам більше користі? З того, що хліб сіє і збирає, чи з того непотребу, що жирує за наші податки?
От про що мова. Або дійсно маємо поліцію, підготовлену, навчену, професійну і здатну виконувати свою робота, або нах воно таке нам потрібне.
Тут правда, в першу чергу, не до того рядового поліцейського, а до тої звіздобратії, що у високих кабінетах...
11.05.2026 18:06 Відповісти
💯Тим більше, що на даний час населення України зменшилось вдвічі, а штат поліціїї - навпаки збільшився.....
11.05.2026 18:25 Відповісти
Мусорів і прикордонників з західних кордонів точно можна на фронт.
11.05.2026 18:33 Відповісти
Так, загальна мобілізація і всіх на фронт,а не декого
11.05.2026 19:07 Відповісти
Цирк тай годі
11.05.2026 17:43 Відповісти
Эти клоуны должны на фронте проходить подготовку, а не на полигонах видосики снимать
11.05.2026 18:07 Відповісти
От вам готові штурмовики , на фронт їх!
11.05.2026 18:13 Відповісти
Я навіть знаю головну дисципліну цієї посиленої підготовки.)
11.05.2026 18:44 Відповісти
У Трускавці?
11.05.2026 18:47 Відповісти
 
 