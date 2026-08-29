Федоров після зустрічі з Крозетто прямує до Вашингтона,- ЗМІ

Колишній міністр оборони Михайло Федоров після зустрічі з главою Міноборони Італії Гвідо Крозетто вирушив до столиці США.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Алекс Рауфоглу у X з посиланням на свої джерела, інформує Цензор.НЕТ.

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Федоров вирушив до США

За його даними, ексміністр оборони вирушив до Вашингтона ввечері 28 серпня.

Раніше Федоров прокоментував свою майбутню поїздку в США. Зокрема, він не виключив можливої зустрічі з американським мільярдером, засновником Tesla і SpaceX Ілоном Маском під час своєї поїздки до США.

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Нова посада Федорова

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що погодився на пропозицію міністра оборони Італії Гвідо Крозетто стати його радником щодо оборонних інновацій.

У пресслужбі Федорова у коментарі Цензор.НЕТ заявили, що ексміністр не переїжджає до Риму, а залишається жити й працювати в Києві.

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