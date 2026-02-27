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Експрем’єр Британії Сунак став радником Зеленського з питань економічного відновлення України, - ЗМІ

Ріші Сунак та президент України Володимир Зеленський

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на безоплатній основі долучився до Міжнародної консультативної ради українського президента Володимира Зеленського з питань економічного оновлення України.

Про це пише Independent, інформує Цензор.НЕТ.

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Роль Сунака

Зазначається, що він консультуватиме Зеленського у питаннях відбудови економіки, залучення інвестицій в оборону та відновлення сектору енергетики.

"Я радий приєднатися до міжнародної групи, яка консультує президента Зеленського з питань економічної реконструкції. Я впевнений, що Україна — з її людським капіталом, природними ресурсами та культурою інновацій — може стати однією з найбільш динамічних економік Європи", - сказав колишній британський прем’єр.

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Сунак вже взяв участь у першому засіданні ради разом з іншими міжнародними діячами, включно з президентом Світового банку та президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку.

У засіданнях Міжнародної консультативної ради також беруть участь представники таких корпорацій, як Siemens, BlackRock, Citigroup і ArcelorMittal.

26 лютого Зеленський писав, що група обговорила посилення енергетичної стійкості України, підготовку до наступної зими та залучення приватного бізнесу до інвестицій в оборонно-промисловий комплекс.

  • Окрім членства у раді Зеленського, Ріші Сунак також став депутатом парламенту від округів Річмонд та Норталлертон, старшим радником інвестиційного банку Goldman Sachs, а також консультує Microsoft та компанію-розробника ШІ Anthropic.

Більше про раду з питань економічного оновлення

  • Діяльність Міжнародної консультативної ради президента з питань економічного оновлення України спрямована на залучення інвестицій світових компаній та партнерів для відновлення української економіки, вкладення у оборонну промисловість та посилення енергетики.
  • Зустріч модерувала радниця Зеленського з питань економічного розвитку, канадська політична діячка та журналістка Христя Фріланд.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27923) економіка (1072) відбудова (402) відновлення (794) Сунак Ріші (181)
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Топ коментарі
+21
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27.02.2026 18:13 Відповісти
+12
з міндічєм узгодив?
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27.02.2026 18:09 Відповісти
+11
Гнида.
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27.02.2026 18:30 Відповісти
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з міндічєм узгодив?
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27.02.2026 18:09 Відповісти
Та вже ж доведено МІНДІЧ -то гвинтик у ЗЕМАФІЇ
А Ізраїль - то спроба там сховатися усім
Учора ж вовка з своїм колею обсуждал - з презом Ізраїлю
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27.02.2026 18:12 Відповісти
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27.02.2026 18:13 Відповісти
Гнида.
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27.02.2026 18:30 Відповісти
це не повністю характеризує цю істоту. сраний кацап запроданець.
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27.02.2026 18:34 Відповісти
Гниди його виборці, він тільки їхнє уособлення, яке дивно, повільно, але пішло шляхом армія віра мова.
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27.02.2026 19:19 Відповісти
Мене більш турбує як це переживе ларьочник дЕрьмак. Як би не скоїв самогубство, не повісився б у півному ларьку. Хоча про шо це я? Сунка радить буде з далекого Лондона а дЕрьмак ось він, завжди поручь, у бані, з держохороною.
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27.02.2026 18:29 Відповісти
Вспомнилось. У меня на курсе, на кафедре психологии преподавал кандидат наук по фамилии Сумак. Большой оригинал. В конце пары оставлял каждый раз минут 15 на вопросы и ответы. Причём вопросы самые разные.. и как-то кто-то из студенток направил ему записку"я встречаюсь с парнем уже несколько месяцев. Он настаивает на близости. Что вы посоветуете, как мне поступить?". Был следующий ответ"да отдайтесь вы ему, в конце концов.. потому что все вокруг и так уверены что Вы это давным-давно сделали.."занавес..)
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27.02.2026 19:18 Відповісти
"Я впевнений, що Україна - з її людським капіталом, природними ресурсами та культурою інновацій - може стати однією з найбільш динамічних економік Європи".

