Работа над Пакетом процветания еще продолжается. Его будут подписывать Европа, США и Украина, - Зеленский

Сейчас США и Европа работают над совместным документом, так называемым Пакетом процветания (Prosperity Package), важно, чтобы этот пакет был трехсторонним – между Украиной, США и Европой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами.

"Пока что мы все еще работаем над документами из пакета процветания (Prosperity Package). Скорее всего это будет трехсторонний пакет Европы, США и Украины. Один документ, где будет и Европа, и США, и Украина. Все втроем будем подписывать это", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что очень хорошо, что сейчас американцы с европейцами начали говорить об этом, потому что сначала предполагались разные документы.

"Могут быть разные, но тогда это разные планы восстановления, разные фонды. Наверное, было бы сложно. Восстанавливаем одно государство, а имеем разные планы по восстановлению. Поэтому сейчас американцы говорят с европейцами, чтобы был один документ", – добавил Зеленский.

