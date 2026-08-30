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Новини Призначення в Міноборони
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Пріоритет - зберегти команду Міноборони, будуть підсилення певних напрямків, - Хмара

Євгеній Хмара

Новий міністр оборони України Євгеній Хмара планує зберегти основну команду відомства для продовження розпочатих проєктів, водночас Міноборони посилять новими призначеннями. Зокрема, за напрям ОПК та експорту відповідатиме Ганна Гвоздяр, а окрему увагу приділять цифровій трансформації та когнітивній війні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав під час зустрічі із журналістами.

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Збереження команди Міністерства оборони

"Пріоритет – збереження команди Міністерства оборони. У Міністерстві залишаються сильні фахівці з компетенцією і державною позицією. Їхнє завдання – забезпечити спадковість роботи, продовжити важливі проєкти і посилити ті напрями, які потребують додаткової уваги", – розповів Хмара.

Водночас він зазначив, що будуть і посилення команди новими людьми:

  •   Микола Швидкий 3 серпня був призначений на посаду заступника міністра оборони, його сфера відповідальності – фронт.
  • Любов Галан була призначена заступницею міністра оборони України 29 липня і відповідає за розвиток і збереження людського капіталу Сил оборони.

Хмара зауважив, що за його ініціативою Сергій Боєв повернувся до команди, наголосивши, що його досвід важливий для роботи з міжнародними партнерами.

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Обов'язки Ганни Гвоздяр

"Незабаром планується посилення напряму ОПК і експорту. Заступником за цим напрямом стане Ганна Гвоздяр.

Окремо Міністерство посилюватиме цифрову трансформацію та напрям когнітивної війни. Для цифрового напряму розглядається людина з бойовим досвідом і досвідом роботи в Міністерстві оборони. Для когнітивної війни кандидатура вже підібрана, завдання визначені", – повідомив очільник Міноборони.

Також читайте: Міноборони має розробити реальні рішення та "більш людяний" підхід до мобілізації, - Зеленський представив Хмару

Що передувало?

Автор: 

Міноборони (7308) Хмара Євгеній (68)
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Топ коментарі
+5
А балістика власна пріоритет чи ні? Команду Міноборони тобто кабінетних бережуть а бусярених солдат - ні?
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30.08.2026 15:04 Відповісти
+4
головні пріорітети це зберегти зелену плісняву в мо, а балістика похєр.
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30.08.2026 15:16 Відповісти
+2
Це що за ********? Як міністр оборони як Резніков та Федоров покинули країну і куди вони можуть продати секретні данні.
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30.08.2026 15:25 Відповісти

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