Робота над Пакетом процвітання ще триває. Його підписуватимуть Європа, США та Україна, - Зеленський

Нині США та Європа працюють над спільним документом, так званим Пакетом процвітання (Prosperity Package), важливо, щоб цей пакет був тристороннім – між Україною, США та Європою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив президент України Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами.

"Поки що ми всі ще працюємо над документами з пакету процвітання (Prosperity Package). Скоріше за все це буде тристоронній пакет Європи, США та України. Один документ, де буде і Європа, і США, і Україна. Всі втрьох будемо підписувати це", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що дуже добре, що зараз американці з європейцями почали говорити про це, тому що спочатку передбачалися різні документи.

"Можуть бути різні, але тоді це різні плани відновлення, різні фонди. Напевно, було б складно. Відновлюємо одну державу, а маємо різні плани щодо відновлення. Тому зараз американці говорять з європейцями, щоб був один документ", – додав Зеленський.

