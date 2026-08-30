Хмара запропонував Федорову спільну роботу, але той поки не дав відповіді

Міністр оборони Євгеній Хмара розповів, що під час липневої зустрічі запропонував своєму попереднику Михайлу Федорову знайти формат для подальшої спільної роботи. Наразі відповіді від ексочільника відомства ще не надходило.

Про це Хмара розповів під час спілкування з журналістами, пише NV, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Пропозиція співпраці

На питання про можливе повернення Федорова до Міноборони як радника чи в іншій ролі, Хмара зазначив, що вони мали одну зустріч у липні. На ній Хмара не пропонував Федорову конкретних посад, але запропонував знайти будь-яку модель чи формат для продовження спільної роботи над проєктами.

Наразі зворотного зв’язку від колишнього очільника оборонного відомства немає.

Збереження команди

Водночас Хмара наголосив, що прагне зберегти команду Міноборони задля забезпечення спадковості процесів і продовження розпочатих проєктів.

За його словами, у міністерстві залишаються сильні фахівці, завдання яких — гарантувати безперервність роботи, реалізовувати важливі ініціативи та посилити напрями, що потребують особливої уваги.

Окремо Міністерство оборони планує розвивати цифрову трансформацію та напрям когнітивної війни, додав Хмара.

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Нова посада Федорова

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що погодився на пропозицію міністра оборони Італії Гвідо Крозетто стати його радником щодо оборонних інновацій.

У пресслужбі Федорова у коментарі Цензор.НЕТ заявили, що ексміністр не переїжджає до Риму, а залишається жити й працювати в Києві.

У пресслужбі колишнього міністра оборони Михайла Федорова пояснили, що його попередня посада у Міноборони не накладає обмежень на те, щоб бути радником іноземних урядів.

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