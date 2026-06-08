"Это не выход": топ-дипломат ЕС Каллас выступила против создания совместной армии Европы

Создание единой армии Европейского Союза — нецелесообразный шаг, который не решит оборонных проблем, а лишь приведет к опасному дублированию функций и управленческой путанице. Вместо формирования альтернативных военных институтов европейские столицы должны сосредоточиться на укреплении собственных вооруженных сил.

Об этом во время брифинга по итогам неформальной встречи министров обороны стран ЕС на Кипре заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает Цензор.НЕТ.

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Угроза дублирования функций НАТО

Каллас подчеркнула, что вопрос национальной обороны исторически и юридически остается исключительной компетенцией суверенных государств. Стремление ЕС заключается не в замене национальных войск, а в поощрении стран-членов к более тесному взаимодействию, поскольку национальные армии автоматически укрепляют европейское сопротивление в рамках НАТО.

"Я не поддерживаю создание дополнительной армии ЕС, поскольку каждое государство-член уже имеет собственные вооруженные силы. К тому же 23 страны ЕС являются членами НАТО. Если эти силы задействованы в НАТО, их нельзя одновременно использовать где-либо еще. Создание параллельной армии также не выход", – пояснила она.

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Альтернативные инструменты Брюсселя

По мнению Каллас, важно не создавать структур, которые могут вызвать путаницу. Она напомнила, что в законодательном поле ЕС действует статья 42(7) о взаимной обороне, которая, хотя и не является прямым аналогом статьи 5 Вашингтонского договора НАТО, тем не менее дает четкие правовые основания для помощи. В настоящее время в Брюсселе разработаны конкретные практические механизмы для ее активации в случае необходимости.

Чиновница подчеркнула, что Еврокомиссия, Европейская служба внешних действий и правительства стран-членов имеют достаточно рычагов для реагирования на кризисные ситуации. Главная задача сейчас — чтобы каждая структура четко понимала свою роль. В частности, высокую эффективность уже доказали специальные группы реагирования на гибридные атаки, и именно это направление, по мнению Каллас, требует дальнейшего развития и финансирования.

"Создание альтернативной армии в дополнение к действующим национальным вооруженным силам не является правильным решением", — резюмировала топ-дипломатка.

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