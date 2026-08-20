Міноборони має розробити реальні рішення та "більш людяний" підхід до мобілізації, - Зеленський представив Хмару
Президент Володимир Зеленський представив колективу Міністерства оборони новопризначеного керівника відомства Євгенія Хмару та визначив для нього завдання щодо мобілізації та співпраці із ЗСУ.
Про це він повідомив у соцмережах, його цитує пресслужба ОП, інформує Цензор.НЕТ.
Про завдання Міноборони
Президент розраховує, що Міністерство оборони та Сили оборони й безпеки працюватимуть злагоджено. За його словами, важливо провести аудит усіх домовленостей із партнерами — що з них реалізовано, а що досі очікує реалізації. Зеленський назвав протиповітряну та антибалістичну оборону ключовим пріоритетом, особливо перед зимою.
Про дипстрайки
Президент зазначив, що Євгеній Хмара має великий досвід в операціях дальнього ураження ще з часів роботи в СБУ. Зеленський розраховує, що таких операцій стане більше, і висловив упевненість, що Хмара й надалі особисто займатиметься цим напрямком.
Про мобілізацію та ротації
- Зеленський закликав до більш людяного й системного підходу у вирішенні організаційних питань у військах.
"Потрібно забезпечити й реальні рішення та пропозиції в усьому, що стосується мобілізації, контрактів та ротацій воїнів. Дуже очікую системної спільної роботи на цьому напрямку ЗСУ та Міністерства оборони. Та більш людяного й системного підходу до вирішення організаційних питань у військах", — додав глава держави.
За словами президента, особливу увагу слід приділити пошуку необхідного ресурсу для сектору оборони: "Кошти є одним із найбільших викликів і водночас спільним завданням для всієї держави".
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''Чесний'' - це не про Зеленського.
''Па-ржать'' - ось це якраз про Зєлю.
''Грабувати'' - це улюблене заняття Зеленського.
****** кончене зелене гундосе чмо!!!!