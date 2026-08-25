У Украины есть всего несколько месяцев, чтобы переломить ход войны. Сейчас мы постепенно проигрываем, - Федоров

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что Украина, по всей видимости, постепенно проигрывает войну против России. Он предупредил, что у Киева есть окно в несколько месяцев для принятия ключевых решений, необходимых для перелома ситуации в свою пользу.

Об этом он сказал в интервью Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

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О войне и мирном плане

Федоров заявил, что Украине не хватает целостного видения того, как победить в четырехлетнем конфликте, а страну сдерживает неспособность к инновациям. По его словам, укоренившаяся коррупция, сети патронажа и отсутствие политической независимости государственных институтов также тормозят страну.

"Я думаю, что сейчас наступил переломный момент, который определит нашу дальнейшую траекторию, но похоже, что мы постепенно, медленно проигрываем", - заявил Федоров.

Он добавил, что у Украины все еще есть "все шансы" победить, но срочно нужен план завершения войны.

Офис президента в ответ на заявления Федорова отметил, что во время работы в министерстве он положительно отзывался о ходе войны, и единственное, что изменилось, - это его личный статус.

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Технологическое видение

В интервью Reuters Федоров подчеркнул важность разработки автономных дронов под управлением искусственного интеллекта, дешевых ракет-перехватчиков для противодействия воздушным атакам России и собственной баллистической программы Украины для перелома хода войны. По его словам, украинские производители уже работают над этими технологиями, однако стране не хватает согласованной стратегии для максимизации их эффекта после внедрения.

Он описал видение линии фронта, покрытой электронными датчиками для обнаружения врага, с наземными и воздушными дронами для минимизации присутствия людей.

"Технологии, которые могли бы полностью остановить россиян, уже существуют, но из-за отсутствия видения… мы их не применяем", - сказал он, раскритиковав неиспользованный потенциал и неэффективность украинского государства, которое, по его оценке, работает с "5% эффективности".

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Спор о дефиците бюджета

Федоров утверждает, что был движущей силой дронной кампании этого года, направленной против топливной и военной логистики России в оккупированной части юга Украины, что создало проблемы для российских войск на фронте. По его словам, остается окно в несколько месяцев, чтобы продолжить эту операцию и изолировать оккупированный Крым, пока Россия не выработает ответ на украинскую тактику.

Эта кампания ударов стала существенным фактором в изменении нарратива относительно перспектив Украины. Ранее Федоров заявлял, что успеху кампании способствовало его решение ускорить расходы, запланированные на вторую половину 2026 года.

Президент Владимир Зеленский заявил накануне, что перенос расходов оставил "дыру" в 27 миллиардов долларов в бюджете Минобороны, решение которой зависит от доноров, которых у Украины пока нет.

Федоров заявил, что не знает, откуда Зеленский взял эту цифру, утверждая, что его Минобороны разработало план расходов, основанный на экономии от новых закупочных тендеров и международной поддержке. Федоров также утверждал, что, придя в Министерство обороны, обнаружил руководителей департаментов, назначенных по просьбе украинских оборонных компаний для лоббирования их интересов.

"К концу года дефицит бюджета по нашему плану составлял около пяти миллиардов долларов, и мы знали, откуда их возьмем. Возможно, план изменился, и появились новые проекты, требующие такого бюджета", - сказал он.

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Призыв к выборам

По словам Федорова, несмотря на огромные логистические сложности проведения выборов во время войны, Украина найдет инновационные решения, однако пока рано говорить, будет ли он баллотироваться в президенты.

Тем временем Федоров планирует разделить свое время между продвижением идеи возобновления выборов в Украине и проектами, сосредоточенными на инновационных военных технологиях, включая инвестиционный фонд, для которого он планирует привлечь капитал во время предстоящей поездки в США.

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