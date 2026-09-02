Некоторые страны-члены ЕС располагают резервами, чтобы помочь Украине с ПВО, - Вадефуль

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль призвал страны ЕС пересмотреть свои военные резервы и передать Украине дополнительные средства ПВО в преддверии зимы.

Об этом он заявил перед началом встречи с главами МИД ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Мне еще раз стало совершенно ясно — и я донесу это до своих коллег здесь — что мы должны продолжать поддерживать Украину. Мы должны подготовиться к зиме, и мы, конечно, должны еще раз посмотреть, какую конкретно военную поддержку мы можем оказать, особенно в сфере противовоздушной обороны. Я считаю, что у некоторых государств-членов еще есть резервы, о которых нам сейчас нужно поговорить друг с другом, чтобы эти ужасные атаки баллистическими ракетами и дронами не увенчались успехом", — отметил он.

По словам Вадефуля, мы приближаемся к "решающему моменту", и чем более сплоченными будут Европа и ее партнеры, тем успешнее мы будем в том, чтобы наконец довести этот конфликт, войну в Украине, до конца.

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Что этому предшествовало?

Ранее Европейская комиссия получила от Украины перечень вооружений, на которые планируется потратить основную часть из 6 миллиардов евро, оставшихся в оборонной части кредита — большинство позиций касается оборудования, произведенного в Украине и ЕС, преимущественно беспилотников.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина договорилась с США о ежемесячных поставках ракет-перехватчиков для Patriot. В то же время он заявлял об их дефиците: по его словам, для перезимовки Украине необходимо получать не менее 5% таких ракет американского производства.

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