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Новости Рейтинги партий
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"Партия Залужного", "ЕС" и "партия Федорова" лидируют в рейтинге электоральных симпатий украинцев, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Рейтинг партии: за кого готовы проголосовать украинцы?

"Партия Залужного", "Европейская Солидарность" и "партия Федорова" пользуются наибольшей поддержкой среди украинцев на выборах в парламент.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного компанией "Active Group" совместно с изданием "Политарена", передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Так, гипотетическая "партия Залужного" занимает первое место в опросе с результатом 11,5%. Далее следуют "Европейская Солидарность" (10,5%), "партия Михаила Федорова" (9,8%), "партия Кирилла Буданова" (7,4%) и партия Владимира Зеленского (7,1%).

"Разумная политика" Дмитрия Разумкова набирает 4,6%, "Батькивщина" — 4,4%, партия "Азов" — 4,3%, "Третья штурмовая" — 4,2%, партия Сергея Притулы — 4,1%, "Голос" — 0,7%, партия Юрия Бойко — 0,4%.

Не пошли бы на выборы 9,8%, проголосовали бы против всех 6,4%, не определились 14,8%.

Рейтинг партий: за кого готовы проголосовать украинцы?

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Среди тех, кто определился

"Среди тех, кто определился, распределение голосов следующее: партия Залужного – 16,6%, "Европейская солидарность" — 15,2%, партия Федорова — 14,2%, партия Буданова — 10,8%, партия Зеленского — 10,3%, "Разумная политика" — 6,7%, "Батькивщина" — 6,4%, "Азов" — 6,2%, "Третья штурмовая" — 6,1%, партия Притулы — 6,0%, "Голос" — 1,0%, партия Бойко — 0,7%", — отмечают социологи.

В исследовании отмечается, что три партийных проекта, которых пока не существует, в совокупности контролируют 28,7% голосов: партии Залужного, Федорова и Буданова.

Партия Федорова за три месяца поднялась с 3,8% до третьего места, тогда как партия Зеленского за тот же период потеряла часть поддержки – с 10,4% в декабре 2025 года до 7,1% в августе 2026 года.

Рейтинг партий: за кого готовы проголосовать украинцы?

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Методология

Исследование проводилось 22 августа 2026 года.

Метод: самостоятельное заполнение анкет гражданами Украины в возрасте 18 лет и старше.

Выборка: 2000 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины, кроме временно оккупированных территорий).

Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,2%.

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Автор: 

Буданов Кирилл (635) ВР (28365) Зеленский Владимир (25637) опрос (3128) Порошенко Петр (16204) рейтинг (1682) Залужный Валерий (770) Федоров Михаил (993)
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Топ комментарии
+15
З метою розмиття електорального поля реальної опозиції (ЄС). Стандартний метод політтехнології. На даному етапі йде переконання виборців, що реальна опозиція (ціль політатаки) не має необхідної кількості голосів та не користується підтримкою, тобто мета етапу - зневіра і завищені очікування. На етапі виборів мета - відтягнути голоси виборців у партії, яка є цілюю атаки, в даному випадку - ЄС.
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25.08.2026 16:02 Ответить
+14
Навіщо проводити опитування і визначати рейтинги партій, яких не існує?
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25.08.2026 15:55 Ответить
+9
Де вони бачили партію Залужного? І нічому історія не вчить. Тепер треба ще на граблі з паркетним генералом. І сам Залужний теж не подарунок. Це справа його рук той "контрнаступ", який анонсували заздалегідь і там же і погнали солдатів битись об підготовлені укріплення, поклавши безглуздо безліч життів? А Кринки? "Герой України Сергій Волинський: В Кринках загинули тисячі людей. Це велетенський провал, трагедія і пекло"
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25.08.2026 15:57 Ответить

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