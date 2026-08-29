Федоров после встречи с Кроцетто отправляется в Вашингтон, - СМИ
Бывший министр обороны Михаил Федоров после встречи с главой Минобороны Италии Гвидо Кроцетто отправился в столицу США.
Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Алекс Рауфоглу в X со ссылкой на свои источники, передает Цензор.НЕТ.
Федоров отправился в США
По его данным, экс-министр обороны отправился в Вашингтон вечером 28 августа.
- Ранее Федоров прокомментировал свою предстоящую поездку в США. В частности, он не исключил возможной встречи с американским миллиардером, основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском во время своей поездки в США.
Новая должность Федорова
- Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что согласился на предложение министра обороны Италии Гвидо Крозетто стать его советником по оборонным инновациям.
- В пресс-службе Федорова в комментарии Цензор.НЕТ заявили, что экс-министр не переезжает в Рим, а остается жить и работать в Киеве.
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Ще одна брошенка тепер буде розповідати всяке негарне про Вову. 😁
ідіот хрєнов