ЄС отримав запит України на оплату ракет Patriot із кредиту на 90 млрд євро: Він "рухається у правильному напрямку", - фон дер Ляєн
Країни-члени Євросоюзу наразі розглядають запит України на використання кількох мільярдів євро з кредиту на загальну суму 90 млрд євро для закупівлі ракет PAC-3 для систем ППО Patriot.
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед початком зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 2 вересня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
ЄС розглядає запит
Так, вона повідомила, що ЄС готується оплатити закупівлю ракет для систем ППО Patriot для України.
"Сьогодні я можу підтвердити, що ми отримали новий запит на виплату. Він становить кілька мільярдів євро і має покрити витрати на протиповітряну оборону України, включаючи високоефективні системи протиповітряної оборони PAC-3", – розповіла президентка Єврокомісії.
За словами фон дер Ляєн, "держави-члени наразі розглядають запит України".
"Я можу сказати, що він рухається у правильному напрямку", - наголосила вона.
Антибалістичні системи
Фон дер Ляєн також нагадала, що ЄС разом з Україною працює над створенням власних антибалістичних ракетних систем оборони – проєктом "Фрея".
"Усе це на додаток до кредиту на підтримку України у розмірі 90 мільярдів євро, який уже працює. Із червня ми виділили 8,5 мільярдів євро на безпілотники та ракети для України з цього кредиту, і ці кошти також підуть на закупівлю винищувачів у європейської промисловості", – розповіла вона.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що Україна офіційно попросила Єврокомісію виділити понад 2 мільярди євро із загального кредиту ЄС на 90 мільярдів євро для закупівлі ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot.
Довідка
- Раніше Європейська комісія отримала від України перелік озброєння, на яке планується витратити основну частину з 6 мільярдів євро, що залишилися в оборонній частині позики — більшість позицій стосується обладнання, виробленого в Україні та ЄС, переважно безпілотників.
- Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна домовилася зі США про щомісячне постачання ракет-перехоплювачів для Patriot. Водночас він заявляв про їхній дефіцит: за його словами, для проходження зими Україні необхідно отримувати щонайменше близько 5% американського виробництва таких ракет.
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