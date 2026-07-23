УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10997 відвідувачів онлайн
Новини Відео Без цензури
1 617 24

Федоров популярніший Зеленського: чому президент не поверне його на міністра оборони? // Без цензури. ВIДЕО

У разі проведення виборів в Україні, найбільше голосів у першому турі українці віддали би за чинного главу держави Володимира Зеленського (22,3 відсотка), ексголовкома ЗСУ, нині посла України у Великобританії Валерія Залужного (14,9 відсотка) і ексміністра оборони Михайла Федорова (13,4 відсотка).

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", яке провели 20-21 липня, та оприлюднили 22 липня.

З соціологією розбиралася Марина Данилюк-Ярмолаєва.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
  • 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

Читайте: Федоров: "Я не погоджуюся на жодну іншу посаду, окрім посади міністра оборони"

Автор: 

вибори (6805) Зеленський Володимир (28460) Міноборони (7994) рейтинг (1725) Залужний Валерій (811) Федоров Михайло (1317)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Зі звичайного ''жабо-гадюкінга'' в банді Зеленського - між двома злодіями і корупціонерами Федоровим і Зеленським - пробують зробити з прихильника москальської псевдо-церкви москаля Федорова - ''цяцю''.
Не вийде - Зеленський і Федоров - два чоботи пара.
показати весь коментар
23.07.2026 21:18 Відповісти
+6
федоров виявився клоуном ще більш потужним . його поведінка після зняття це поведінка жінки чи школяра . списаний !
показати весь коментар
23.07.2026 22:09 Відповісти
+5
знову з нікчемного ссучєного опудала ліплять чергового президента.
показати весь коментар
23.07.2026 21:02 Відповісти

Завантаження...

 
 