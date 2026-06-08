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Новини Оборонний сектор ЄС Армія Європи
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"Це не вихід": топдипломатка ЄС Каллас виступила проти створення спільної армії Європи

Глава європейської дипломатії Кая Каллас

Створення єдиної армії Європейського Союзу є недоцільним кроком, який не розв'яже оборонних викликів, а лише породить небезпечне дублювання функцій та управлінську плутанину. Замість формування альтернативних військових інституцій, європейські столиці мають зосередитися на зміцненні власних збройних сил.

Про це під час брифінгу за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС на Кіпрі заявила висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Загроза дублювання функцій НАТО

Каллас наголосила, що питання національної оборони історично та юридично залишається виключною компетенцією суверенних держав. Прагнення ЄС полягає не в заміні національних військ, а в заохоченні країн-членів до тіснішої взаємодії, оскільки національні армії автоматично посилюють європейську опору в межах НАТО.

"Я не підтримую створення додаткової армії ЄС, оскільки кожна держава-член уже має власні збройні сили. До того ж 23 країни ЄС є членами НАТО. Якщо ці сили залучені до НАТО, їх не можна одночасно використовувати деінде. Створення паралельної армії також не вихід", – пояснила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ несе повну відповідальність за дії, які загрожують безпеці громадян ЄС, - Каллас

Альтернативні інструменти Брюсселя

  • На думку Каллас, важливо не створювати структур, які можуть спричинити плутанину. Вона нагадала, що в законодавчому полі ЄС діє стаття 42(7) про взаємну оборону, яка, хоч і не є прямим аналогом Статті 5 Вашингтонського договору НАТО, проте дає чіткі правові підстави для допомоги. Наразі у Брюсселі розроблено конкретні практичні механізми для її активації у разі потреби.

Посадовиця наголосила, що Єврокомісія, Європейська служба зовнішніх дій та уряди країн-членів мають достатньо важелів для реагування на кризові ситуації. Головне завдання зараз — щоб кожна структура чітко розуміла свою роль. Зокрема, високу ефективність уже довели спеціальні групи реагування на гібридні атаки, і саме цей напрямок, на думку Каллас, потребує подальшого розвитку та фінансування.

"Створення альтернативної армії до чинних національних збройних сил не є правильним рішенням", – резюмувала топдипломатка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європа не може бути посередником, ми маємо підштовхувати Україну і РФ до прямих переговорів, - Каллас

Автор: 

армія (3723) НАТО (7228) Євросоюз (15200) Каллас Кая (520)
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Топ коментарі
+4
Ці 23 країни ЄС зі своїми арміми не готові взагалі !!Як показали навчання вони реально слабі.Відірвані від реальності.І ці 23 армії якщо що поки розгорнуться поки приймуть рішення поки взагалі зберуться це буде треш.Плюс цих армій один вони технологічні.Але навіть цей ресурс не взмозі використати.
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08.06.2026 21:32 Відповісти
+3
Ідіотка.
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08.06.2026 21:22 Відповісти
+2
Логично . НАТО это армия США плюс так по мелочи, а армия ЕС это просто по мелочи без США. Я же всегда говорил, не буду они воевать. Без США так точно. Они сами это понимают.
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08.06.2026 21:58 Відповісти
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08.06.2026 21:20 Відповісти
Ідіотка.
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08.06.2026 21:22 Відповісти
В чомусь вона права а в чомусь ні. Дублікація буде але беззубе НАТО і так нікуя не робе то хоч ЄС зможе взяти цю функцію в свої руки АЛЕ ніякої одностайності голосів членів ЄС. Це мусе бути незалежне або підпорядковуватись більшості голосів членів. бо ми знаємо що Фіцо п*здіцо або ще один якісь Орбан х*йорбан зможе все припинити одним голосом проти
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08.06.2026 21:30 Відповісти
А що зараз мало би робити НАТО?
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08.06.2026 22:24 Відповісти
Ці 23 країни ЄС зі своїми арміми не готові взагалі !!Як показали навчання вони реально слабі.Відірвані від реальності.І ці 23 армії якщо що поки розгорнуться поки приймуть рішення поки взагалі зберуться це буде треш.Плюс цих армій один вони технологічні.Але навіть цей ресурс не взмозі використати.
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08.06.2026 21:32 Відповісти
Отже,армія є яка складається з 23,требе щоб вони взаємодіяли злагодженно,а отоже має бути єдине командування та спільні навчання,бо нагадує збірну по футболу,ніби всі легіонери і зірки,раз в сезон з'їхалися і гру програли.
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08.06.2026 21:58 Відповісти
Логично . НАТО это армия США плюс так по мелочи, а армия ЕС это просто по мелочи без США. Я же всегда говорил, не буду они воевать. Без США так точно. Они сами это понимают.
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08.06.2026 21:58 Відповісти
Никто ни за кого по серьезному воевать не будет. Разве что северокорейцы
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08.06.2026 22:34 Відповісти
НАТО не пристосовано до ********** і не здатне до швидкого реформування через бюрократичні процедури та вимоги щодо одностайності при прийнятті рішень. Рано чи пізно, але воно приречене на розвал. А створити нову структуру Європа поки що неспроможна, бо має ілюзії з приводу боєздатності НАТО. У разі нападу на одну з країн почнуться численні консультації, круглі столи, суперечки, побоювання ескалації, стурбованості, занепокоєння. Зараз НАТО втрачає унікальний шанс отримати реальний бойовий досвід в ******** війні і добити кацапів, забезпечивши на тривалий час спокій та мир в Європі.
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08.06.2026 22:02 Відповісти
Та її партію власний народ не підтримуэ!
Топ дипломат говорить.....
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08.06.2026 22:09 Відповісти
панночка я завжди проти
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08.06.2026 22:17 Відповісти
Після розгрому фрау Меркель 26 бригад Бундесверу нормальної армії в ЄС не лишилося.

Поки що намагаються створити польську армію і є надія на союз армій Скандинавії.
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08.06.2026 22:19 Відповісти
А на вигляд, наче розумна...
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08.06.2026 22:31 Відповісти
 
 