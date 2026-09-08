ЄС погодив закупівлю ракет до Patriot для України на 3,2 млрд євро, - фон дер Ляєн

У Євросоюзі дозволили закупити ракети-перехоплювачі до систем Patriot на 3,2 млрд євро в рамках кредиту на 90 млрд євро.

Про це у соцмережі X повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте я вітаю домовленість держав-членів щодо надання Україні відступу від обмежень, що дозволить придбати критично важливу продукцію для систем протиповітряної оборони Patriot.

Наступний транш у розмірі 3,2 млрд євро дасть змогу Україні краще захищати своє небо від невибіркових атак Росії. Це додатково до 8,4 млрд євро, які вже були виділені в межах позики на підтримку України, зокрема на протиповітряну оборону", - зазначила вона.

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Що передувало

Країни-члени Євросоюзу отримали запит України на використання кількох мільярдів євро з кредиту на загальну суму 90 млрд євро для закупівлі ракет PAC-3 для систем ППО Patriot.

Раніше Європейська комісія отримала від України перелік озброєння, на яке планується витратити основну частину з 6 мільярдів євро, що залишилися в оборонній частині позики — більшість позицій стосується обладнання, виробленого в Україні та ЄС, переважно безпілотників.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна домовилася зі США про щомісячне постачання ракет-перехоплювачів для Patriot. Водночас він заявляв про їхній дефіцит: за його словами, для проходження зими Україні необхідно отримувати щонайменше близько 5% американського виробництва таких ракет.

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