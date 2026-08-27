Федоров виявився поганим організатором, але його не варто було звільняти, – Рахманін
Народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін заявив, що Михайло Федоров виявився слабким організатором на посаді міністра оборони, однак його звільнення було помилкою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Рахманін сказав в ефірі Radio NV.
Рахманін розкритикував роботу Федорова
За словами Рахманіна, Федоров недостатньо розбирався у питаннях оборонних закупівель. На його думку, міністр передав цей напрямок іншим людям, які не впоралися із завданнями.
"В закупівлях Федоров не розбирається, на моє глибоке переконання, на превеликий жаль. Я думав, що він виявить набагато кращі знання. І він поклав це на плечі людей, які з тих чи інших причин із завданням, на мій погляд, не впоралися", — зазначив нардеп.
Рахманін наголосив, що міністр оборони не повинен особисто займатися закупівлями. Для цього, за його словами, є профільний заступник міністра та Агенція оборонних закупівель.
Також депутат розкритикував передачу Міністерству оборони великого оборонно-промислового комплексу після ліквідації Мінстратегпрому. На його думку, це рішення негативно вплинуло на роботу ОПК.
Нардеп вважає звільнення Федорова помилкою
Рахманін заявив, що головним завданням міністра оборони має бути управління великим колективом і організація роботи за великою кількістю складних напрямів.
Він вважає, що однією з проблем Федорова стало саме невміння організувати таку роботу. Водночас депутат припустив, що міністру могло не вистачити часу для того, щоб показати результат.
"За пів року неможливо довести, що ти ефективний чи неефективний міністр, з моєї точки зору", — сказав Рахманін.
На його думку, Федорова варто було залишити на посаді хоча б для того, щоб він виправляв наслідки власних помилок. Рахманін зазначив, що тепер частину проблем доведеться вирішувати його наступнику Хмарі.
За словами нардепа, це може призвести до ситуації, коли новому міністру доведеться відповідати за проблеми, які виникли ще за попереднього керівництва.
Зміна Кабміну, відставка Федорова та новий головком
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.
- 19 серпня Верховна Рада призначила Євгенія Хмару на посаду глави Міноборони.
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