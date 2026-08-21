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Зеленский на первом месте среди тех, за кого не проголосуют ни при каких обстоятельствах, - Грынив

У Зеленского проблема со вторым туром

Президент Владимир Зеленский впервые возглавил антирейтинг кандидатов, за которых украинцы не готовы голосовать ни при каких обстоятельствах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил политтехнолог и конечный бенефициар SOCIS Игорь Грынив в интервью изданию "Украинская правда", комментируя последние социологические исследования общественных настроений.

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"Второй важный момент, на который стоит обратить внимание: Зеленский впервые вышел на первое место как фигура, за которую не будут голосовать ни при каких обстоятельствах. И здесь он обогнал Петра Порошенко, который долгое время был тем человеком, который побывал президентом и хватит", - подчеркнул Грынив.

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Почему люди вышли на Майдан

Как отметил политтехнолог, Зеленский впервые получил столь сильный сигнал "хватит".

"Хотя мы же вышли на Майдан не против Зеленского на самом деле. На Майдан вышли, чтобы не было коррупции, за перемены. И тут же выставили желтую карточку. Это еще не красная, но на нее уже нужно реагировать", - добавил Грынив.

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У Зеленского проблема со вторым туром

"Важный момент, на который обратят внимание политтехнологи: в возможном втором туре Зеленский не прибавляет новых голосов. К нему не переходят ни голоса Буданова, ни Федорова", - подчеркнул Грынив.

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