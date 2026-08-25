Под усиленными российскими ударами Украина тонет в коррупции и политическом хаосе, - The Economist

Обнародование 19 августа очередной партии записей антикоррупционных органов с разговорами высокопоставленных чиновников Администрации президента шокировало не содержанием самих схем, а тем, насколько непринужденно о них говорят фигуранты дела "Форест Гамп".

Об этом пишет издание The Economist, передает Цензор.НЕТ.

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Что услышали на записях

На записях голос бывшей заместительницы главы Офиса президента Владимира Зеленского Ирины Мудрой передает чье-то мнение о том, что борьбу с коррупцией следует не искоренять, а "систематизировать и контролировать". По словам журналистов издания, на записях коррупционные схемы описываются не как единичные нарушения, а как часть привычного рабочего процесса - банкиры, которые сначала не хотели нарушать закон, после разговора с высокопоставленными чиновниками вдруг становились уступчивыми.

Материалы появились в крайне неудачный для власти момент - на фоне жесткой информационной кампании России и крупнейшего вызова президентству Зеленского за все время его пребывания у власти, брошенного человеком из его же бывшей команды, отмечает издание.

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Вызов от Федорова

Бывший министр обороны Михаил Федоров, уволенный в июле после конфликта с военным командованием, накануне публикации записей обнародовал видеообращение с призывом к Зеленскому провести выборы. По оценке издания, это вряд ли случайное совпадение: оба события произошли накануне голосования в парламенте по назначению преемника Федорова, Евгения Хмары.

Федоров раскритиковал руководство страны за некомпетентность и коррупцию, призвав к выборам как способу "перезагрузить" систему. Пока что, по данным издания, эта идея не нашла отклика среди украинцев, которые в большинстве своем разделяют позицию Зеленского о том, что выборы во время войны стали бы для страны "цунами". Впрочем, Федоров нарушил негласное табу, и среди части чиновников усиливается ощущение, что "расплата" приближается.

Суть коррупционной схемы

Расследования сосредоточены вокруг двух связанных операций - "Форрест Гамп" и "Фемида". По версии следователей, сотрудники Офиса президента организовали схему отмывания средств для сбора 150 миллионов гривен залога за бывшего министра юстиции Германа Галущенко, которому ранее было предъявлено подозрение по другому антикоррупционному делу. Чиновники, по данным издания, взломали государственный реестр, чтобы завладеть несколькими компаниями, а затем использовали их для сбора средств. Топ-менеджеры "Сенс Банка" - бывшего российского учреждения, национализированного в 2023 году - отключили систему предотвращения отмывания средств, чтобы транзакции прошли беспрепятственно, сообщили изданию источники в Нацбанке.

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Давление на антикоррупционные органы

В статье говорится, что украинская антикоррупционная тройка - НАБУ, САП и ВАКС - за последние годы превратилась во влиятельную независимую силу. В июле 2025 года она пережила попытку президента подчинить эти органы более управляемым структурам именно тогда, когда они расследовали дела против ближайшего окружения Зеленского; протесты заставили президента отказаться от этого намерения.

Однако давление, по данным издания, не прекращалось - особенно на руководителя САП Александра Клименко. На записях, по словам журналистов, заметен страх именно перед Клименко: Мудрая якобы выражала обеспокоенность его возможным переизбранием на новый срок.

Различные оценки роли антикоррупционных органов

Сторонники считают, что антикоррупционные органы стали противовесом централизованной президентской власти в условиях слабого парламента, правительства и оппозиции. Но критики опасаются, что эти институты превращаются в самостоятельную силу, которая сама решает, когда и как дестабилизировать власть.

Один высокопоставленный чиновник назвал их "фактически параллельным правительством". Даже люди, близкие к НАБУ, признают растущую политизацию бюро - в частности, нет процедурного объяснения, почему записи обнародовали именно в день голосования за преемника Федорова. Бывший детектив отметил, что закон дал этим органам доступ к самым интимным моментам политики и частной жизни людей, и существует риск превращения этого инструмента в политическое оружие.

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Самая суровая зима и реакция Зеленского

По оценке издания, политическое противостояние, вероятно, усилится в ближайшие недели. Высокопоставленный чиновник, с которым общались журналисты, отметил, что с наступлением октября ситуация ухудшится одновременно по нескольким направлениям, и президент, оставаясь внешне уверенным, уже начал осознавать нарастание проблем.

Украина вступает в пятую военную зиму в гораздо более уязвимом положении, чем в предыдущие годы - с дефицитом ракет для противовоздушной обороны на фоне жесткой российской эскалации против инфраструктуры и гражданского бизнеса.

Последние удары России по гражданским судам закрыли глубоководные порты Украины именно тогда, когда нужно экспортировать урожай. Если дипломатические усилия не восстановят судоходство, убытки для экономики могут достичь 10–12 миллиардов долларов — около 5 % ВВП. На пресс-конференции 22 августа Зеленский сообщил о дефиците оборонного бюджета в 27 миллиардов долларов из-за незапланированных расходов — по оценке издания, эта новость вряд ли стала неожиданностью для самого президента, и, возможно, он обнародовал эту цифру, чтобы дискредитировать работу Федорова на посту министра обороны.

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Рейтинги и политические перспективы

До увольнения Федоров оставался лояльным соратником президента. Его видеообращение дало понять, что теперь он - соперник, и в Офисе президента к этому относятся серьезно.

Неопубликованный опрос, с которым ознакомилось издание, - проведенный незадолго до публикации записей и обращения Федорова — поставил 35-летнего политика на третье место в гипотетической президентской гонке с результатом 16%. Зеленский лидировал с 21% голосов, бывший главнокомандующий Валерий Залужный набрал 18%, а Буданов занял четвертое место с 8%.

Издание подчеркивает, что эти цифры пока чисто гипотетические: выборы во время военного положения являются незаконными, и сами украинцы их не хотят. Однако ситуация может измениться, если политический хаос будет продолжаться.

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