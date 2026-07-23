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Федоров популярнее Зеленского: почему президент не вернет его на пост министра обороны? // Без цензуры. ВИДЕО

В случае проведения выборов в Украине наибольшее количество голосов в первом туре украинцы отдали бы действующему главе государства Владимиру Зеленскому (22,3 процента), бывшему главнокомандующему ВСУ, ныне послу Украины в Великобритании Валерию Залужному (14,9 процента) и бывшему министру обороны Михаилу Федорову (13,4 процента).

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", который был проведен 20–21 июля и обнародован 22 июля.

Социологией занималась Марина Данилюк-Ярмолаева.

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Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

Читайте: Федоров: "Я не соглашусь ни на какую другую должность, кроме должности министра обороны"

Автор: 

выборы (24169) Зеленский Владимир (24935) Минобороны (9774) рейтинг (1630) Залужный Валерий (747) Федоров Михаил (887)
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Топ комментарии
+5
Зі звичайного ''жабо-гадюкінга'' в банді Зеленського - між двома злодіями і корупціонерами Федоровим і Зеленським - пробують зробити з прихильника москальської псевдо-церкви москаля Федорова - ''цяцю''.
Не вийде - Зеленський і Федоров - два чоботи пара.
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23.07.2026 21:18 Ответить
+4
знову з нікчемного ссучєного опудала ліплять чергового президента.
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23.07.2026 21:02 Ответить
+3
де ці конспірологи ? а може це такий спосіб зробити конкурента Залужному ?
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23.07.2026 20:57 Ответить

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