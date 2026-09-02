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Новини Ракети до Patriot для України
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Деякі країни-члени ЄС мають резерви, щоб допомогти Україні з ППО, - Вадефуль

Вадефуль зробив заяву про ППО для України

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль закликав країни ЄС переглянути свої військові резерви та передати Україні додаткові засоби ППО напередодні зими.

Про це він заявив перед початком зустрічі з главами МЗС ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

"Мені ще раз стало дуже зрозуміло - і я донесу це до кола колег тут - що ми маємо підтримувати Україну далі. Ми маємо підготувати зиму, і ми, звісно, маємо ще раз подивитися, що ми можемо надати як військову підтримку конкретно, особливо у сфері протиповітряної оборони. Я вважаю, що деякі держави-члени ще мають резерви, про які ми зараз маємо поговорити один з одним, щоб ці жахливі атаки балістичними ракетами та дронами не могли мати успіху", - зазначив він.

За словами Вадефуля, ми наближаємося до "вирішального часу" і що згуртованішою буде Європа та її партнери, то успішнішими будемо в тому, щоб нарешті довести цей конфлікт, війну в Україні до завершення.

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Що передувало?

  • Раніше Європейська комісія отримала від України перелік озброєння, на яке планується витратити основну частину з 6 мільярдів євро, що залишилися в оборонній частині позики - більшість позицій стосується обладнання, виробленого в Україні та ЄС, переважно безпілотників.
  • Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна домовилася зі США про щомісячне постачання ракет-перехоплювачів для Patriot. Водночас він заявляв про їхній дефіцит: за його словами, для проходження зими Україні необхідно отримувати щонайменше близько 5% американського виробництва таких ракет.

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