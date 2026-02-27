Експрем’єр Британії Сунак став радником Зеленського з питань економічного відновлення України, - ЗМІ
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на безоплатній основі долучився до Міжнародної консультативної ради українського президента Володимира Зеленського з питань економічного оновлення України.
Про це пише Independent, інформує Цензор.НЕТ.
Роль Сунака
Зазначається, що він консультуватиме Зеленського у питаннях відбудови економіки, залучення інвестицій в оборону та відновлення сектору енергетики.
"Я радий приєднатися до міжнародної групи, яка консультує президента Зеленського з питань економічної реконструкції. Я впевнений, що Україна — з її людським капіталом, природними ресурсами та культурою інновацій — може стати однією з найбільш динамічних економік Європи", - сказав колишній британський прем’єр.
Сунак вже взяв участь у першому засіданні ради разом з іншими міжнародними діячами, включно з президентом Світового банку та президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку.
У засіданнях Міжнародної консультативної ради також беруть участь представники таких корпорацій, як Siemens, BlackRock, Citigroup і ArcelorMittal.
26 лютого Зеленський писав, що група обговорила посилення енергетичної стійкості України, підготовку до наступної зими та залучення приватного бізнесу до інвестицій в оборонно-промисловий комплекс.
- Окрім членства у раді Зеленського, Ріші Сунак також став депутатом парламенту від округів Річмонд та Норталлертон, старшим радником інвестиційного банку Goldman Sachs, а також консультує Microsoft та компанію-розробника ШІ Anthropic.
Більше про раду з питань економічного оновлення
- Діяльність Міжнародної консультативної ради президента з питань економічного оновлення України спрямована на залучення інвестицій світових компаній та партнерів для відновлення української економіки, вкладення у оборонну промисловість та посилення енергетики.
- Зустріч модерувала радниця Зеленського з питань економічного розвитку, канадська політична діячка та журналістка Христя Фріланд.
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А Ізраїль - то спроба там сховатися усім
Учора ж вовка з своїм колею обсуждал - з презом Ізраїлю
Другою Францією. А поки що треба триматися. Поки людський капітал ще дозволяє.
Погано, що планують Зеленського надалі на відбудову
Білецький.
Буданов.
Можна оптом, можна в роздріб.
Війну закінчив перемогою і занявся відновлювати економіку? Де, в Маріуполі, чи Бердянську?