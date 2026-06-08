"Це не вихід": топдипломатка ЄС Каллас виступила проти створення спільної армії Європи

Створення єдиної армії Європейського Союзу є недоцільним кроком, який не розв'яже оборонних викликів, а лише породить небезпечне дублювання функцій та управлінську плутанину. Замість формування альтернативних військових інституцій, європейські столиці мають зосередитися на зміцненні власних збройних сил.

Про це під час брифінгу за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС на Кіпрі заявила висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Загроза дублювання функцій НАТО

Каллас наголосила, що питання національної оборони історично та юридично залишається виключною компетенцією суверенних держав. Прагнення ЄС полягає не в заміні національних військ, а в заохоченні країн-членів до тіснішої взаємодії, оскільки національні армії автоматично посилюють європейську опору в межах НАТО.

"Я не підтримую створення додаткової армії ЄС, оскільки кожна держава-член уже має власні збройні сили. До того ж 23 країни ЄС є членами НАТО. Якщо ці сили залучені до НАТО, їх не можна одночасно використовувати деінде. Створення паралельної армії також не вихід", – пояснила вона.

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Альтернативні інструменти Брюсселя

На думку Каллас, важливо не створювати структур, які можуть спричинити плутанину. Вона нагадала, що в законодавчому полі ЄС діє стаття 42(7) про взаємну оборону, яка, хоч і не є прямим аналогом Статті 5 Вашингтонського договору НАТО, проте дає чіткі правові підстави для допомоги. Наразі у Брюсселі розроблено конкретні практичні механізми для її активації у разі потреби.

Посадовиця наголосила, що Єврокомісія, Європейська служба зовнішніх дій та уряди країн-членів мають достатньо важелів для реагування на кризові ситуації. Головне завдання зараз — щоб кожна структура чітко розуміла свою роль. Зокрема, високу ефективність уже довели спеціальні групи реагування на гібридні атаки, і саме цей напрямок, на думку Каллас, потребує подальшого розвитку та фінансування.

"Створення альтернативної армії до чинних національних збройних сил не є правильним рішенням", – резюмувала топдипломатка.

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