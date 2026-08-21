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Зеленський на першому місці серед тих, за кого не проголосують за жодних обставин, - Гринів

У Зеленського проблема з другим туром

Президент Володимир Зеленський уперше очолив антирейтинг кандидатів, за яких українці не готові голосувати за жодних обставин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив політтехнолог та кінцевий бенефіціар SOCIS Ігор Гринів в інтерв'ю виданню "Українська правда", коментуючи останні соціологічні дослідження суспільних настроїв.

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"Другий важливий момент, на який варто звернути увагу: Зеленський вперше вийшов на перше місце як постать, за яку не голосуватимуть за жодних обставин. І тут він обігнав Петра Порошенка, який тривалий час був тією людиною, яка побула президентом і досить", - наголосив Гринів.

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Чому люди вийшли на Майдан

Як зауважив політтехнолог, Зеленський уперше отримав настільки сильний сигнал "досить".

"Хоча ми ж вийшли на Майдан не проти Зеленського насправді. На Майдан вийшли, щоб не було корупції, за зміни. І тут же виставили жовту картку. Це ще не червона, але на неї вже треба реагувати", - додав Гринів.

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У Зеленського проблема з другим туром

"Важливий момент, на який звернуть увагу політтехнологи: у можливому другому турі Зеленський не приростає новими голосами. До нього не переходять ні голоси Буданова, ні Федорова", - наголосив Гринів.

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фініта ля комедія
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21.08.2026 15:18 Відповісти
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21.08.2026 15:18 Відповісти
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21.08.2026 15:22 Відповісти

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