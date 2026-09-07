Каллас в последний момент отменила запуск оборонной группы ЕС из-за давления дипломатов, - Politico

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас в последний момент отменила заседание консультативного совета по вопросам обороны, в состав которого должны были войти бывшие правительственные чиновники и высокопоставленные военные.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

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Борьба за влияние в Брюсселе

Как отмечается, это произошло под давлением стран-членов ЕС и может нанести удар по позициям бывшей премьер-министра Эстонии. В настоящее время Каллас ведет закулисную борьбу против франко-немецких планов по реформированию Европейской службы внешней деятельности (EEAS). Формально эти предложения направлены на усиление официальной роли Каллас, однако ее союзники опасаются, что они позволят Европейской комиссии получить больший контроль над внешней политикой.

Группа высокого уровня, которая, по словам Каллас, должна была объединить "лучшие умы" для разработки идей по устранению пробелов в обороне ЕС "в кратчайшие сроки и наиболее эффективным образом", воспринималась некоторыми дипломатами как часть этого противостояния.

"Это ее способ оставаться актуальной", - отметил изданию высокопоставленный дипломат ЕС.

По его словам, причиной отмены стало именно давление со стороны некоторых столиц.

"Некоторые государства-члены считают, что сейчас это неверный путь для продвижения. После обсуждений с министрами мы решили не продвигать эту инициативу и ищем новые форматы взаимодействия со странами-членами", — сказал собеседник издания.

Презентация должна была состояться в понедельник утром в Брюсселе с участием около 150 представителей институтов ЕС, аналитических центров, научных кругов и НАТО.

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Кто должен был войти в состав консультативной группы?

Имена членов группы офис Каллас держал в секрете. По информации трех дипломатов, ее должен был возглавить бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Также в состав должны были войти бывшие министры обороны, в частности эстонский дипломат Юри Луйк и экс-глава вооруженных сил Франции Флоранс Парли. По данным других дипломатов, предполагалось, что свое представительство будут иметь Германия, а также страны за пределами ЕС, такие как Великобритания и Украина. Ожидалось, что Расмуссену поручат подготовку итогового отчета по результатам работы группы.

С самого начала некоторые дипломаты предупреждали о высоком риске того, что деятельность новой группы будет дублировать работу Еврокомиссии, в частности еврокомиссара по вопросам обороны Андрюса Кубилюса, который уже проводит регулярные встречи с аналитическими центрами и бывшими лидерами.

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Почему инициативу отменили в последний момент?

По словам некоторых дипломатов, одной из главных причин отмены мероприятия стало отсутствие надлежащей подготовительной работы и координации с отдельными столицами.

В то же время другой чиновник ЕС отметил, что триггером для отмены стала проблема во внутренней политике Италии, в частности спор относительно потенциальных кандидатов в состав группы.