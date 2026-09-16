ЄС започаткує нову програму спільних проєктів з українським ВПК, - фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС посилить підтримку України взимку, зокрема допомогу в енергетиці та ППО.
Про це вона заявила під час виступу в Європарламенті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
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"По-перше, ми підтримаємо Україну в найважчу воєнну зиму сильніше, ніж будь-коли. Разом із партнерами ми надамо гуманітарну допомогу та зміцнимо енерго- та теплопостачання України", - зазначила вона.
Фон дер Ляєн нагадала, що в рамках зміцнення протиповітряної оборони України минулого тижня ЄС вперше погодив закупівлю американських ракет Patriot, які "мають бути доставлені негайно".
"Але ми також повинні разом зменшити нашу залежність від єдиного постачальника. Тому ми хочемо розробити доступну та модульну систему протиракетної оборони разом з Україною. Серцем цієї співпраці є Freyja.
Тут ми поєднуємо бойовий досвід та інноваційну силу українців із технологічним лідерством Європи. І, звичайно, з нашими значними виробничими потужностями. І Freyja – це лише початок. Потрібно більше", - додала президентка ЄК.
Також за рахунок коштів, що залишилися від програми SAFE, ЄС започаткує нову програму спільних проєктів з українськими підприємствами.
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