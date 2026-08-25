Під посиленими російськими ударами Україна тоне у корупції та політичному хаосі, - The Economist

Оприлюднення 19 серпня чергової партії плівок антикорупційних органів із записами розмов високопосадовців ОП шокувало не змістом самих схем, а тим, наскільки буденно про них говорять фігуранти справи "Форест Гамп".

Про це пише видання The Economist, передає Цензор.НЕТ.

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Що почули на плівках

На записах голос ексзаступниці керівника Офісу президента Володимира Зеленського Ірини Мудрої переказує чиюсь думку про те, що боротьбу з корупцією варто не викорінювати, а "систематизувати й контролювати". За словами журналістів видання, на плівках корупційні схеми описуються не як виняткові порушення, а як частина звичного робочого процесу — банкіри, які спершу не хотіли порушувати закон, після розмови з високопосадовцями раптом ставали поступливими.

Матеріали з'явилися у вкрай невдалий для влади момент — на тлі жорсткої повітряної кампанії Росії та найбільшого виклику президентству Зеленського за весь час його каденції, який кинув чоловік із його ж колишньої команди, наголошує видання.

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Виклик від Федорова

Колишній міністр оборони Михайло Федоров, звільнений у липні після конфлікту з військовим командуванням, напередодні публікації плівок оприлюднив відеозвернення із закликом до Зеленського провести вибори. За оцінкою видання, це навряд чи випадковий збіг: обидві події сталися напередодні голосування парламенту за призначення наступника Федорова, Євгенія Хмару.

Федоров розкритикував керівництво країни за некомпетентність і корупцію, закликавши до виборів як способу "перезавантажити" систему. Поки що, за даними видання, ця ідея не знайшла відгуку серед українців, які здебільшого поділяють позицію Зеленського про те, що вибори під час війни стали б для країни "цунамі". Втім, Федоров порушив негласне табу, і серед частини урядовців зростає відчуття, що "розплата" наближається.

Суть корупційної схеми

Розслідування зосереджені навколо двох пов'язаних операцій — "Форрест Гамп" та "Феміда". За версією слідчих, працівники Офісу президента організували схему відмивання коштів для збору 150 мільйонів гривень застави за колишнього міністра юстиції Германа Галущенка, якому раніше висунули підозру в іншій антикорупційній справі. Посадовці, за даними видання, зламали державний реєстр, аби заволодіти кількома компаніями, а потім використали їх для збору коштів. Топменеджери "Сенс Банку" — колишньої російської установи, націоналізованої у 2023 році — вимкнули систему запобігання відмиванню коштів, аби транзакції пройшли безперешкодно, повідомили виданню джерела в Нацбанку.

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Тиск на антикорупційні органи

У статті йдеться, що українська антикорупційна трійка — НАБУ, САП та ВАКС — за останні роки перетворилася на впливову незалежну силу. У липні 2025 року вона пережила спробу президента підпорядкувати ці органи більш керованим структурам саме тоді, коли вони розслідували справи проти найближчого оточення Зеленського; протести змусили президента відмовитися від цього наміру.

Однак тиск, за даними видання, не припинявся — особливо на керівника САП Олександра Клименка. На плівках, за словами журналістів, помітний острах саме перед Клименком: Мудра нібито висловлювала занепокоєння його можливим переобранням на новий термін.

Різні оцінки ролі антикорів

Прихильники вважають, що антикорупційні органи стали противагою централізованій президентській владі в умовах слабкого парламенту, уряду та опозиції. Але критики побоюються, що ці інституції перетворюються на самостійну силу, яка сама вирішує, коли і як дестабілізувати владу.

Один високопосадовець назвав їх "фактично паралельним урядом". Навіть люди, близькі до НАБУ, визнають зростання політизації бюро — зокрема немає процедурного пояснення, чому плівки оприлюднили саме в день голосування за наступника Федорова. Колишній детектив зазначив, що закон дав цим органам доступ до найінтимніших моментів політики й приватного життя людей, і є ризик перетворення цього інструменту на політичну зброю.

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Найважча зима та реакція Зеленського

За оцінкою видання, політичне протистояння, ймовірно, посилиться найближчими тижнями. Високопосадовець, з яким спілкувалися журналісти, зазначив, що з настанням жовтня ситуація погіршиться одночасно за кількома напрямками, і президент, залишаючись зовні впевненим, уже почав усвідомлювати наростання проблем.

Україна входить у п'яту воєнну зиму значно вразливішою, ніж у попередні роки — з дефіцитом ракет для протиповітряної оборони на тлі жорсткої російської ескалації проти інфраструктури та цивільного бізнесу.

Останні удари Росії по цивільних суднах закрили глибоководні порти України саме тоді, коли потрібно експортувати врожай. Якщо дипломатичні зусилля не відновлять судноплавство, збитки для економіки можуть сягнути 10-12 мільярдів доларів — близько 5% ВВП. На пресконференції 22 серпня Зеленський розкрив дефіцит оборонного бюджету у 27 мільярдів доларів через незаплановані витрати — за оцінкою видання, ця новина навряд чи стала несподіванкою для самого президента, і, можливо, він оприлюднив цю цифру, аби дискредитувати роботу Федорова на посаді міністра оборони.

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Рейтинги та політичні перспективи

До звільнення Федоров залишався лояльним соратником президента. Його відеозвернення дало зрозуміти, що тепер він — суперник, і в Офісі президента до цього ставляться серйозно.

Неопублікований опитувальний рейтинг, який бачило видання, — проведений незадовго до публікації плівок і звернення Федорова — поставив 35-річного політика на третє місце в гіпотетичних президентських перегонах із результатом 16%. Зеленський лідирував із 21% голосів, колишній головнокомандувач Валерій Залужний мав 18%, а Буданов посів четверте місце з 8%.

Видання наголошує, що ці цифри наразі суто гіпотетичні: вибори під час воєнного стану є незаконними, і самі українці їх не хочуть. Однак ситуація може змінитися, якщо політичний хаос триватиме.

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