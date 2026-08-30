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Новини Ракети до Patriot для України Patriot для України Нова посада Федорова
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Федоров запропонував США створити "армію дронів" в обмін на ракети для Patriot: "Я готовий до такого обміну"

Федоров

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що готовий допомогти США "створити армію дронів" в обмін на постачання Україні американських ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню FT, перебуваючи у Вашингтоні, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Пропозиція для США

Він не уточнив, чи планує зустрічі з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа, але сказав, що був би "дуже радий допомогти Америці створити армію дронів — особливо в обмін на [ракети-перехоплювачі для] Patriot, щоб ми вижили цієї зими".

"Я готовий до такого обміну", - сказав він.

Створення оборонно-технологічного фонду

Видання зазначає, що в США Федоров шукає американські інвестиції для оборонно-технологічного фонду, який, як він сподівається, напише "нову історію" війни проти Росії.

Ексміністр шукає підтримку для фонду серед венчурних капіталістів, приватних інвесторів та американських технологічних компаній і зазначив, що веде переговори з "великою кількістю" потенційних інвесторів, зацікавлених в українських інноваціях.

"Це не зовсім класичний венчурний фонд. Ми пишемо нову історію війни", - сказав він.

За його словами, цей механізм вийде за межі традиційного венчурного фонду, оскільки зможе не лише інвестувати в існуючі українські стартапи, а й самостійно створювати компанії. Він використовуватиме західний капітал для розробки технологій, критично важливих для здатності України протистояти триваючому повномасштабному вторгненню РФ.

Водночас він не розкрив подробиць своєї ролі в управлінні фондом.

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Три ключові пріоритети

Ексміністр визначив три початкові пріоритети для фонду: розробка робототехніки для зменшення кількості людей на фронті, створення дешевих швидкісних дронів-перехоплювачів для боротьби з новими російськими реактивними ударними БПЛА, а також виробництво недорогих ракет із штучним інтелектом.

Ставка на силу

Федоров заявив, що посилення Україною далекобійних ударів по Росії є найефективнішим способом змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити війну, однак для цього потрібні більші інвестиції в зброю, яка застосовується для таких атак.

"Нам потрібно більше реактивних дронів, нам потрібні дешеві ракети, нам потрібні ракети зі штучним інтелектом. По-іншому вести будь-який діалог із Путіним неможливо… Він розуміє тільки силу", - сказав ексміністр.

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Нова посада Федорова

  • Колишній міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що погодився на пропозицію міністра оборони Італії Гвідо Крозетто стати його радником щодо оборонних інновацій.
  • У пресслужбі Федорова у коментарі Цензор.НЕТ заявили, що ексміністр не переїжджає до Риму, а залишається жити й працювати в Києві.
  • У пресслужбі колишнього міністра оборони Михайла Федорова пояснили, що його попередня посада у Міноборони не накладає обмежень на те, щоб бути радником іноземних урядів.

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Автор: 

США (22520) Федоров Михайло (1217) дрони (8775) Patriot (604)
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Топ коментарі
+9
від імені кого він виступає із такими заявами?

і навіщо фізичній особі ракети Patriot?
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30.08.2026 22:55 Відповісти
+5
Чергова стратегічна демагогія але вже від нового месії і рятівника України.
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30.08.2026 23:02 Відповісти
+4
Поржал. В США є свої експерти і можливо кращі за Федорова.
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30.08.2026 23:03 Відповісти

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