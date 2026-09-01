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Новости Ракеты к Patriot для Украины Ракеты к Patriot
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Украина попросила у ЕС более 2 млрд евро из кредита на 90 млрд для ракет Patriot

"Патриот" для Украины

Украина официально обратилась к Еврокомиссии с просьбой выделить более 2 миллиардов евро из общего кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро на закупку ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

Об этом сообщает DPA, передает Цензор.НЕТ.

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Детали запроса

О запросе Киева ранее стало известно из источников издания, осведомленных о ходе переговоров. Как отмечается, Украина уже передала Еврокомиссии перечень вооружения, которое планирует приобрести на оставшиеся 6 миллиардов евро из оборонной части кредита — значительная часть этой суммы приходится на беспилотники украинского и европейского производства.

Для защиты от российских баллистических ракет Киеву нужны именно американские ракеты-перехватчики для Patriot. Этот запрос является одним из ключевых пунктов плана Украины по усилению ПВО и защите критической инфраструктуры.

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Юридическое препятствие

Юридическая коллизия в отношении кредита ЕС не нова: когда Евросоюз согласовывал условия займа на 90 миллиардов евро, уже тогда речь шла о принципе "покупай европейское", который затрудняет закупку именно американского оружия.

Поскольку ракеты для Patriot в основном производятся в США, для их закупки за счет средств кредита Еврокомиссия должна отдельно согласовать такие расходы или сделать исключение из правил.

Заявление Каллас

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что убедить страны ЕС и других партнеров передать Украине больше перехватчиков было очень сложно — часть государств сама сталкивается с геополитическими конфликтами вблизи собственных границ.

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Справка

  • Ранее Европейская комиссия получила от Украины перечень вооружения, на которое планируется потратить основную часть из 6 миллиардов евро, оставшихся в оборонной части займа — большинство позиций касается оборудования, произведенного в Украине и ЕС, преимущественно беспилотников.
  • Президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина договорилась с США о ежемесячных поставках ракет-перехватчиков для Patriot. В то же время он заявлял об их дефиците: по его словам, для перезимовки Украине необходимо получать как минимум около 5% таких ракет американского производства.

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ПВО (4019) помощь (8673) Евросоюз (18861) Patriot (571)
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Топ комментарии
+5
**** ЗЕ-! кредит 90 млрд потребує голусання законів антикорупційних у ВР , котрі твоя ОПЗАЖОПНОслугівська калоліція саботує.
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01.09.2026 22:21 Ответить
+4
Україна офіційно попросила Єврокомісію виділити понад 2 мільярди євро із загального кредиту ЄС

оцей на лабутенах- це Україна , чи вова сьогоднішній - чого гема фото
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01.09.2026 22:26 Ответить
+3
СЬОГОДНІ ВР вдруге не проголосувала кклстерні антикорупційні закони - нУ СКАЖІТЬ ЩОСЬ У ВИПРАВДАННЧЯ . Там же перші 4,5 млрд з кредиту ЄС накрилися

З логікою у все у вас гаразд защтіттнічєк Уркоїни ?
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01.09.2026 22:28 Ответить

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