Федоров предложил США создать "армию дронов" в обмен на ракеты для Patriot: "Я готов к такому обмену"

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что готов помочь США "создать армию дронов" в обмен на поставки Украине американских ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Об этом он сказал в интервью изданию FT, находясь в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ.

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Предложение для США

Он не уточнил, планирует ли встречи с представителями администрации президента США Дональда Трампа, но сказал, что был бы "очень рад помочь Америке создать армию дронов — особенно в обмен на [ракеты-перехватчики для] Patriot, чтобы мы выжили этой зимой".

"Я готов к такому обмену", — сказал он.

Создание оборонно-технологического фонда

Издание отмечает, что в США Федоров ищет американские инвестиции для оборонно-технологического фонда, который, как он надеется, напишет "новую историю" войны против России.

Экс-министр ищет поддержку для фонда среди венчурных капиталистов, частных инвесторов и американских технологических компаний и отметил, что ведет переговоры с "большим количеством" потенциальных инвесторов, заинтересованных в украинских инновациях.

"Это не совсем классический венчурный фонд. Мы пишем новую историю войны", — сказал он.

По его словам, этот механизм выйдет за рамки традиционного венчурного фонда, поскольку сможет не только инвестировать в существующие украинские стартапы, но и самостоятельно создавать компании. Он будет использовать западный капитал для разработки технологий, критически важных для способности Украины противостоять продолжающемуся полномасштабному вторжению РФ.

В то же время он не раскрыл подробностей своей роли в управлении фондом.

Три ключевых приоритета

Экс-министр определил три первоначальных приоритета для фонда: разработка робототехники для сокращения количества людей на фронте, создание дешевых скоростных дронов-перехватчиков для борьбы с новыми российскими реактивными ударными БПЛА, а также производство недорогих ракет с искусственным интеллектом.

Ставка на силу

Федоров заявил, что усиление Украиной дальнобойных ударов по России является наиболее эффективным способом заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну, однако для этого требуются более значительные инвестиции в оружие, применяемое для таких атак.

"Нам нужно больше реактивных дронов, нам нужны дешевые ракеты, нам нужны ракеты с искусственным интеллектом. Иначе вести какой-либо диалог с Путиным невозможно… Он понимает только силу", — сказал экс-министр.

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Новая должность Федорова

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что согласился с предложением министра обороны Италии Гвидо Крозетто стать его советником по оборонным инновациям.

В пресс-службе Федорова в комментарии Цензор.НЕТ заявили, что экс-министр не переезжает в Рим, а остается жить и работать в Киеве.

В пресс-службе бывшего министра обороны Михаила Федорова объяснили, что его предыдущая должность в Минобороны не налагает ограничений на то, чтобы быть советником иностранных правительств.

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