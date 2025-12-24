Средства на восстановление будут направляться только на подконтрольные Украине территории, - Зеленский
Все финансовые ресурсы, которые Украина получит от международных партнеров на послевоенное восстановление, будут направляться исключительно на восстановление территорий, находящихся под контролем украинской власти.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Украина будет иметь возможность определить приоритеты распределения своей доли средств (полученных от международных партнеров – ред.) на территории, находящейся под контролем Украины. И это очень важный момент, на который мы потратили большую часть времени, – чтобы было указано, что речь идет о территории, находящейся под контролем Украины. То есть мы восстанавливаем свободную территорию нашего государства вместе с нашими партнерами", – рассказал Зеленский, характеризуя проект базового документа между Украиной, США, Россией и Европой о прекращении войны.
По его словам, в предыдущих проектах мирного соглашения, которое сегодня состоит из 20 пунктов, а ранее содержало 28, было другое видение.
"Понятно, как это было раньше в первых драфтах старых документов", - сказал президент.
Он отметил, что сейчас в 8-м пункте согласованного с американской стороной документа речь идет о прочном пакете глобального развития для Украины, который будет определен в отдельном соглашении об инвестициях и будущем процветании. Это соглашение будет предусматривать, в частности, создание фонда развития Украины для инвестирования в быстрорастущие отрасли, включая технологии, центры обработки данных и сферу искусственного интеллекта.
Предполагается также, что Соединенные Штаты и американские компании будут сотрудничать с Украиной и совместно инвестировать в восстановление, развитие, модернизацию и эксплуатацию газовой инфраструктуры Украины, которая включает ее трубопроводы и хранилища.
Кроме того, будут приложены совместные усилия для реконструкции территорий, пострадавших от войны, с целью восстановления реконструкции и модернизации городов и жилых районов.
Проект плана прекращения войны
- 24 декабря президент Владимир Зеленский впервые назвал 20 пунктов "базового документа об окончании войны". По его словам, это тот документ, который ранее имел 28 пунктов.
- По его словам, документ могут вынести на общенациональный референдум.
- Зеленский сказал, что США будут постепенно отменять санкции против России.
- В случае подписания мирного соглашения мобилизацию могут трансформировать или отменить.
зе!гніда вже почала ділити грошики.
але, чітко визначивши втрачені території!
ну шож:
як що зелене гундосе падло підпише капітуляцію та притягне її в київ, та буде наполягати на прийнятті радою, україна перестане існувати!
почнеться справжній, ніфіга не мирний майдан! будуть виловлювати всіх цих чиновників, мєнтів, прокурорів, суддів та просто карати народним гнівом.
бандюки почнуть грабувати.
на фронті, штики в землю та на київ палити банкову.
чим, звісно і скористається кегебе.
все як прописано в омані!!!!!
жидоклан переміг україну та продав *****!!!
окуповану українську територію москалям....І з твоєї провини
тепер виходить те що наша земля стала кацапською?