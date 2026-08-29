В аппарате Федорова сообщили, что он может быть советником иностранных правительств после работы в Минобороны: это не предполагает разглашения государственной тайны

В пресс-службе бывшего министра обороны Михаила Федорова пояснили, что его прежняя должность в Минобороны не налагает ограничений на работу в качестве советника иностранных правительств.

Этот комментарий распространила пресс-служба Федорова, сообщает Цензор.НЕТ.

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Работа Федорова не раскроет гостайну

"Это не предполагает разглашения государственной тайны или передачи специальной информации, необходимой для разработки, производства или использования изделий военного назначения, а также другой технической документации или информации с ограниченным доступом", — заявили в пресс-службе.

Международная практика

Там отметили, что привлечение бывших высокопоставленных чиновников в качестве экспертов и советников правительств других государств — распространенная международная практика. Их привлекают именно из-за накопленного управленческого опыта и экспертизы в конкретных сферах.

Пресс-служба Федорова привела пример того, что, в частности, бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак привлечен президентом Украины Владимиром Зеленским в качестве советника по вопросам экономического восстановления. А бывшая вице-премьер-министр и министр финансов Канады Кристи Фриланд стала советницей президента Украины по вопросам экономического развития.

Также бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после завершения работы в правительстве занимается международной консультативной и экспертной деятельностью, в частности в сфере международной политики, безопасности и поддержки Украины.

Цель консультирования

"Роль советника по оборонным инновациям — это прежде всего обмен собственным управленческим и экспертным опытом в сфере технологической войны, накопленным за годы полномасштабного вторжения. Такое сотрудничество важно и для Украины: оно углубляет кооперацию со странами НАТО и их оборонными отраслями, создает новые возможности для украинских defense-tech компаний, совместных разработок и инвестиционных проектов", — отметили в пресс-службе бывшего чиновника.

Также там сообщили, что Федоров планирует "десятки других международных проектов сотрудничества".

Приоритет — Украина

"Но при этом Михаил Федоров продолжит жить и работать в Украине. Его главный фокус остается здесь — помогать Украине остановить врага. Международная деятельность позволит привлечь больше внимания, партнеров и инвестиций к новым проектам — аналитическому центру и инновационному фонду, который будет инвестировать в украинские технологии и вооружение, способные изменить ход войны", — заявили в пресс-службе Федорова.

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Новая должность Федорова

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что согласился на предложение министра обороны Италии Гвидо Кроцетто стать его советником по оборонным инновациям.

В пресс-службе Федорова в комментарии Цензор.НЕТ заявили, что экс-министр не переезжает в Рим, а остается жить и работать в Киеве.

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