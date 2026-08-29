У Федорова розповіли, що він може бути радником іноземних урядів після роботи в Міноборони: Це не передбачає розголошення держтаємниці
У пресслужбі колишнього міністра оборони Михайла Федорова пояснили, що його попередня посада у Міноборони не накладає обмежень на те, щоб бути радником іноземних урядів.
Цей коментар розповсюдила пресслужба Федорова, повідомляє Цензор.НЕТ.
Робота Федорова не розкриє держтаємницю
"Це не передбачає розголошення державної таємниці чи передачі спеціальної інформації, необхідної для розроблення, виробництва або використання виробів військового призначення, а також іншої технічної документації чи інформації з обмеженим доступом", - заявили у пресслужбі.
Міжнародна практика
Там зазначили, що залучення колишніх високопосадовців як експертів та радників урядів інших держав — поширена міжнародна практика. Їх залучають саме через накопичений управлінський досвід та експертизу у конкретних сферах.
Пресслужба Федорова навела приклад, що, зокрема, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак залучений президентом України Володимиром Зеленським як радник з питань економічного відновлення. А колишня віцепрем’єр-міністерка та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд стала радницею президента України з питань економічного розвитку.
Також колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон після завершення роботи в уряді займається міжнародною консультативною та експертною діяльністю, зокрема у сфері міжнародної політики, безпеки та підтримки України.
Мета консультування
"Роль радника з оборонних інновацій — це передусім обмін власним управлінським та експертним досвідом у сфері технологічної війни, накопиченим за роки повномасштабного вторгнення. Така співпраця важлива і для України: вона поглиблює кооперацію з країнами НАТО та їхніми оборонними індустріями, створює нові можливості для українських defense-tech компаній, спільних розробок та інвестиційних проєктів", - зазначили у пресслужбі колишнього урядовця.
Також там повідомили, що Федоров планує "десятки інших міжнародних проєктів співробітництва".
Пріоритет — Україна
"Але при цьому Михайло Федоров продовжить жити й працювати в Україні. Його головний фокус залишається тут — допомагати Україні зупинити ворога. Міжнародна робота дасть змогу залучати більше уваги, партнерів та інвестицій до нових проєктів — think tank та інноваційного фонду, який інвестуватиме в українські технології та зброю, здатні змінювати хід війни", - заявили у пресслужбі Федорова.
Нова посада Федорова
- Колишній міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що погодився на пропозицію міністра оборони Італії Гвідо Крозетто стати його радником щодо оборонних інновацій.
- У пресслужбі Федорова у коментарі Цензор.НЕТ заявили, що ексміністр не переїжджає до Риму, а залишається жити й працювати в Києві.
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