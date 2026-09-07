Каллас в останній момент скасувала запуск оборонної групи ЄС через тиск дипломатів, - Politico

Очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас в останню мить скасувала старт консультативної ради з питань оборони, куди мали увійти колишні урядовці та високопоставлені військові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

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Боротьба за вплив у Брюсселі

Як зазначається, це сталося під тиском країн-членів ЄС і може завдати удару по позиціях колишньої прем'єр-міністерки Естонії. Наразі Каллас веде залаштункову боротьбу проти франко-німецьких планів щодо реформування Європейської служби зовнішньої діяльності (EEAS). Формально ці пропозиції мають на меті посилити офіційну роль Каллас, однак її союзники побоюються, що вони дозволять Європейській комісії отримати більший контроль над зовнішньою політикою.

Група високого рівня, яка, за словами Каллас, мала об'єднати "найкращі уми" для розробки ідей щодо усунення оборонних прогалин ЄС "у найкоротші терміни та найефективнішим чином", сприймалася деякими дипломатами як частина цього протистояння.

"Це її спосіб залишатися актуальною", - зазначив виданню високопоставлений дипломат ЄС.

За його словами, причиною скасування став саме тиск з боку деяких столиць.

"Деякі держави-члени вважають, що зараз це неналежний шлях для просування. Після дискусій з міністрами ми вирішили не просувати цю ініціативу і шукаємо нові формати взаємодії з країнами-членами", - сказав співрозмовник видання.

Презентація мала відбутися в понеділок уранці у Брюсселі за участю близько 150 представників інституцій ЄС, аналітичних центрів, наукових кіл та НАТО.

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Хто мав увійти до консультатив?

Імена членів групи офіс Каллас тримав у таємниці. За інформацією трьох дипломатів, її мав очолити колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен. Також до складу мали увійти колишні міністри оборони, зокрема естонський дипломат Юрі Луйк та ексочільниця збройних сил Франції Флоранс Парлі. За даними інших дипломатів, передбачалося, що своє представництво матиме Німеччина, а також країни поза межами ЄС, як-от Велика Британія та Україна. Очікувалося, що Расмуссену доручать підготовку підсумкового звіту за результатами роботи групи.

З самого початку деякі дипломати попереджали про високий ризик того, що діяльність нової групи дублюватиме роботу Єврокомісії, зокрема єврокомісара з питань оборони Андрюса Кубілюса, який уже проводить регулярні зустрічі з аналітичними центрами та колишніми лідерами.

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Чому ініціативу скасували в останній момент?

За словами деяких дипломатів, однією з головних причин скасування заходу стала відсутність належної підготовчої роботи та координації з окремими столицями.

Водночас інший посадовець ЄС зауважив, що тригером для скасування стала проблема в італійській внутрішній політиці, зокрема суперечка щодо потенційних кандидатів до складу групи.