На відновлення Каховської дамби потрібно 2 млрд євро, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що для відновлення Каховської дамби, без якої не може працювати Запорізька атомна електростанція, необхідно близько 2 млрд євро.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Каховська дамба та гідроелектростанція, яка необхідна для безпечної та нормальної роботи Запорізької атомної станції, може бути відтворена як спільний регіональний проєкт процвітання з аналогічною операційною структурою. Але вважаємо, що для цього, щоб це все відбулось та функціонувало безпечно, - Запорізька атомна електростанція, місто Енергодар, також Каховська гідроелектростанція мають бути демілітаризовані, бо зараз там - російські війська і війна, немає необхідної безпеки", - наголосив Зеленський.

Він нагадав, що Каховська дамба розташована на тимчасово окупованій території.

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"Щоб її побудувати, треба близько 2 мільярдів євро і треба, щоб хтось вклав ці гроші. "Рускі" не будуть самі вкладати. Єдине, що їм потрібно - питна вода в Крим. Я вірю, що американці зможуть швидко побудувати дамбу, за рахунок якої буде вода. Але вода буде всюди", - застеріг президент.

Підрив Каховської ГЕС

Вранці 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню. Підрив призвів до підтоплень низки населених пунктів у Миколаївській та Херсонській областях, зокрема на окупованих територіях.

Унаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС постраждало понад 62 тис. га лісу Херсонщини.

За даними МВС, унаслідок руйнування Каховської ГЕС загинула 31 людина.

Кількість загиблих людей від підриву дамби на окупованих територіях невідома.

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