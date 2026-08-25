Україна має лише кілька місяців, щоб переломити хід війни. Зараз ми повільно програємо, - Федоров

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україна, схоже, поступово програє війну проти Росії. Він попередив, що в Києва є вікно в кілька місяців для ухвалення ключових рішень, необхідних для перелому ситуації на свою користь.

Про це він сказав в інтерв'ю Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

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Про війну та мирний план

Федоров заявив, що Україні бракує цілісного бачення того, як перемогти у чотирирічному конфлікті, а країну стримує нездатність до інновацій. За його словами, вкорінена корупція, мережі патронажу та брак політичної незалежності державних інституцій також гальмують країну.

"Я думаю, що зараз настав переломний момент, який визначить нашу подальшу траєкторію, але схоже, що ми поступово, повільно програємо", — заявив Федоров.

Він додав, що в України все ще є "всі шанси" перемогти, але терміново потрібен план завершення війни.

Офіс президента у відповідь на заяви Федорова зазначив, що під час роботи в міністерстві він позитивно висловлювався про перебіг війни, і єдине, що змінилося, — це його особистий статус.

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Технологічне бачення

В інтерв'ю Reuters Федоров наголосив на важливості розробки автономних дронів під керуванням штучного інтелекту, дешевих ракет-перехоплювачів для протидії повітряним атакам Росії та власної балістичної програми України для перелому ходу війни. За його словами, українські виробники вже працюють над цими технологіями, однак країні бракує узгодженої стратегії для максимізації їхнього ефекту після впровадження.

Він описав бачення лінії фронту, покритої електронними сенсорами для виявлення ворога, з наземними та повітряними дронами для мінімізації присутності людей.

"Технології, які могли б повністю зупинити росіян, уже існують, але через відсутність бачення... ми їх не застосовуємо", — сказав він, розкритикувавши невикористаний потенціал і неефективність української держави, яка, за його оцінкою, працює на "5% ефективності".

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Суперечка щодо дефіциту бюджету

Федоров стверджує, що був рушійною силою дронової кампанії цього року, спрямованої проти паливної та військової логістики Росії в окупованій частині півдня України, що створило проблеми для російських військ на фронті. За його словами, залишається вікно в кілька місяців, щоб продовжити цю операцію та ізолювати окупований Крим, поки Росія не виробить відповідь на українську тактику.

Ця кампанія ударів стала суттєвим фактором у зміні наративу щодо перспектив України. Раніше Федоров заявляв, що успіху кампанії сприяло його рішення прискорити витрати, заплановані на другу половину 2026 року.

Президент Володимир Зеленський заявив напередодні, що перенесення витрат залишило "дірку" у 27 мільярдів доларів у бюджеті Міноборони, вирішення якої залежна від донорів Україна поки не має.

Федоров заявив, що не знає, звідки Зеленський узяв цю цифру, стверджуючи, що його Міноборони розробило план витрат, який спирався на економію від нових закупівельних тендерів та міжнародну підтримку. Федоров також стверджував, що, прийшовши в Міністерство оборони, виявив керівників департаментів, призначених на прохання українських оборонних компаній для лобіювання їхніх інтересів.

"До кінця року дефіцит бюджету за нашим плануванням становив близько п'яти мільярдів доларів, і ми знали, звідки їх візьмемо. Можливо, план змінився, і з'явилися нові проєкти, які потребують такого бюджету", — сказав він.

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Заклик до виборів

За словами Федорова, попри величезні логістичні складнощі проведення виборів під час війни, Україна знайде інноваційні рішення, однак наразі зарано казати, чи балотуватиметься він у президенти.

Тим часом Федоров планує розділити свій час між просуванням ідеї відновлення виборів в Україні та проєктами, зосередженими на інноваційних військових технологіях, включно з інвестиційним фондом, для якого він планує залучити капітал під час майбутньої поїздки до США.

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