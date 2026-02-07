Робота над Пакетом процвітання ще триває. Його підписуватимуть Європа, США та Україна, - Зеленський
Нині США та Європа працюють над спільним документом, так званим Пакетом процвітання (Prosperity Package), важливо, щоб цей пакет був тристороннім – між Україною, США та Європою.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив президент України Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами.
Робота триває
"Поки що ми всі ще працюємо над документами з пакету процвітання (Prosperity Package). Скоріше за все це буде тристоронній пакет Європи, США та України. Один документ, де буде і Європа, і США, і Україна. Всі втрьох будемо підписувати це", – сказав Зеленський.
Важливо, щоб це був один докумант
Президент наголосив, що дуже добре, що зараз американці з європейцями почали говорити про це, тому що спочатку передбачалися різні документи.
"Можуть бути різні, але тоді це різні плани відновлення, різні фонди. Напевно, було б складно. Відновлюємо одну державу, а маємо різні плани щодо відновлення. Тому зараз американці говорять з європейцями, щоб був один документ", – додав Зеленський.
