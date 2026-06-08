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Новости Оборонный сектор ЕС Армия Европы
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"Это не выход": топ-дипломат ЕС Каллас выступила против создания совместной армии Европы

Глава европейской дипломатии Кая Каллас

Создание единой армии Европейского Союза — нецелесообразный шаг, который не решит оборонных проблем, а лишь приведет к опасному дублированию функций и управленческой путанице. Вместо формирования альтернативных военных институтов европейские столицы должны сосредоточиться на укреплении собственных вооруженных сил.

Об этом во время брифинга по итогам неформальной встречи министров обороны стран ЕС на Кипре заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает Цензор.НЕТ.

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Угроза дублирования функций НАТО

Каллас подчеркнула, что вопрос национальной обороны исторически и юридически остается исключительной компетенцией суверенных государств. Стремление ЕС заключается не в замене национальных войск, а в поощрении стран-членов к более тесному взаимодействию, поскольку национальные армии автоматически укрепляют европейское сопротивление в рамках НАТО.

"Я не поддерживаю создание дополнительной армии ЕС, поскольку каждое государство-член уже имеет собственные вооруженные силы. К тому же 23 страны ЕС являются членами НАТО. Если эти силы задействованы в НАТО, их нельзя одновременно использовать где-либо еще. Создание параллельной армии также не выход", – пояснила она.

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Альтернативные инструменты Брюсселя

  • По мнению Каллас, важно не создавать структур, которые могут вызвать путаницу. Она напомнила, что в законодательном поле ЕС действует статья 42(7) о взаимной обороне, которая, хотя и не является прямым аналогом статьи 5 Вашингтонского договора НАТО, тем не менее дает четкие правовые основания для помощи. В настоящее время в Брюсселе разработаны конкретные практические механизмы для ее активации в случае необходимости.

Чиновница подчеркнула, что Еврокомиссия, Европейская служба внешних действий и правительства стран-членов имеют достаточно рычагов для реагирования на кризисные ситуации. Главная задача сейчас — чтобы каждая структура четко понимала свою роль. В частности, высокую эффективность уже доказали специальные группы реагирования на гибридные атаки, и именно это направление, по мнению Каллас, требует дальнейшего развития и финансирования.

"Создание альтернативной армии в дополнение к действующим национальным вооруженным силам не является правильным решением", — резюмировала топ-дипломатка.

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Автор: 

армия (8294) НАТО (10674) Евросоюз (18179) Каллас Кая (440)
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Топ комментарии
+3
Ідіотка.
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08.06.2026 21:22 Ответить
+3
Ці 23 країни ЄС зі своїми арміми не готові взагалі !!Як показали навчання вони реально слабі.Відірвані від реальності.І ці 23 армії якщо що поки розгорнуться поки приймуть рішення поки взагалі зберуться це буде треш.Плюс цих армій один вони технологічні.Але навіть цей ресурс не взмозі використати.
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08.06.2026 21:32 Ответить
+2
Логично . НАТО это армия США плюс так по мелочи, а армия ЕС это просто по мелочи без США. Я же всегда говорил, не буду они воевать. Без США так точно. Они сами это понимают.
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08.06.2026 21:58 Ответить
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Хороший доктор лікує першопричину а не наслідки тож все вірно не буде росії в тому вигляді як вона є - проблем стане значно менше
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08.06.2026 21:20 Ответить
Ідіотка.
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08.06.2026 21:22 Ответить
В чомусь вона права а в чомусь ні. Дублікація буде але беззубе НАТО і так нікуя не робе то хоч ЄС зможе взяти цю функцію в свої руки АЛЕ ніякої одностайності голосів членів ЄС. Це мусе бути незалежне або підпорядковуватись більшості голосів членів. бо ми знаємо що Фіцо п*здіцо або ще один якісь Орбан х*йорбан зможе все припинити одним голосом проти
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08.06.2026 21:30 Ответить
А що зараз мало би робити НАТО?
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08.06.2026 22:24 Ответить
Ці 23 країни ЄС зі своїми арміми не готові взагалі !!Як показали навчання вони реально слабі.Відірвані від реальності.І ці 23 армії якщо що поки розгорнуться поки приймуть рішення поки взагалі зберуться це буде треш.Плюс цих армій один вони технологічні.Але навіть цей ресурс не взмозі використати.
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08.06.2026 21:32 Ответить
Отже,армія є яка складається з 23,требе щоб вони взаємодіяли злагодженно,а отоже має бути єдине командування та спільні навчання,бо нагадує збірну по футболу,ніби всі легіонери і зірки,раз в сезон з'їхалися і гру програли.
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08.06.2026 21:58 Ответить
Логично . НАТО это армия США плюс так по мелочи, а армия ЕС это просто по мелочи без США. Я же всегда говорил, не буду они воевать. Без США так точно. Они сами это понимают.
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08.06.2026 21:58 Ответить
НАТО не пристосовано до ********** і не здатне до швидкого реформування через бюрократичні процедури та вимоги щодо одностайності при прийнятті рішень. Рано чи пізно, але воно приречене на розвал. А створити нову структуру Європа поки що неспроможна, бо має ілюзії з приводу боєздатності НАТО. У разі нападу на одну з країн почнуться численні консультації, круглі столи, суперечки, побоювання ескалації, стурбованості, занепокоєння. Зараз НАТО втрачає унікальний шанс отримати реальний бойовий досвід в ******** війні і добити кацапів, забезпечивши на тривалий час спокій та мир в Європі.
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08.06.2026 22:02 Ответить
Та її партію власний народ не підтримуэ!
Топ дипломат говорить.....
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08.06.2026 22:09 Ответить
панночка я завжди проти
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08.06.2026 22:17 Ответить
Після розгрому фрау Меркель 26 бригад Бундесверу нормальної армії в ЄС не лишилося.

Поки що намагаються створити польську армію і є надія на союз армій Скандинавії.
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08.06.2026 22:19 Ответить
А на вигляд, наче розумна...
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08.06.2026 22:31 Ответить
 
 