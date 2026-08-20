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Новини Призначення в Міноборони Мобілізація в Україні
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Міноборони має розробити реальні рішення та "більш людяний" підхід до мобілізації, - Зеленський представив Хмару

хмара

Президент Володимир Зеленський представив колективу Міністерства оборони новопризначеного керівника відомства Євгенія Хмару та визначив для нього завдання щодо мобілізації та співпраці із ЗСУ.

Про це він повідомив у соцмережах, його цитує пресслужба ОП, інформує Цензор.НЕТ.

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Про завдання Міноборони

Президент розраховує, що Міністерство оборони та Сили оборони й безпеки працюватимуть злагоджено. За його словами, важливо провести аудит усіх домовленостей із партнерами — що з них реалізовано, а що досі очікує реалізації. Зеленський назвав протиповітряну та антибалістичну оборону ключовим пріоритетом, особливо перед зимою.

Про дипстрайки

Президент зазначив, що Євгеній Хмара має великий досвід в операціях дальнього ураження ще з часів роботи в СБУ. Зеленський розраховує, що таких операцій стане більше, і висловив упевненість, що Хмара й надалі особисто займатиметься цим напрямком.

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Про мобілізацію та ротації

  • Зеленський закликав до більш людяного й системного підходу у вирішенні організаційних питань у військах.

"Потрібно забезпечити й реальні рішення та пропозиції в усьому, що стосується мобілізації, контрактів та ротацій воїнів. Дуже очікую системної спільної роботи на цьому напрямку ЗСУ та Міністерства оборони. Та більш людяного й системного підходу до вирішення організаційних питань у військах", — додав глава держави.

За словами президента, особливу увагу слід приділити пошуку необхідного ресурсу для сектору оборони: "Кошти є одним із найбільших викликів і водночас спільним завданням для всієї держави".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конкретних термінів реформи ТЦК поки немає, відомство працює над змінами, - Міноборони

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Зеленський Володимир (26716) Міноборони (7288) мобілізація (3251) Хмара Євгеній (58)
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Топ коментарі
+19
''Людяний'' - це не про Зеленського.
''Чесний'' - це не про Зеленського.
''Па-ржать'' - ось це якраз про Зєлю.
''Грабувати'' - це улюблене заняття Зеленського.
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20.08.2026 18:41 Відповісти
+14
Президент України як Верховний Головнокомандувач здійснює загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації. Він видає укази про оголошення мобілізації чи її продовження, які потім затверджуються Верховною Радою, а також визначає загальні обсяги, строки та порядок її проведення.

****** кончене зелене гундосе чмо!!!!
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20.08.2026 18:42 Відповісти
+11
Позно пить боржомі. Хенерали-дебілоїди командарма Зелемського поклали в сиру землю весь ресурс. Штурми посадок, кринські контрнаступи, великий обмін Вови Суджи на Донбас. Реформуй не реформу ТЦК, ти, оманський віслюк, отримає рівно те, що римується зі словом реформуй.
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20.08.2026 18:44 Відповісти

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