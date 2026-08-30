На дорогах Києва та області з 31 серпня працюватимуть три "фантомні патрулі"

Від 31 серпня "фантомні патрулі" відновлюють роботу на дорогах України. Спочатку три спеціальні автомобілі працюватимуть у Києві та Київській області, а згодом їх планують запустити в інших регіонах. "Фантоми" автоматично фіксуватимуть перевищення швидкості без необхідності зупиняти порушників.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Від завтра три "фантомні патрулі" працюватимуть у Києві та Київській області, а пізніше - у інших областях. Також їхня кількість збільшиться в майбутньому", - написав Білошицький і відповів на найпопулярніші питання

Що ж таке "фантоми"?

Це спеціальні автомобілі, які зовні майже не відрізняються від звичайних авто. Вони оснащені сучасними системами автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму та призначені для підвищення рівня безпеки дорожнього руху.

Читайте: Після ДТП у Києві Зеленський доручив готувати РНБО щодо посилення відповідальності за порушення ПДР

Як відбуваються фіксація адміністративного правопорушення та притягнення порушника до відповідальності?

Ці авто оснащені системами контролю швидкості рухомих транспортних засобів, які дають змогу вимірювати швидкість як під час руху самого "фантома", так і коли він стоїть у певному місці.

Після фіксації правопорушення відбуваються зчитування та розпізнавання номерних знаків із подальшою перевіркою в базах даних.

Після цього метадані з відповідною інформацією надсилаються до системи автоматичної фіксації, яка їх опрацьовує та автоматично формує постанову про адміністративне правопорушення.

Майже всі порушення швидкісного режиму фіксуватимуться в автоматичному режимі без зупинки транспортного засобу порушника.

Чи можуть "фантоми" фіксувати порушення в обох напрямках руху?

Так. Система здатна фіксувати перевищення швидкості як у попутному, так і в зустрічному напрямках руху.

Також читайте: Понад 40% ДТП спричинені перевищенням швидкості - потрібні жорсткіші механізми протидії, - Клименко

Чи можлива фіксація правопорушень не в автоматичному режимі?

Так. У неавтоматичному режимі фіксація порушень ПДР здійснюватиметься спецавтомобілем за допомогою двох відеокамер, якими він оснащений. Вони здатні фіксувати порушення ПДР, що відбуваються попереду та позаду службового авто. У випадку фіксації найбільш зухвалих правопорушень (наприклад, створення аварійної ситуації) інспектори, які перебувають у "фантомі", можуть зупинити порушника відповідно до вимог ст. 35 ЗУ "Про Національну поліцію" та розглянути справу про адмінправопорушення.

Також дивіться: 200 патрульних поліцейських проходять посилену підготовку після теракту в Києві. ФОТО

Головна мета "фантомів" - зменшення кількості потерпілих і загиблих на дорогах України.

"У планах - збільшення кількості фантомів і їхньої присутності на дорогах. Слідкуйте за оновленнями і керуйте відповідально. Працюємо далі заради вашої безпеки!" - наголосив Білошицький.