Робота над Пакетом процвітання ще триває. Його підписуватимуть Європа, США та Україна, - Зеленський

Зеленський про Пакет процвітання

Нині США та Європа працюють над спільним документом, так званим Пакетом процвітання (Prosperity Package), важливо, щоб цей пакет був тристороннім – між Україною, США та Європою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив президент України Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами.

Робота триває

"Поки що ми всі ще працюємо над документами з пакету процвітання (Prosperity Package). Скоріше за все це буде тристоронній пакет Європи, США та України. Один документ, де буде і Європа, і США, і Україна. Всі втрьох будемо підписувати це", – сказав Зеленський.

Читайте: Домовленості у Мар-а-Лаго: Україна та США готують план відбудови

Важливо, щоб це був один докумант

Президент наголосив, що дуже добре, що зараз американці з європейцями почали говорити про це, тому що спочатку передбачалися різні документи.

"Можуть бути різні, але тоді це різні плани відновлення, різні фонди. Напевно, було б складно. Відновлюємо одну державу, а маємо різні плани щодо відновлення. Тому зараз американці говорять з європейцями, щоб був один документ", – додав Зеленський.

Також читайте: Кошти на відновлення спрямовуватимуть лише на підконтрольні Україні території, - Зеленський

Та ви ВЖЕ процвітаєте на кубометрах доларів, вам що МАЛО?!
07.02.2026 13:37
Дебіл обкурений, яке процвітання? Ти що приймаєш? Геть безтолкового ішака , ти стільки шкоди завдав Україні як мабуть рашка на завдала своїм "керівництвом" і "дорученнями"
07.02.2026 13:39
"Пакет зацвітання зеленої плісняви" на тілі України...
07.02.2026 13:40
Ще зовсім трошки залишилось до "випалнєнія всєх задач сво" і одразу почнеться "процвітання"...
07.02.2026 14:55
...працюють над спільним документом, так званим Пакетом процвітання Джерело: https://censor.net/ua/n3599414
07.02.2026 13:38
І це ще не все, бо знизу знову постукають...
07.02.2026 13:39
100% .. з zельоними гнидами не сумніваюсь..
07.02.2026 13:41
...ти меня узнаєш по любе с клеєним Пакетом АТБ(процвітання)©
07.02.2026 13:54
Знову нанюхане.
07.02.2026 13:39
Знову Потуждний брехун потужно бреше українцям. Як же йому хочеться ще протриматися і докрасти всю допомогу партнерів та постояти на уламках землі вмираючої України.
Йому потрібно добити нас зсередини, щоб не було кому подавати його в розшук і притягувати до кримінальної відповідальності його і його шайку. Добре вцепився за булаву і крісло, щоб не прийшли нормальні люди в уряд і не спасли Україну.
07.02.2026 13:41
А Ха ХА, я їбу,- ПРОЦВИТАННЯ!!! Оце його прибило
07.02.2026 13:42
Реакція "зрадунів" , як завжди - істерика . Не хочуть вони процвітання України !
07.02.2026 13:43
ви очи відкрийте
07.02.2026 13:45
А ви зробіть цих "зрадунів" разом. Полегшає.
07.02.2026 13:52
Треба щоб потепліло надворі.
07.02.2026 18:48
Вам " незрадунам" відніше,вам сеодно вже " хуже не будет", вам " незрадунам" не до істерік,вам " хоть поржать" , а то пукін нападет.
07.02.2026 14:22
А точніше "істеричний сміх"?
07.02.2026 22:03
Буде пакет у пакеті
07.02.2026 13:56
Оля, проспись
07.02.2026 14:02
В таких умовах треба не просто вижити, а ще - зберігти мізки здоровими. Банковський мрійник. Хочеться порівняти з кремлевським мечтателем. То, чим закінчились ті мрії страшно згадувати.
07.02.2026 13:45
«Пакет процвітання» - не смішно. Пропоную таку репризу: «Український рай вже сьогодні».
07.02.2026 13:45
Вони в рай ( Близькосхідний) а всє остальниє просто ze'дохнут ©
07.02.2026 22:02
Пакетом чого?
Процвітання?🤔
При Зеленському?😆
При цьому контрацептиві Україна постійно деградує.
Процвітають лише наближені до Вови, які втікають з України до оголошення їм підозри.
07.02.2026 13:50
Коли вже тобі пакет на голову надягнуть перед шибеницею, "процвітаючий"?
07.02.2026 13:53
Народ еще от его потужных союзов не отошел. Куда еще. Балует народ.
07.02.2026 13:56
Трудиться, ако пчєла! Так ти давай, трудись. Бо Зе-епоха кінця зубожіння ще в 2019 настала, а Зе-процвітання вже зачекались.
07.02.2026 13:57
Як вже забамбахали ці гучні назви
"Коаліція рішучих"
"План перемоги"
"Кульок процвітання"
А толку як від "кави в ялті"
07.02.2026 14:00
пункти незламності
07.02.2026 14:10
то ж артисти при владі
07.02.2026 14:11
Здає активно Україну і бреше про якесь процвітання, але зебілятки вірять
07.02.2026 14:00
все банально просто- Зелена Гнида не може нічого надати українцям, тому годує цім лайном,

