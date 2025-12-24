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Новини Відбудова України після війни
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Кошти на відновлення спрямовуватимуть лише на підконтрольні Україні території, - Зеленський

Відбудова України після війни

Усі фінансові ресурси, які Україна отримає від міжнародних партнерів на післявоєнну відбудову, спрямовуватимуться виключно на відновлення територій, що перебувають під контролем української влади.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Україна матиме можливість визначити пріоритети розподілу своєї частки коштів (отриманих від міжнародних партнерів – ред.) на території, що перебувають під контролем України. І це дуже важливий момент, на який ми витратили велику частину часу, – щоб було зазначено, що йдеться про території, які під контролем України. Тобто ми відновлюємо вільну територію нашої держави разом з нашими партнерами", - розповів Зеленський, характеризуючи проєкт базового документа між Україною, США, Росією та Європою про закінчення війни.

За його словами, у попередніх проєктах мирної угоди, яка сьогодні складається з 20 пунктів, а раніше містила 28, було інше бачення.

"Зрозуміло, як це було раніше в перших драфтах старих документів", - сказав президент.

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Він зауважив, що нині у 8-му пункті узгодженого з американською стороною документа йдеться про міцний пакет глобального розвитку для України, який буде визначено в окремій угоді про інвестиції та майбутнє процвітання. Ця угода передбачатиме, зокрема, створення фонду розвитку України для інвестування у швидкозростаючі галузі, включаючи технології, центри обробки даних та сферу штучного інтелекту.

Передбачається також, що Сполучені Штати та американські компанії будуть співпрацювати з Україною і спільно інвестувати у відновлення, у розвиток модернізації і експлуатації газової інфраструктури України, яка включає її трубопроводи і сховища.

Крім того, будуть докладені спільні зусилля для реконструкції територій, постраждалих від війни, з метою відновлення реконструкції і модернізації міст і житлових районів.

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Проєкт плану припинення війни

Також читайте: Зеленський і фон дер Ляєн обговорили зміцнення позицій України на переговорах та домовилися про найближчі контакти

Автор: 

Зеленський Володимир (28298) фінансування (3524) відбудова (410)
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Топ коментарі
+7
Ти справді в це віриш? Дурень думкою багатіє. А дурень ти повний якщо повірив Тромбу і ***** що підписавши якийсь папірець на цьому обскубування України завершиться. Цей папірець для виконання обов'язковим буде для України а не для упирів які завжди срали на всі папірці
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24.12.2025 11:01 Відповісти
+3
от і всьо!
зе!гніда вже почала ділити грошики.
але, чітко визначивши втрачені території!

ну шож:
як що зелене гундосе падло підпише капітуляцію та притягне її в київ, та буде наполягати на прийнятті радою, україна перестане існувати!
почнеться справжній, ніфіга не мирний майдан! будуть виловлювати всіх цих чиновників, мєнтів, прокурорів, суддів та просто карати народним гнівом.
бандюки почнуть грабувати.
на фронті, штики в землю та на київ палити банкову.
чим, звісно і скористається кегебе.

все як прописано в омані!!!!!
жидоклан переміг україну та продав *****!!!
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24.12.2025 11:11 Відповісти
+3
До якої перемоги буде війна? Хтось вірить в те, що ми із міндічами, цукерманами, шефірами, Боневтаками Позорно-Брехливими, шурмами, єрмаками переможемо?
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24.12.2025 11:37 Відповісти

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