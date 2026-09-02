ЄС отримав запит України на оплату ракет Patriot із кредиту на 90 млрд євро: Він "рухається у правильному напрямку", - фон дер Ляєн

Країни-члени Євросоюзу наразі розглядають запит України на використання кількох мільярдів євро з кредиту на загальну суму 90 млрд євро для закупівлі ракет PAC-3 для систем ППО Patriot.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед початком зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 2 вересня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

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ЄС розглядає запит

Так, вона повідомила, що ЄС готується оплатити закупівлю ракет для систем ППО Patriot для України.

"Сьогодні я можу підтвердити, що ми отримали новий запит на виплату. Він становить кілька мільярдів євро і має покрити витрати на протиповітряну оборону України, включаючи високоефективні системи протиповітряної оборони PAC-3", – розповіла президентка Єврокомісії.

За словами фон дер Ляєн, "держави-члени наразі розглядають запит України".

"Я можу сказати, що він рухається у правильному напрямку", - наголосила вона.

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Антибалістичні системи

Фон дер Ляєн також нагадала, що ЄС разом з Україною працює над створенням власних антибалістичних ракетних систем оборони – проєктом "Фрея".

"Усе це на додаток до кредиту на підтримку України у розмірі 90 мільярдів євро, який уже працює. Із червня ми виділили 8,5 мільярдів євро на безпілотники та ракети для України з цього кредиту, і ці кошти також підуть на закупівлю винищувачів у європейської промисловості", – розповіла вона.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що Україна офіційно попросила Єврокомісію виділити понад 2 мільярди євро із загального кредиту ЄС на 90 мільярдів євро для закупівлі ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot.

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