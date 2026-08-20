Міноборони має розробити реальні рішення та "більш людяний" підхід до мобілізації, - Зеленський представив Хмару

Президент Володимир Зеленський представив колективу Міністерства оборони новопризначеного керівника відомства Євгенія Хмару та визначив для нього завдання щодо мобілізації та співпраці із ЗСУ.

Про це він повідомив у соцмережах, його цитує пресслужба ОП, інформує Цензор.НЕТ.

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Про завдання Міноборони

Президент розраховує, що Міністерство оборони та Сили оборони й безпеки працюватимуть злагоджено. За його словами, важливо провести аудит усіх домовленостей із партнерами — що з них реалізовано, а що досі очікує реалізації. Зеленський назвав протиповітряну та антибалістичну оборону ключовим пріоритетом, особливо перед зимою.

Про дипстрайки

Президент зазначив, що Євгеній Хмара має великий досвід в операціях дальнього ураження ще з часів роботи в СБУ. Зеленський розраховує, що таких операцій стане більше, і висловив упевненість, що Хмара й надалі особисто займатиметься цим напрямком.

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Про мобілізацію та ротації

Зеленський закликав до більш людяного й системного підходу у вирішенні організаційних питань у військах.

"Потрібно забезпечити й реальні рішення та пропозиції в усьому, що стосується мобілізації, контрактів та ротацій воїнів. Дуже очікую системної спільної роботи на цьому напрямку ЗСУ та Міністерства оборони. Та більш людяного й системного підходу до вирішення організаційних питань у військах", — додав глава держави.

За словами президента, особливу увагу слід приділити пошуку необхідного ресурсу для сектору оборони: "Кошти є одним із найбільших викликів і водночас спільним завданням для всієї держави".

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