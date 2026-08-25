"Партия Залужного", "ЕС" и "партия Федорова" лидируют в рейтинге электоральных симпатий украинцев, - опрос. ИНФОГРАФИКА

"Партия Залужного", "Европейская Солидарность" и "партия Федорова" пользуются наибольшей поддержкой среди украинцев на выборах в парламент.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного компанией "Active Group" совместно с изданием "Политарена", передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Так, гипотетическая "партия Залужного" занимает первое место в опросе с результатом 11,5%. Далее следуют "Европейская Солидарность" (10,5%), "партия Михаила Федорова" (9,8%), "партия Кирилла Буданова" (7,4%) и партия Владимира Зеленского (7,1%).

"Разумная политика" Дмитрия Разумкова набирает 4,6%, "Батькивщина" — 4,4%, партия "Азов" — 4,3%, "Третья штурмовая" — 4,2%, партия Сергея Притулы — 4,1%, "Голос" — 0,7%, партия Юрия Бойко — 0,4%.

Не пошли бы на выборы 9,8%, проголосовали бы против всех 6,4%, не определились 14,8%.

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Среди тех, кто определился

"Среди тех, кто определился, распределение голосов следующее: партия Залужного – 16,6%, "Европейская солидарность" — 15,2%, партия Федорова — 14,2%, партия Буданова — 10,8%, партия Зеленского — 10,3%, "Разумная политика" — 6,7%, "Батькивщина" — 6,4%, "Азов" — 6,2%, "Третья штурмовая" — 6,1%, партия Притулы — 6,0%, "Голос" — 1,0%, партия Бойко — 0,7%", — отмечают социологи.

В исследовании отмечается, что три партийных проекта, которых пока не существует, в совокупности контролируют 28,7% голосов: партии Залужного, Федорова и Буданова.

Партия Федорова за три месяца поднялась с 3,8% до третьего места, тогда как партия Зеленского за тот же период потеряла часть поддержки – с 10,4% в декабре 2025 года до 7,1% в августе 2026 года.

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Методология

Исследование проводилось 22 августа 2026 года.

Метод: самостоятельное заполнение анкет гражданами Украины в возрасте 18 лет и старше.

Выборка: 2000 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины, кроме временно оккупированных территорий).

Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,2%.

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