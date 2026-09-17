Польша возмущена планами Еврокомиссии выделить миллиарды на оборону Украины

Польша оказалась в числе стран ЕС, удивлённых заявлением председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о намерении направить неиспользованные средства оборонной программы SAFE на совместные проекты с Украиной.

Варшава сама рассчитывала получить эти деньги для собственных оборонных программ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале польского радио RMF24.

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Еще летом польские власти заявляли, что планируют подать заявку на второй этап программы SAFE и получить ту часть средств, которую другие страны не успели использовать, чтобы профинансировать собственные оборонные разработки. Варшава уже готовила конкретные проекты для подачи.

Теперь эти планы под угрозой: по словам фон дер Ляйен, остатки средств SAFE планируют направить не странам ЕС, а на совместные программы с украинской оборонной промышленностью.

Дипломатический источник в Брюсселе пожаловался журналистке польского радио RMF FM, что никаких предварительных консультаций с государствами-членами по поводу этого решения не было.

"Такого разговора с Еврокомиссией не было. Сейчас именно мы, государства-члены, погашаем средства этого займа, а не Еврокомиссия", — возмущенно заявил собеседник.

Суть претензии проста: SAFE — это не подарок, а заем, который страны ЕС берут на себя и затем сами выплачивают. Поэтому логично, считают в некоторых столицах, что именно государства, а не Брюссель, должны решать, куда пойдут неиспользованные средства.

По словам еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса, точная сумма еще уточняется, ориентировочно речь идет о 10–20 миллиардах евро. Планируется направить их на совместные оборонные разработки Украины и ЕС, в частности на систему противоракетной обороны FREYA.

Сколько средств реально останется неиспользованными, пока неизвестно. У стран ЕС есть время до конца октября, чтобы отчитаться о своих проектах — только тогда станет ясно, какой объем средств высвободится.

Ранее неофициально упоминалась цифра около 10 миллиардов евро. Италия, например, получила почти 15 миллиардов, но до сих пор не подписала соглашение на всю сумму — там взвешивают, как заем повлияет на бюджетный дефицит. Похожая ситуация с Венгрией, которой выделили примерно 16 миллиардов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неиспользованные средства программы SAFE направят на совместные проекты с Украиной, - фон дер Ляйен