Зеленський на першому місці серед тих, за кого не проголосують за жодних обставин, - Гринів

Президент Володимир Зеленський уперше очолив антирейтинг кандидатів, за яких українці не готові голосувати за жодних обставин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив політтехнолог та кінцевий бенефіціар SOCIS Ігор Гринів в інтерв'ю виданню "Українська правда", коментуючи останні соціологічні дослідження суспільних настроїв.

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"Другий важливий момент, на який варто звернути увагу: Зеленський вперше вийшов на перше місце як постать, за яку не голосуватимуть за жодних обставин. І тут він обігнав Петра Порошенка, який тривалий час був тією людиною, яка побула президентом і досить", - наголосив Гринів.

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Чому люди вийшли на Майдан

Як зауважив політтехнолог, Зеленський уперше отримав настільки сильний сигнал "досить".

"Хоча ми ж вийшли на Майдан не проти Зеленського насправді. На Майдан вийшли, щоб не було корупції, за зміни. І тут же виставили жовту картку. Це ще не червона, але на неї вже треба реагувати", - додав Гринів.

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У Зеленського проблема з другим туром

"Важливий момент, на який звернуть увагу політтехнологи: у можливому другому турі Зеленський не приростає новими голосами. До нього не переходять ні голоси Буданова, ні Федорова", - наголосив Гринів.