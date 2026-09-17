Неиспользованные средства программы SAFE направят на совместные проекты с Украиной, - фон дер Ляйен
Неиспользованные средства европейской оборонной программы SAFE будут направлены на поддержку Украины. Их используют для финансирования совместных проектов с украинскими оборонными предприятиями.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного выступления "О состоянии ЕС", пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ.
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"Благодаря средствам, оставшимся от SAFE, мы запустим новую программу для совместных проектов с украинскими предприятиями", - сказала президент ЕК.
По словам фон дер Ляйен, это позволит объединить боевой опыт Украины и потенциал ее оборонно-промышленного комплекса с возможностями европейских производителей оружия.
Ожидается, что эти средства будут направлены на поддержку производства вооружений непосредственно на территории Украины, а также на развитие совместных оборонных проектов с партнерами из ЕС.
Подробнее о программе
- Программа ЕС SAFE объемом 150 млрд евро предусматривает предоставление государствам-членам льготных кредитов на оборонные нужды.
- Поскольку часть стран Евросоюза не полностью использовала доступное им финансирование, образовался остаток неиспользованных средств. Этот остаток теперь планируют направить на новую программу совместных проектов с предприятиями украинского оборонно-пром
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