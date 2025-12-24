РУС
На восстановление Каховской дамбы нужно 2 млрд евро, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что для восстановления Каховской дамбы, без которой не может работать Запорожская атомная электростанция, необходимо около 2 млрд евро.

"Каховская дамба и гидроэлектростанция, необходимая для безопасной и нормальной работы Запорожской атомной станции, может быть воссоздана как совместный региональный проект процветания с аналогичной операционной структурой. Но считаем, что для этого, чтобы все это произошло и функционировало безопасно, Запорожская атомная электростанция, город Энергодар, а также Каховская гидроэлектростанция должны быть демилитаризованы, потому что сейчас там находятся российские войска и идет война, нет необходимой безопасности", - подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что Каховская плотина расположена на временно оккупированной территории.

"Чтобы ее построить, нужно около 2 миллиардов евро и нужно, чтобы кто-то вложил эти деньги. "Русские" сами вкладывать не будут. Единственное, что им нужно - питьевая вода в Крым. Я верю, что американцы смогут быстро построить дамбу, за счет которой будет вода. Но вода будет везде", - предупредил президент.

Подрыв Каховской ГЭС

Утром 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС. В результате подрыва полностью разрушен машинный зал, станция не подлежит восстановлению. Подрыв привел к подтоплениям ряда населенных пунктов в Николаевской и Херсонской областях, в частности на оккупированных территориях.

В результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС пострадало более 62 тыс. га леса Херсонщины.

По данным МВД, в результате разрушения Каховской ГЭС погиб 31 человек.

Количество погибших людей от подрыва дамбы на оккупированных территориях неизвестно.

