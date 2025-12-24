Средства на восстановление будут направляться только на подконтрольные Украине территории, - Зеленский

Все финансовые ресурсы, которые Украина получит от международных партнеров на послевоенное восстановление, будут направляться исключительно на восстановление территорий, находящихся под контролем украинской власти.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Украина будет иметь возможность определить приоритеты распределения своей доли средств (полученных от международных партнеров – ред.) на территории, находящейся под контролем Украины. И это очень важный момент, на который мы потратили большую часть времени, – чтобы было указано, что речь идет о территории, находящейся под контролем Украины. То есть мы восстанавливаем свободную территорию нашего государства вместе с нашими партнерами", – рассказал Зеленский, характеризуя проект базового документа между Украиной, США, Россией и Европой о прекращении войны.

По его словам, в предыдущих проектах мирного соглашения, которое сегодня состоит из 20 пунктов, а ранее содержало 28, было другое видение.

"Понятно, как это было раньше в первых драфтах старых документов", - сказал президент.

Читайте также: На восстановление Каховской дамбы нужно 2 млрд евро, - Зеленский

Он отметил, что сейчас в 8-м пункте согласованного с американской стороной документа речь идет о прочном пакете глобального развития для Украины, который будет определен в отдельном соглашении об инвестициях и будущем процветании. Это соглашение будет предусматривать, в частности, создание фонда развития Украины для инвестирования в быстрорастущие отрасли, включая технологии, центры обработки данных и сферу искусственного интеллекта.

Предполагается также, что Соединенные Штаты и американские компании будут сотрудничать с Украиной и совместно инвестировать в восстановление, развитие, модернизацию и эксплуатацию газовой инфраструктуры Украины, которая включает ее трубопроводы и хранилища.

Кроме того, будут приложены совместные усилия для реконструкции территорий, пострадавших от войны, с целью восстановления реконструкции и модернизации городов и жилых районов.

Читайте также: В Украине введут новые правила расчета стоимости работ во время восстановления, ‒ Минразвития

Проект плана прекращения войны

Читайте также: Зеленский и фон дер Ляйен обсудили укрепление позиций Украины на переговорах и договорились о ближайших контактах