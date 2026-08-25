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Новини Рейтинги партій
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"Партія Залужного", "ЄС" та "партія Федорова" лідирують в рейтингу електоральних симпатій українців, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Рейтинг партії: за кого готові проголосувати українці?

"Партія Залужного", "Європейська Солідарність" та "партія Федорова" мають найбільшу підтримку серед українців на виборах до парламенту.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного компанією "Active Group" спільно з виданням "Політарена", передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, гіпотетична "партія Залужного" посідає перше місце в опитуванні з результатом 11,5%. Далі йде "Європейська Солідарність" (10,5%), "партія Михайла Федорова" (9,8%), "партія Кирила Буданова" (7,4%) та партія Володимира Зеленського (7,1%).

"Розумна політика" Дмитра Разумкова набирає 4,6%, "Батьківщина" – 4,4%, партія "Азов" – 4,3%, "Третя штурмова" – 4,2%, партія Сергія Притули – 4,1%, "Голос" – 0,7%, партія Юрія Бойка – 0,4%.

Не пішли б на вибори 9,8%, проголосували б проти всіх 6,4%, не визначилися 14,8%.

Рейтинг партій: за кого готові проголосувати українці?

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Серед тих, хто визначився

"Серед тих, хто визначився, розподіл голосів такий: партія Залужного – 16,6%, "Європейська солідарність" – 15,2%, партія Федорова – 14,2%, партія Буданова – 10,8%, партія Зеленського – 10,3%, "Розумна політика" – 6,7%, "Батьківщина" – 6,4%, "Азов" – 6,2%, "Третя штурмова" – 6,1%, партія Притули – 6,0%, "Голос" – 1,0%, партія Бойка – 0,7%", - зазначають соціологи.

У дослідженні зазначили, що три партійні проєкти, яких поки не існує, разом контролюють 28,7% голосів: партії Залужного, Федорова і Буданова.

Партія Федорова за три місяці піднялася з 3,8% до третього місця, тоді як партія Зеленського за той самий період втратила частину підтримки – з 10,4% у грудні 2025 року до 7,1% у серпні 2026 року.

Рейтинг партій: за кого готові проголосувати українці?

Читайте: Залужний, Федоров та Буданов лідирують за рівнем довіри українців, Зеленський - четвертий, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Методологія

Дослідження проводилося 22 серпня 2026 року.

Метод: самозаповнення анкет громадянами України віком 18 та більше років.

Вибірка: 2000 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України, крім тимчасово окупованих територій).

Теоретична похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 2,2%.

Читайте: Зеленський на першому місці серед тих, за кого не проголосують за жодних обставин, - Гринів

Автор: 

Буданов Кирило (662) ВР (11592) Зеленський Володимир (26789) опитування (1999) Порошенко Петро (10055) рейтинг (846) Залужний Валерій (833) Федоров Михайло (1206)
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Топ коментарі
+1
Навіщо проводити опитування і визначати рейтинги партій, яких не існує?
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25.08.2026 15:55 Відповісти
+1
Це не партії це коти в мішках .
Де персоналії , де програми ?
Як це буде тоді хай проводять опитування .
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25.08.2026 15:55 Відповісти
+1
Де вони бачили партію Залужного? І нічому історія не вчить. Тепер треба ще на граблі з паркетним генералом. І сам Залужний теж не подарунок. Це справа його рук той "контрнаступ", який анонсували заздалегідь і там же і погнали солдатів битись об підготовлені укріплення, поклавши безглуздо безліч життів? А Кринки? "Герой України Сергій Волинський: В Кринках загинули тисячі людей. Це велетенський провал, трагедія і пекло"
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25.08.2026 15:57 Відповісти

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