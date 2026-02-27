РУС
Экс-премьер Великобритании Сунак стал советником Зеленского по вопросам экономического восстановления Украины, - СМИ

Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак на безвозмездной основе присоединился к Международному консультативному совету украинского президента Владимира Зеленского по вопросам экономического обновления Украины.

Об этом пишет Independent, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Роль Сунака

Отмечается, что он будет консультировать Зеленского по вопросам восстановления экономики, привлечения инвестиций в оборону и восстановления сектора энергетики.

"Я рад присоединиться к международной группе, которая консультирует президента Зеленского по вопросам экономической реконструкции. Я уверен, что Украина — с ее человеческим капиталом, природными ресурсами и культурой инноваций — может стать одной из самых динамичных экономик Европы", — сказал бывший британский премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Австрия готова провести в Вене одну из следующих конференций по восстановлению Украины, - глава МИД Майнль-Райзингер

Сунак уже принял участие в первом заседании совета вместе с другими международными деятелями, включая президента Всемирного банка и президента Европейского банка реконструкции и развития.

В заседаниях Международного консультативного совета также принимают участие представители таких корпораций, как Siemens, BlackRock, Citigroup и ArcelorMittal.

26 февраля Зеленский писал, что группа обсудила усиление энергетической устойчивости Украины, подготовку к следующей зиме и привлечение частного бизнеса к инвестициям в оборонно-промышленный комплекс.

  • Помимо членства в совете Зеленского, Риши Сунак также стал депутатом парламента от округов Ричмонд и Норталлертон, старшим советником инвестиционного банка Goldman Sachs, а также консультирует Microsoft и компанию-разработчика ИИ Anthropic.

Больше о совете по вопросам экономического обновления

  • Деятельность Международного консультативного совета президента по вопросам экономического обновления Украины направлена на привлечение инвестиций мировых компаний и партнеров для восстановления украинской экономики, вложения в оборонную промышленность и укрепление энергетики.
  • Встречу модерировала советник Зеленского по вопросам экономического развития, канадская политическая деятельница и журналистка Христя Фриланд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работа над Пакет процветания еще продолжается. Его будут подписывать Европа, США и Украина, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (10631) экономика (236) восстановление (104) восстановления (107) Сунак Риши (71)
Топ комментарии
+16
показать весь комментарий
27.02.2026 18:13 Ответить
+8
з міндічєм узгодив?
показать весь комментарий
27.02.2026 18:09 Ответить
+6
Голобородько хоче відбілити свої мародеські дії зв'язками з лідерами європейських країн з хорошими іменами.
Війну закінчив перемогою і занявся відновлювати економіку? Де, в Маріуполі, чи Бердянську?
показать весь комментарий
27.02.2026 18:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
з міндічєм узгодив?
показать весь комментарий
27.02.2026 18:09 Ответить
Та вже ж доведено МІНДІЧ -то гвинтик у ЗЕМАФІЇ
А Ізраїль - то спроба там сховатися усім
Учора ж вовка з своїм колею обсуждал - з презом Ізраїлю
показать весь комментарий
27.02.2026 18:12 Ответить
показать весь комментарий
27.02.2026 18:13 Ответить
Гнида.
показать весь комментарий
27.02.2026 18:30 Ответить
це не повністю характеризує цю істоту. сраний кацап запроданець.
показать весь комментарий
27.02.2026 18:34 Ответить
Гниди його виборці, він тільки їхнє уособлення, яке дивно, повільно, але пішло шляхом армія віра мова.
показать весь комментарий
27.02.2026 19:19 Ответить
Мене більш турбує як це переживе ларьочник дЕрьмак. Як би не скоїв самогубство, не повісився б у півному ларьку. Хоча про шо це я? Сунка радить буде з далекого Лондона а дЕрьмак ось він, завжди поручь, у бані, з держохороною.
показать весь комментарий
27.02.2026 18:29 Ответить
Вспомнилось. У меня на курсе, на кафедре психологии преподавал кандидат наук по фамилии Сумак. Большой оригинал. В конце пары оставлял каждый раз минут 15 на вопросы и ответы. Причём вопросы самые разные.. и как-то кто-то из студенток направил ему записку"я встречаюсь с парнем уже несколько месяцев. Он настаивает на близости. Что вы посоветуете, как мне поступить?". Был следующий ответ"да отдайтесь вы ему, в конце концов.. потому что все вокруг и так уверены что Вы это давным-давно сделали.."занавес..)
показать весь комментарий
27.02.2026 19:18 Ответить
"Я впевнений, що Україна - з її людським капіталом, природними ресурсами та культурою інновацій - може стати однією з найбільш динамічних економік Європи".

