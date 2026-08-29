У Федорова розповіли, що він може бути радником іноземних урядів після роботи в Міноборони: Це не передбачає розголошення держтаємниці

У пресслужбі колишнього міністра оборони Михайла Федорова пояснили, що його попередня посада у Міноборони не накладає обмежень на те, щоб бути радником іноземних урядів.

Цей коментар розповсюдила пресслужба Федорова, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Робота Федорова не розкриє держтаємницю

"Це не передбачає розголошення державної таємниці чи передачі спеціальної інформації, необхідної для розроблення, виробництва або використання виробів військового призначення, а також іншої технічної документації чи інформації з обмеженим доступом", - заявили у пресслужбі.

Міжнародна практика

Там зазначили, що залучення колишніх високопосадовців як експертів та радників урядів інших держав — поширена міжнародна практика. Їх залучають саме через накопичений управлінський досвід та експертизу у конкретних сферах.

Пресслужба Федорова навела приклад, що, зокрема, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак залучений президентом України Володимиром Зеленським як радник з питань економічного відновлення. А колишня віцепрем’єр-міністерка та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд стала радницею президента України з питань економічного розвитку.

Також колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон після завершення роботи в уряді займається міжнародною консультативною та експертною діяльністю, зокрема у сфері міжнародної політики, безпеки та підтримки України.

Мета консультування

"Роль радника з оборонних інновацій — це передусім обмін власним управлінським та експертним досвідом у сфері технологічної війни, накопиченим за роки повномасштабного вторгнення. Така співпраця важлива і для України: вона поглиблює кооперацію з країнами НАТО та їхніми оборонними індустріями, створює нові можливості для українських defense-tech компаній, спільних розробок та інвестиційних проєктів", - зазначили у пресслужбі колишнього урядовця.

Також там повідомили, що Федоров планує "десятки інших міжнародних проєктів співробітництва".

Пріоритет — Україна

"Але при цьому Михайло Федоров продовжить жити й працювати в Україні. Його головний фокус залишається тут — допомагати Україні зупинити ворога. Міжнародна робота дасть змогу залучати більше уваги, партнерів та інвестицій до нових проєктів — think tank та інноваційного фонду, який інвестуватиме в українські технології та зброю, здатні змінювати хід війни", - заявили у пресслужбі Федорова.

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Нова посада Федорова

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що погодився на пропозицію міністра оборони Італії Гвідо Крозетто стати його радником щодо оборонних інновацій.

У пресслужбі Федорова у коментарі Цензор.НЕТ заявили, що ексміністр не переїжджає до Риму, а залишається жити й працювати в Києві.

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