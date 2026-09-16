ЄС започаткує нову програму спільних проєктів з українським ВПК, - фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС посилить підтримку України взимку, зокрема допомогу в енергетиці та ППО.

Про це вона заявила під час виступу в Європарламенті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"По-перше, ми підтримаємо Україну в найважчу воєнну зиму сильніше, ніж будь-коли. Разом із партнерами ми надамо гуманітарну допомогу та зміцнимо енерго- та теплопостачання України", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США та ЄС мають позбавити РФ ресурсів для війни, - фон дер Ляєн

Фон дер Ляєн нагадала, що в рамках зміцнення протиповітряної оборони України минулого тижня ЄС вперше погодив закупівлю американських ракет Patriot, які "мають бути доставлені негайно".

Читайте також: Європа з Україною сьогодні, завтра і стільки, скільки це буде потрібно, - фон дер Ляєн

"Але ми також повинні разом зменшити нашу залежність від єдиного постачальника. Тому ми хочемо розробити доступну та модульну систему протиракетної оборони разом з Україною. Серцем цієї співпраці є Freyja.

Тут ми поєднуємо бойовий досвід та інноваційну силу українців із технологічним лідерством Європи. І, звичайно, з нашими значними виробничими потужностями. І Freyja – це лише початок. Потрібно більше", - додала президентка ЄК.

Також за рахунок коштів, що залишилися від програми SAFE, ЄС започаткує нову програму спільних проєктів з українськими підприємствами.

Також читайте: ЄС погодив закупівлю ракет до Patriot для України на 3,2 млрд євро, - фон дер Ляєн