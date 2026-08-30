Пріоритет - зберегти команду Міноборони, будуть підсилення певних напрямків, - Хмара

Новий міністр оборони України Євгеній Хмара планує зберегти основну команду відомства для продовження розпочатих проєктів, водночас Міноборони посилять новими призначеннями. Зокрема, за напрям ОПК та експорту відповідатиме Ганна Гвоздяр, а окрему увагу приділять цифровій трансформації та когнітивній війні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав під час зустрічі із журналістами.

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Збереження команди Міністерства оборони

"Пріоритет – збереження команди Міністерства оборони. У Міністерстві залишаються сильні фахівці з компетенцією і державною позицією. Їхнє завдання – забезпечити спадковість роботи, продовжити важливі проєкти і посилити ті напрями, які потребують додаткової уваги", – розповів Хмара.

Водночас він зазначив, що будуть і посилення команди новими людьми:

Микола Швидкий 3 серпня був призначений на посаду заступника міністра оборони, його сфера відповідальності – фронт.

Любов Галан була призначена заступницею міністра оборони України 29 липня і відповідає за розвиток і збереження людського капіталу Сил оборони.

Хмара зауважив, що за його ініціативою Сергій Боєв повернувся до команди, наголосивши, що його досвід важливий для роботи з міжнародними партнерами.

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Обов'язки Ганни Гвоздяр

"Незабаром планується посилення напряму ОПК і експорту. Заступником за цим напрямом стане Ганна Гвоздяр.

Окремо Міністерство посилюватиме цифрову трансформацію та напрям когнітивної війни. Для цифрового напряму розглядається людина з бойовим досвідом і досвідом роботи в Міністерстві оборони. Для когнітивної війни кандидатура вже підібрана, завдання визначені", – повідомив очільник Міноборони.

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