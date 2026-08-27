Федоров оказался плохим организатором, но его не стоило увольнять, – Рахманин
Народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что Михаил Федоров оказался слабым организатором на посту министра обороны, однако его увольнение было ошибкой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Рахманин сказал в эфире Radio NV.
Рахманин раскритиковал работу Федорова
По словам Рахманина, Федоров недостаточно разбирался в вопросах оборонных закупок. По его мнению, министр передал это направление другим людям, которые не справились с поставленными задачами.
"В закупках Федоров не разбирается, по моему глубокому убеждению, к большому сожалению. Я думал, что он продемонстрирует гораздо лучшие знания. А он возложил это на плечи людей, которые по тем или иным причинам с задачей, на мой взгляд, не справились", — отметил нардеп.
Рахманин подчеркнул, что министр обороны не должен лично заниматься закупками. Для этого, по его словам, есть профильный заместитель министра и Агентство оборонных закупок.
Также депутат раскритиковал передачу Министерству обороны крупного оборонно-промышленного комплекса после ликвидации Минстратегпрома. По его мнению, это решение негативно повлияло на работу ОПК.
Нардеп считает увольнение Федорова ошибкой
Рахманин заявил, что главной задачей министра обороны должно быть управление большим коллективом и организация работы по большому количеству сложных направлений.
Он считает, что одной из проблем Федорова стало именно неумение организовать такую работу. В то же время депутат предположил, что министру могло не хватить времени для того, чтобы показать результат.
"За полгода невозможно доказать, что ты эффективный или неэффективный министр, с моей точки зрения", — сказал Рахманин.
По его мнению, Федорова стоило оставить на должности хотя бы для того, чтобы он исправлял последствия собственных ошибок. Рахманин отметил, что теперь часть проблем придется решать его преемнику Хмаре.
По словам нардепа, это может привести к ситуации, когда новому министру придется отвечать за проблемы, возникшие еще при предыдущем руководстве.
Смена Кабмина, отставка Федорова и новый глава
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
- 19 августа Верховная Рада назначила Евгения Хмару на должность главы Минобороны.
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