Експрем’єр Британії Сунак став радником Зеленського з питань економічного відновлення України, - ЗМІ

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на безоплатній основі долучився до Міжнародної консультативної ради українського президента Володимира Зеленського з питань економічного оновлення України.

Про це пише Independent, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Роль Сунака

Зазначається, що він консультуватиме Зеленського у питаннях відбудови економіки, залучення інвестицій в оборону та відновлення сектору енергетики.

"Я радий приєднатися до міжнародної групи, яка консультує президента Зеленського з питань економічної реконструкції. Я впевнений, що Україна — з її людським капіталом, природними ресурсами та культурою інновацій — може стати однією з найбільш динамічних економік Європи", - сказав колишній британський прем’єр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Австрія готова провести у Відні одну з наступних Конференцій з відновлення України, - глава МЗС Майнль-Райзінгер

Сунак вже взяв участь у першому засіданні ради разом з іншими міжнародними діячами, включно з президентом Світового банку та президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку.

У засіданнях Міжнародної консультативної ради також беруть участь представники таких корпорацій, як Siemens, BlackRock, Citigroup і ArcelorMittal.

26 лютого Зеленський писав, що група обговорила посилення енергетичної стійкості України, підготовку до наступної зими та залучення приватного бізнесу до інвестицій в оборонно-промисловий комплекс.

Окрім членства у раді Зеленського, Ріші Сунак також став депутатом парламенту від округів Річмонд та Норталлертон, старшим радником інвестиційного банку Goldman Sachs, а також консультує Microsoft та компанію-розробника ШІ Anthropic.

Більше про раду з питань економічного оновлення

Діяльність Міжнародної консультативної ради президента з питань економічного оновлення України спрямована на залучення інвестицій світових компаній та партнерів для відновлення української економіки, вкладення у оборонну промисловість та посилення енергетики.

Зустріч модерувала радниця Зеленського з питань економічного розвитку, канадська політична діячка та журналістка Христя Фріланд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Робота над Пакетом процвітання ще триває. Його підписуватимуть Європа, США та Україна, - Зеленський