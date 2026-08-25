"Партія Залужного", "ЄС" та "партія Федорова" лідирують в рейтингу електоральних симпатій українців, - опитування. ІНФОГРАФІКА

"Партія Залужного", "Європейська Солідарність" та "партія Федорова" мають найбільшу підтримку серед українців на виборах до парламенту.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного компанією "Active Group" спільно з виданням "Політарена", передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, гіпотетична "партія Залужного" посідає перше місце в опитуванні з результатом 11,5%. Далі йде "Європейська Солідарність" (10,5%), "партія Михайла Федорова" (9,8%), "партія Кирила Буданова" (7,4%) та партія Володимира Зеленського (7,1%).

"Розумна політика" Дмитра Разумкова набирає 4,6%, "Батьківщина" – 4,4%, партія "Азов" – 4,3%, "Третя штурмова" – 4,2%, партія Сергія Притули – 4,1%, "Голос" – 0,7%, партія Юрія Бойка – 0,4%.

Не пішли б на вибори 9,8%, проголосували б проти всіх 6,4%, не визначилися 14,8%.

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Серед тих, хто визначився

"Серед тих, хто визначився, розподіл голосів такий: партія Залужного – 16,6%, "Європейська солідарність" – 15,2%, партія Федорова – 14,2%, партія Буданова – 10,8%, партія Зеленського – 10,3%, "Розумна політика" – 6,7%, "Батьківщина" – 6,4%, "Азов" – 6,2%, "Третя штурмова" – 6,1%, партія Притули – 6,0%, "Голос" – 1,0%, партія Бойка – 0,7%", - зазначають соціологи.

У дослідженні зазначили, що три партійні проєкти, яких поки не існує, разом контролюють 28,7% голосів: партії Залужного, Федорова і Буданова.

Партія Федорова за три місяці піднялася з 3,8% до третього місця, тоді як партія Зеленського за той самий період втратила частину підтримки – з 10,4% у грудні 2025 року до 7,1% у серпні 2026 року.

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Методологія

Дослідження проводилося 22 серпня 2026 року.

Метод: самозаповнення анкет громадянами України віком 18 та більше років.

Вибірка: 2000 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України, крім тимчасово окупованих територій).

Теоретична похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 2,2%.

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