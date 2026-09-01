Украина попросила у ЕС более 2 млрд евро из кредита на 90 млрд для ракет Patriot

Украина официально обратилась к Еврокомиссии с просьбой выделить более 2 миллиардов евро из общего кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро на закупку ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

Об этом сообщает DPA, передает Цензор.НЕТ.

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Детали запроса

О запросе Киева ранее стало известно из источников издания, осведомленных о ходе переговоров. Как отмечается, Украина уже передала Еврокомиссии перечень вооружения, которое планирует приобрести на оставшиеся 6 миллиардов евро из оборонной части кредита — значительная часть этой суммы приходится на беспилотники украинского и европейского производства.

Для защиты от российских баллистических ракет Киеву нужны именно американские ракеты-перехватчики для Patriot. Этот запрос является одним из ключевых пунктов плана Украины по усилению ПВО и защите критической инфраструктуры.

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Юридическое препятствие

Юридическая коллизия в отношении кредита ЕС не нова: когда Евросоюз согласовывал условия займа на 90 миллиардов евро, уже тогда речь шла о принципе "покупай европейское", который затрудняет закупку именно американского оружия.

Поскольку ракеты для Patriot в основном производятся в США, для их закупки за счет средств кредита Еврокомиссия должна отдельно согласовать такие расходы или сделать исключение из правил.

Заявление Каллас

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что убедить страны ЕС и других партнеров передать Украине больше перехватчиков было очень сложно — часть государств сама сталкивается с геополитическими конфликтами вблизи собственных границ.

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Справка

Ранее Европейская комиссия получила от Украины перечень вооружения, на которое планируется потратить основную часть из 6 миллиардов евро, оставшихся в оборонной части займа — большинство позиций касается оборудования, произведенного в Украине и ЕС, преимущественно беспилотников.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина договорилась с США о ежемесячных поставках ракет-перехватчиков для Patriot. В то же время он заявлял об их дефиците: по его словам, для перезимовки Украине необходимо получать как минимум около 5% таких ракет американского производства.

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