Экс-премьер Великобритании Сунак стал советником Зеленского по вопросам экономического восстановления Украины, - СМИ
Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак на безвозмездной основе присоединился к Международному консультативному совету украинского президента Владимира Зеленского по вопросам экономического обновления Украины.
Об этом пишет Independent, информирует Цензор.НЕТ.
Роль Сунака
Отмечается, что он будет консультировать Зеленского по вопросам восстановления экономики, привлечения инвестиций в оборону и восстановления сектора энергетики.
"Я рад присоединиться к международной группе, которая консультирует президента Зеленского по вопросам экономической реконструкции. Я уверен, что Украина — с ее человеческим капиталом, природными ресурсами и культурой инноваций — может стать одной из самых динамичных экономик Европы", — сказал бывший британский премьер.
Сунак уже принял участие в первом заседании совета вместе с другими международными деятелями, включая президента Всемирного банка и президента Европейского банка реконструкции и развития.
В заседаниях Международного консультативного совета также принимают участие представители таких корпораций, как Siemens, BlackRock, Citigroup и ArcelorMittal.
26 февраля Зеленский писал, что группа обсудила усиление энергетической устойчивости Украины, подготовку к следующей зиме и привлечение частного бизнеса к инвестициям в оборонно-промышленный комплекс.
- Помимо членства в совете Зеленского, Риши Сунак также стал депутатом парламента от округов Ричмонд и Норталлертон, старшим советником инвестиционного банка Goldman Sachs, а также консультирует Microsoft и компанию-разработчика ИИ Anthropic.
Больше о совете по вопросам экономического обновления
- Деятельность Международного консультативного совета президента по вопросам экономического обновления Украины направлена на привлечение инвестиций мировых компаний и партнеров для восстановления украинской экономики, вложения в оборонную промышленность и укрепление энергетики.
- Встречу модерировала советник Зеленского по вопросам экономического развития, канадская политическая деятельница и журналистка Христя Фриланд.
А Ізраїль - то спроба там сховатися усім
Учора ж вовка з своїм колею обсуждал - з презом Ізраїлю
Другою Францією. А поки що треба триматися. Поки людський капітал ще дозволяє.
Погано, що планують Зеленського надалі на відбудову
Білецький.
Буданов.
Можна оптом, можна в роздріб.
Війну закінчив перемогою і занявся відновлювати економіку? Де, в Маріуполі, чи Бердянську?