як колись у 2019 році - 4000 долярів зарплата, дешева комуналка, весна приде саджати будемо
07.02.2026 14:01
Процветание под керивництвом квартальных клоунов обернется разворовывание всех пакетов-букетов и двушечками на москву.
07.02.2026 14:01
Чим гучніша назва-тим пустіший документ
07.02.2026 14:01
Коли Рьошик ніс пакет процвітання Карлсону казав, що пакет процвітання важкий, але нести приємно🤡
07.02.2026 14:02
Та да. Насколько я (так полагаю) старался относиться к клоуну объективно, но и то могу отличить юмор от ********. Не "Пакет процветания" - это не юмор.
07.02.2026 14:03
Пакет процвітання Зеленського? Отієї гниди?
07.02.2026 14:04
А де Ярош з Правого сектору? Так мовчить ніби його тихенько десь замочили, що ніхто і не взнав... Цікава його думка з приводу ситуації в країні: він з усім згоден?
07.02.2026 14:07
Навіть потужний Білий Вошдь згодний... Що вже там..
07.02.2026 21:59
Позеленів ярош
08.02.2026 09:07
Він живе в якомусь іншому світі.Їздить по закордонах,де до нього відносяться співчутливо,з повагою,з увагою,бо на нього переносять всю біду,всі невзгоди які терпить український народ.А він сам нічого не терпить,вся рідня з дітьми за кордоном,все майно,вклади,бізнес за кордоном,він може лише артистично записати відосик при свічках і в куцій футболці...Він не знає,як ото в секунду втратити сім"ю і залишитись без житла.Він знає одно - в будь який момент він може чкурнути на Святу Землю,яка його не видасть і де він - споконвічний герой...
07.02.2026 14:07
Процвітання?
А не зарано ще про це?
07.02.2026 14:08
Йому точно "пороблено" Єрмаком ...
07.02.2026 14:09
"Пакет процвітання" для України по Голобородьковські - це будування десятки заводів по виготовленню гасових лапм. Гасові лампи - це автономні освітлювальні прилади, що працюють на гасі, винайдені у 1853 році у Львові. Вони є незамінними при відсутності електроенергії, складаються з ємності для палива, гніта та скляної колби, яка захищає полум'я від вітру. ******* аналоги, як-от «Летюча миша», забезпечують надійне освітлення. А ще непогано було б побудувати заводи по виготовленню свічок. Мало що ще витворить "зелена команда" і не буде керосину, бензину чи солярки. Ось таке майбутнє вам 73% створив Боневтік Позорно-Брехливий. А "Пакет процвітання" то те саме, що було в 2019 році - країна мрій. Процвітання можуть бути виключно в хуцпи міндічів, цукерманів, голобородьків, шефірів, баканових, наумових, юзіків та іншої антимайданних брехунів і ненависників України.
07.02.2026 14:10
У гаранта дуже якісні бізнес-плани подальшої боротьби з масколотою, приємні для вуха лохторату і зручні для його поплічників корупціонерів.
Взагалі складається враження, що в грамофоні платівку "заєло", чи плівку в касетнікі забувало.
Репертуар старий
07.02.2026 14:10
Проект квітнення КОГО?
07.02.2026 14:10
Пакет процвітання? Дебіл пакетий і недорозвинений ти. А цей все не угомониться і продовжує фантазувати і підміняти поняття слів. Вже капітуляція називається ''мирною угодою'', енергетичний колабс і відключення світла і знищення рашистами енергетики України називається ''енергетичним перемир'ям''. Підвищення тарифів на електрику і газдля населення називається ''пакетом відновлення і відбудови''. Тепер ще пакет ''процвітання'' впарює, за яким проти українців вводяться нові податки, контроль і повне придушення свободи українцям.
07.02.2026 14:13
Процвітання млять... Даже не знаю сміятись чи плакати. Йде повна здача України а воно розказує про якісь пакети то відбудови то про 800млрд, то про процвітання. Видно постійне спілкування з шизоїдним американським серуном Тромбом передалось. Той теж опустив сша нижче плінтусу і загнав народ в передреволюційний стан а все розказує про процвітання америки і називає себе королем галактики. При цьому сере в штани даже на людях.
07.02.2026 14:18
А в пакет процвітання будуть залучені репараційні кошти від мордора.Чи там де справедлвість була там член виріс.?
07.02.2026 14:20
із " зезедентом" "мудрому наріду" пакети для поховання хіба що приготують...?
07.02.2026 14:25
Україна вже зацвіла від зеленої плісняви..
07.02.2026 14:28
План стійкості в 2014, року був, зараз вже Пакет процвітання, що далі? Пакет зростаючої потужності?
07.02.2026 14:31
Як ти вже всім осточортів проросійський клоун.
07.02.2026 14:34
Головне аби не чорний...
07.02.2026 14:42
****** покровскій оманський...
07.02.2026 14:46
Украина и нормальное качество жизни - это как две параллельные прямые из математики, которые НИКОГДА не пересекаются 😔
07.02.2026 14:50
зеленський це- найвеличніший гандон 21 століття. Такого підступного брехливого лицемірного гавнокомандувача Україна ще не знала тепер знає оманську суку в косоворотці.
07.02.2026 14:52
ОЦЕ ВИСРАВСЯ У ЛИЦЕ УКРАЇНЦЯМ

