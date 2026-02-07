Работа над Пакетом процветания еще продолжается. Его будут подписывать Европа, США и Украина, - Зеленский
Сейчас США и Европа работают над совместным документом, так называемым Пакетом процветания (Prosperity Package), важно, чтобы этот пакет был трехсторонним – между Украиной, США и Европой.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами.
Работа продолжается
"Пока что мы все еще работаем над документами из пакета процветания (Prosperity Package). Скорее всего это будет трехсторонний пакет Европы, США и Украины. Один документ, где будет и Европа, и США, и Украина. Все втроем будем подписывать это", – сказал Зеленский.
Важно, чтобы это был один документ
Президент подчеркнул, что очень хорошо, что сейчас американцы с европейцами начали говорить об этом, потому что сначала предполагались разные документы.
"Могут быть разные, но тогда это разные планы восстановления, разные фонды. Наверное, было бы сложно. Восстанавливаем одно государство, а имеем разные планы по восстановлению. Поэтому сейчас американцы говорят с европейцами, чтобы был один документ", – добавил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
...працюють над спільним документом, так званим Пакетом процвітання Джерело: https://censor.net/ua/n3599414
Йому потрібно добити нас зсередини, щоб не було кому подавати його в розшук і притягувати до кримінальної відповідальності його і його шайку. Добре вцепився за булаву і крісло, щоб не прийшли нормальні люди в уряд і не спасли Україну.
Процвітання?🤔
При Зеленському?😆
При цьому контрацептиві Україна постійно деградує.
Процвітають лише наближені до Вови, які втікають з України до оголошення їм підозри.
"Коаліція рішучих"
"План перемоги"
"Кульок процвітання"
А толку як від "кави в ялті"
як колись у 2019 році - 4000 долярів зарплата, дешева комуналка, весна приде саджати будемо
А не зарано ще про це?
Взагалі складається враження, що в грамофоні платівку "заєло", чи плівку в касетнікі забувало.
Репертуар старий
покровскійоманський...
процвітання....
я готовий особисто цю падаль забити руками до смерті
але як до них дістатись?
+ ІнвестНяні які покладуть на спину будь якого інвестора, клятого капіталіста !!!
Згадався Пєтросян: а ми всє авоські пєрєімєнуєм в ніхрєнаські ))))
Адженда зупинись , адженда щезни й пропади !!