Другою Францією. А поки що треба триматися. Поки людський капітал ще дозволяє.
показать весь комментарий
27.02.2026 18:09 Ответить
Таку куйню нам розповідали ще з 1991,тільки тоді нам говорили шо станемо другою німеччиною
показать весь комментарий
27.02.2026 18:15 Ответить
А стали першою корумпованою країною з Голобородько- мародером і Вождьом племені ворюг в центрі Європи.
показать весь комментарий
27.02.2026 18:20 Ответить
До голобородька всі були не кращі
показать весь комментарий
27.02.2026 19:25 Ответить
Вуха гарно розвісили!😒
показать весь комментарий
27.02.2026 18:28 Ответить
Гарно засекретили надзіратєля -
Погано, що планують Зеленського надалі на відбудову
показать весь комментарий
27.02.2026 18:10 Ответить
Якщо нинішній вже геть буде народу немилий, завжди є другий варіант, свіжий і нерозпакований.
показать весь комментарий
27.02.2026 18:11 Ответить
? знаєте хто? невже Усик? Чи отой свіжий герой-пртсмен саночник?
показать весь комментарий
27.02.2026 18:13 Ответить
Притула.
Білецький.
Буданов.

Можна оптом, можна в роздріб.
показать весь комментарий
27.02.2026 18:40 Ответить
А що там з Гонтаревой? Памятаю Щвець вещав що рiшення вже узгоджено.
показать весь комментарий
27.02.2026 18:27 Ответить
Where is my basic income?
показать весь комментарий
27.02.2026 18:10 Ответить
А що він буде радити? В кого ще випросити гроші? Де ще можна кредит взяти?
показать весь комментарий
27.02.2026 18:10 Ответить
Скоріше радити куди ще можна порозтикувати його одноплемінників піздусів
показать весь комментарий
27.02.2026 18:50 Ответить
Голобородько хоче відбілити свої мародеські дії зв'язками з лідерами європейських країн з хорошими іменами.
Війну закінчив перемогою і занявся відновлювати економіку? Де, в Маріуполі, чи Бердянську?
показать весь комментарий
27.02.2026 18:16 Ответить
А Борю Джонсона чому ігноруєте???
показать весь комментарий
27.02.2026 18:16 Ответить
То-то я смотрю План Процветания внезапно случится(пока шо работа ПВО, вой пролетающих шахедов и КАБы мешают уверовать).
показать весь комментарий
27.02.2026 18:17 Ответить
при "зезеденті" апріорі безоплатного нічого не має....Все платне з кишень українського народу і підлягає "табличці ділення " із "зеленим наймачем безопланих міндічів і т.д" для України...
показать весь комментарий
27.02.2026 18:20 Ответить
Туманоголовый шашлычник - восстановитель страны с консультациями индуса-камасуторщика?Квартал не перестаёт нас смешить,шоу продолжается.
показать весь комментарий
27.02.2026 18:26 Ответить
А Нас попереджали про гастарбайтерів з Індії...
показать весь комментарий
27.02.2026 18:29 Ответить
Пишаеться Сунак, напевне.
показать весь комментарий
27.02.2026 18:39 Ответить
Вава, Україна якщо вистоїть то твого відновлення не переживе
показать весь комментарий
27.02.2026 19:04 Ответить
от ви всі насміхаєтесь з новини, але є й позитив: чим більше чиновників із Заходу (пофіг якого походження) буде у нас на посадах, тим менше місця лишиться для русні і зеленоригів.
показать весь комментарий
27.02.2026 19:33 Ответить
 
 