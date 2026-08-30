Пріоритет - зберегти команду Міноборони, будуть підсилення певних напрямків, - Хмара
Новий міністр оборони України Євгеній Хмара планує зберегти основну команду відомства для продовження розпочатих проєктів, водночас Міноборони посилять новими призначеннями. Зокрема, за напрям ОПК та експорту відповідатиме Ганна Гвоздяр, а окрему увагу приділять цифровій трансформації та когнітивній війні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав під час зустрічі із журналістами.
Збереження команди Міністерства оборони
"Пріоритет – збереження команди Міністерства оборони. У Міністерстві залишаються сильні фахівці з компетенцією і державною позицією. Їхнє завдання – забезпечити спадковість роботи, продовжити важливі проєкти і посилити ті напрями, які потребують додаткової уваги", – розповів Хмара.
Водночас він зазначив, що будуть і посилення команди новими людьми:
- Микола Швидкий 3 серпня був призначений на посаду заступника міністра оборони, його сфера відповідальності – фронт.
- Любов Галан була призначена заступницею міністра оборони України 29 липня і відповідає за розвиток і збереження людського капіталу Сил оборони.
Хмара зауважив, що за його ініціативою Сергій Боєв повернувся до команди, наголосивши, що його досвід важливий для роботи з міжнародними партнерами.
Обов'язки Ганни Гвоздяр
"Незабаром планується посилення напряму ОПК і експорту. Заступником за цим напрямом стане Ганна Гвоздяр.
Окремо Міністерство посилюватиме цифрову трансформацію та напрям когнітивної війни. Для цифрового напряму розглядається людина з бойовим досвідом і досвідом роботи в Міністерстві оборони. Для когнітивної війни кандидатура вже підібрана, завдання визначені", – повідомив очільник Міноборони.
Що передувало?
- Нагадаємо, 19 серпня Верховна Рада призначила Євгенія Хмару на посаду глави Міноборони.
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