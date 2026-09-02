Деякі країни-члени ЄС мають резерви, щоб допомогти Україні з ППО, - Вадефуль

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль закликав країни ЄС переглянути свої військові резерви та передати Україні додаткові засоби ППО напередодні зими.

Про це він заявив перед початком зустрічі з главами МЗС ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

"Мені ще раз стало дуже зрозуміло - і я донесу це до кола колег тут - що ми маємо підтримувати Україну далі. Ми маємо підготувати зиму, і ми, звісно, маємо ще раз подивитися, що ми можемо надати як військову підтримку конкретно, особливо у сфері протиповітряної оборони. Я вважаю, що деякі держави-члени ще мають резерви, про які ми зараз маємо поговорити один з одним, щоб ці жахливі атаки балістичними ракетами та дронами не могли мати успіху", - зазначив він.

За словами Вадефуля, ми наближаємося до "вирішального часу" і що згуртованішою буде Європа та її партнери, то успішнішими будемо в тому, щоб нарешті довести цей конфлікт, війну в Україні до завершення.

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Що передувало?

Раніше Європейська комісія отримала від України перелік озброєння, на яке планується витратити основну частину з 6 мільярдів євро, що залишилися в оборонній частині позики - більшість позицій стосується обладнання, виробленого в Україні та ЄС, переважно безпілотників.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна домовилася зі США про щомісячне постачання ракет-перехоплювачів для Patriot. Водночас він заявляв про їхній дефіцит: за його словами, для проходження зими Україні необхідно отримувати щонайменше близько 5% американського виробництва таких ракет.

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