Другою Францією. А поки що треба триматися. Поки людський капітал ще дозволяє.
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27.02.2026 18:09 Відповісти
Таку куйню нам розповідали ще з 1991,тільки тоді нам говорили шо станемо другою німеччиною
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27.02.2026 18:15 Відповісти
А стали першою корумпованою країною з Голобородько- мародером і Вождьом племені ворюг в центрі Європи.
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27.02.2026 18:20 Відповісти
Не розповідайте казок. Такої корупції і такого ''воровського депо'' не було. Голобородько застосував воровські схеми із ''95 кварталу'' на державу і весь час були зайняті не державними справами, а мародерством держави в общак і офшори.
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27.02.2026 21:08 Відповісти
Вуха гарно розвісили!😒
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27.02.2026 18:28 Відповісти
Спагетті на тих вухах
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27.02.2026 20:39 Відповісти
То Сумак винен? Якщо крадуть усi, вiд слюсара на заводi до керiвника логiстiки авiацiи ЗСУ, а хабари беруть вiд лiкара у селi до керiвника Верховного суда, то як же стати Нiмеччиною?
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27.02.2026 22:23 Відповісти
Проще все---- совком был народ тогда, и остался почти таким сегодня! Можно хоть электрика выбрать, но позвать с запада остальных! Тогда работает. Бальцерович---- этнический поляк.
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28.02.2026 03:06 Відповісти
Гарно засекретили надзіратєля -
Погано, що планують Зеленського надалі на відбудову
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27.02.2026 18:10 Відповісти
Якщо нинішній вже геть буде народу немилий, завжди є другий варіант, свіжий і нерозпакований.
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27.02.2026 18:11 Відповісти
? знаєте хто? невже Усик? Чи отой свіжий герой-пртсмен саночник?
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27.02.2026 18:13 Відповісти
Притула.
Білецький.
Буданов.

Можна оптом, можна в роздріб.
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27.02.2026 18:40 Відповісти
То майбутні депутати. Не такі як зараз, без досвіду, а мудрі й досвідчені. Правильні, одним словом.
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27.02.2026 22:08 Відповісти
А що там з Гонтаревой? Памятаю Щвець вещав що рiшення вже узгоджено.
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27.02.2026 18:27 Відповісти
Where is my basic income?
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27.02.2026 18:10 Відповісти
А що він буде радити? В кого ще випросити гроші? Де ще можна кредит взяти?
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27.02.2026 18:10 Відповісти
Скоріше радити куди ще можна порозтикувати його одноплемінників піздусів
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27.02.2026 18:50 Відповісти
Голобородько хоче відбілити свої мародеські дії зв'язками з лідерами європейських країн з хорошими іменами.
Війну закінчив перемогою і занявся відновлювати економіку? Де, в Маріуполі, чи Бердянську?
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27.02.2026 18:16 Відповісти
А Борю Джонсона чому ігноруєте???
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27.02.2026 18:16 Відповісти
То-то я смотрю План Процветания внезапно случится(пока шо работа ПВО, вой пролетающих шахедов и КАБы мешают уверовать).
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27.02.2026 18:17 Відповісти
при "зезеденті" апріорі безоплатного нічого не має....Все платне з кишень українського народу і підлягає "табличці ділення " із "зеленим наймачем безопланих міндічів і т.д" для України...
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27.02.2026 18:20 Відповісти
Туманоголовый шашлычник - восстановитель страны с консультациями индуса-камасуторщика?Квартал не перестаёт нас смешить,шоу продолжается.
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27.02.2026 18:26 Відповісти
А Нас попереджали про гастарбайтерів з Індії...
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27.02.2026 18:29 Відповісти
Пишаеться Сунак, напевне.
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27.02.2026 18:39 Відповісти
Вава, Україна якщо вистоїть то твого відновлення не переживе
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27.02.2026 19:04 Відповісти
от ви всі насміхаєтесь з новини, але є й позитив: чим більше чиновників із Заходу (пофіг якого походження) буде у нас на посадах, тим менше місця лишиться для русні і зеленоригів.
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27.02.2026 19:33 Відповісти
Можете починати ражувати дні, коли він звільниться, через байдужість Зельоних до його порад.
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27.02.2026 20:24 Відповісти
ще Стармера візьми.. нахрена усю цю шваль підбирають?
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27.02.2026 20:48 Відповісти
Ішак сподівається, що то якось поможе з його плінтусовим рейтингом.
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27.02.2026 21:21 Відповісти
Це вже було ! Не в перший раз ! Це не той президент що буде прислухатися
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27.02.2026 21:53 Відповісти
 
 