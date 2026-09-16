Невикористані кошти програми SAFE спрямують на спільні проєкти з Україною, - фон дер Ляєн

Невикористані кошти європейської оборонної програми SAFE спрямують на підтримку України. Їх використають для фінансування спільних проєктів із українськими оборонними підприємствами.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час щорічної промови "Про стан ЄС", пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Завдяки коштам, що залишилися від SAFE, ми започаткуємо нову програму для спільних проєктів з українськими підприємствами", – сказала президентка ЄК.

За словами фон дер Ляєн, це дасть змогу поєднати бойовий досвід України та потенціал її оборонно-промислового комплексу з можливостями європейських виробників зброї.

Очікується, що ці кошти спрямують на підтримку виробництва озброєння безпосередньо на території України, а також на розвиток спільних оборонних проєктів із партнерами з ЄС.

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Більше про програму

Програма ЄС SAFE обсягом 150 млрд євро передбачає надання державам-членам пільгових кредитів на оборонні потреби.

Оскільки частина країн Євросоюзу не повністю використала доступне їм фінансування, утворився залишок невикористаних коштів. Цей залишок тепер планують спрямувати на нову програму спільних проєктів із підприємствами українського оборонно-промислового комплексу.

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