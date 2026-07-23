Федоров популярнее Зеленского: почему президент не вернет его на пост министра обороны? // Без цензуры. ВИДЕО

В случае проведения выборов в Украине наибольшее количество голосов в первом туре украинцы отдали бы действующему главе государства Владимиру Зеленскому (22,3 процента), бывшему главнокомандующему ВСУ, ныне послу Украины в Великобритании Валерию Залужному (14,9 процента) и бывшему министру обороны Михаилу Федорову (13,4 процента).

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", который был проведен 20–21 июля и обнародован 22 июля.

Социологией занималась Марина Данилюк-Ярмолаева.

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Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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