Федоров став радником міністра оборони Італії Крозетто, але залишиться в Україні

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що погодився на пропозицію міністра оборони Італії Гвідо Крозетто стати його радником щодо оборонних інновацій.

Про це ексміністр повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Міжнародна поїздка та нова посада

"Разом із командою розпочали міжнародну поїздку, присвячену розвитку наших нових проєктів у сфері цифровізації та defense tech. Перша зустріч — з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто. Подякував Гвідо за особисту підтримку та пропозицію стати його радником щодо оборонних інновацій. Вдячний за довіру та стратегічне партнерство", - заявив Федоров.

Передача українського досвіду

За словами ексурядовця, у цій ролі він допомагатиме Італії розвивати технології сучасної війни, покращувати сферу оборони та адаптуватися до нових безпекових викликів світу.

"Україна та наша команда мають унікальний досвід технологічної війни, яким ми готові ділитися з партнерами. Водночас мій головний фокус незмінний — продовжую працювати в Україні над проєктами, які посилюють нашу оборону та допомагають залучати міжнародні ресурси", - наголосив колишній міністр.

Ключові теми перемовин

Під час зустрічі сторони обговорили дрони, автономні системи, протиповітряну оборону та розвиток defense tech-екосистеми.

Європейська модель оборони

Федоров висловив переконання, що майбутнє оборони — за країнами, які здатні швидко тестувати й масштабувати нові рішення, поєднуючи технології із сильним виробництвом. На його думку, досвід України може стати основою нової моделі оборони для Європи.

"Продовжуємо міжнародну поїздку. Попереду — зустрічі з партнерами щодо цифровізації, оборонних технологій та розвитку нових проєктів", - додав ексглава Міноборони.

Коментар пресслужби Федорова

У пресслужбі Федорова у коментарі Цензор.НЕТ заявили, що ексміністр не переїжджає до Риму, а залишається жити й працювати в Києві.

"За підсумками першої робочої зустрічі Михайло Федоров погодився на позаштатній основі консультувати міністра оборони Італії щодо технологій сучасної війни та розвитку оборонних інновацій. Водночас його основною сферою діяльності залишається робота в Україні — над проєктами, пов’язаними з війною, посиленням обороноздатності держави та розвитком українського defense tech. Михайло Федоров залишається жити й працювати в Києві" - заявила прессекретарка Сніжана Ракчеєва.

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Нагадаємо, що 25 липня 2026 року міністр оборони Італії Гвідо Крозетто повідомив, що запропонував колишньому очільнику Міноборони України Михайлу Федорову стати його радником після звільнення з посади міністра оборони України.

Відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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