процвітання....

я готовий особисто цю падаль забити руками до смерті
але як до них дістатись?
07.02.2026 15:05
кто бы передал выдумщику названия "Пакет процвітання ", что пафоса уже, прямо скажем, перебор.... Похоже на "творчество" чата GPT
07.02.2026 15:09
Пакети процвітання. зеленський то кончаний гандон
07.02.2026 15:10
"Пакет процвітання")) это была минутка юмора или оно всерьез?)
07.02.2026 15:22
Від автора " я ваш прігавор" це вже не шутка
07.02.2026 21:56
Та краще вже прочитати про проект процвітання в безсмертному творі одеситів Ільфа та Петрова "12 стільців"...
07.02.2026 15:31
Шобло просрочене с дерьмаком фсбешними процвітає на мародерстві
07.02.2026 15:34
Відро потужності, кульок міцності і торба незламності вже були - лишився пакет процвітання
07.02.2026 15:49
И где оно такие "изысканные" словосочетания берет - это больше похоже на " АБЫРРР..."
07.02.2026 16:04
Яке "процвітання" при обкуреному ішаку? На суху вербу словоблуда тупорилого!
07.02.2026 16:43
Державний борг 190 міл'ярдів доларів .
+ ІнвестНяні які покладуть на спину будь якого інвестора, клятого капіталіста !!!
07.02.2026 21:55
Гидко чути про "процвітання" під час безкінечної війни.
07.02.2026 19:50
а потім буде, коверт, коробка та авоська процвітання!
07.02.2026 20:00
Тавишо
Згадався Пєтросян: а ми всє авоські пєрєімєнуєм в ніхрєнаські ))))
07.02.2026 21:53
Досить безмозгових піарних назв!!
Адженда зупинись , адженда щезни й пропади !!
07.02.2026 21:48
Що ж треба покурити,щоб розцвітання почалося? Тут косясячка на трьох не вистачить точно. Чи дванадцять місяців зустріли?
07.02.2026 22:04
словоблуд ,какое нахххххх процветание когда бойцам грелки не дают и по 20 часов сидим без света !!!(((
08.02.2026 15:31
 
 