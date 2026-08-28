Федоров стал советником министра обороны Италии Кроцетто

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что согласился на предложение министра обороны Италии Гвидо Кроцетто стать его советником по вопросам оборонных инноваций.

Об этом экс-министр сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Международная поездка и новая должность

"Вместе с командой начали международную поездку, посвященную развитию наших новых проектов в сфере цифровизации и defense tech. Первая встреча — с министром обороны Италии Гвидо Кроцетто. Поблагодарил Гвидо за личную поддержку и предложение стать его советником по оборонным инновациям. Благодарен за доверие и стратегическое партнерство", — заявил Федоров.

Передача украинского опыта

По словам бывшего чиновника, в этой роли он будет помогать Италии развивать технологии современной войны, совершенствовать сферу обороны и адаптироваться к новым вызовам в области безопасности в мире.

"Украина и наша команда обладают уникальным опытом технологической войны, которым мы готовы делиться с партнерами. В то же время мой главный приоритет остается неизменным — я продолжаю работать в Украине над проектами, которые укрепляют нашу оборону и помогают привлекать международные ресурсы", — подчеркнул бывший министр.

Ключевые темы переговоров

В ходе встречи стороны обсудили дроны, автономные системы, противовоздушную оборону и развитие defense tech-экосистемы.

Европейская модель обороны

Федоров выразил убеждение, что будущее обороны — за странами, способными быстро тестировать и масштабировать новые решения, сочетая технологии с мощным производством. По его мнению, опыт Украины может стать основой новой модели обороны для Европы.

"Продолжаем международную поездку. Впереди — встречи с партнерами по вопросам цифровизации, оборонных технологий и развития новых проектов", — добавил экс-глава Минобороны.

Напомним, что 25 июля 2026 года министр обороны Италии Гвидо Крозетто сообщил, что предложил бывшему главе Минобороны Украины Михаилу Федорову стать его советником после увольнения с должности министра обороны Украины.

Отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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