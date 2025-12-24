На восстановление Каховской дамбы нужно 2 млрд евро, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что для восстановления Каховской дамбы, без которой не может работать Запорожская атомная электростанция, необходимо около 2 млрд евро.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Каховская дамба и гидроэлектростанция, необходимая для безопасной и нормальной работы Запорожской атомной станции, может быть воссоздана как совместный региональный проект процветания с аналогичной операционной структурой. Но считаем, что для этого, чтобы все это произошло и функционировало безопасно, Запорожская атомная электростанция, город Энергодар, а также Каховская гидроэлектростанция должны быть демилитаризованы, потому что сейчас там находятся российские войска и идет война, нет необходимой безопасности", - подчеркнул Зеленский.
Он напомнил, что Каховская плотина расположена на временно оккупированной территории.
"Чтобы ее построить, нужно около 2 миллиардов евро и нужно, чтобы кто-то вложил эти деньги. "Русские" сами вкладывать не будут. Единственное, что им нужно - питьевая вода в Крым. Я верю, что американцы смогут быстро построить дамбу, за счет которой будет вода. Но вода будет везде", - предупредил президент.
Подрыв Каховской ГЭС
Утром 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС. В результате подрыва полностью разрушен машинный зал, станция не подлежит восстановлению. Подрыв привел к подтоплениям ряда населенных пунктов в Николаевской и Херсонской областях, в частности на оккупированных территориях.
В результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС пострадало более 62 тыс. га леса Херсонщины.
По данным МВД, в результате разрушения Каховской ГЭС погиб 31 человек.
Количество погибших людей от подрыва дамбы на оккупированных территориях неизвестно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ЩОБ ТИ ЕВРЕЙ ТАКИЙ НЕ ПОБАЧИВ РІЗДВО СПАСИТЕЛЯ
А давати воду чи ні - то нам вирішувати, а не США чи кацапам !
Боже - врятуй Україну від крамарів і гендлярів!