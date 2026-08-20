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Новини Призначення в Міноборони
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Хмара звільнений з військової служби за окремою нормою закону для генералів, - Міноборони

Хмара

Новопризначений міністр оборони Євгеній Хмара звільнений з військової служби на правовій підставі. Водночас спекуляції у соцмережах довкола причин його звільнення нібито через ВЛК не відповідають дійсності.

Про це Укрінформу повідомили в Міністерстві оборони, передає Цензор.НЕТ.

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Підстава звільнення

Оборонне відомство пояснило: Хмара звільнений з військової служби на підставі підпункту "е" пункту 3 частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

"Євгеній Хмара обіймає посаду міністра оборони України як цивільна особа. Закон України "Про національну безпеку України" вимагає, щоб цю посаду обіймала виключно цивільна особа", — зазначили в Міноборони.

У відомстві наголосили, що норма, за якою звільнили Хмару, стосується саме генералів і адміралів: якщо вони не займають штатної посади, а перебувають у розпорядженні, закон дозволяє звільнити такого генерала з військової служби.

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Спростування щодо ВЛК

У Міноборони додали, що Хмара пройшов військово-лікарську комісію за вимогливою графою для спецпідрозділу СБУ й повністю придатний до військової служби, тому спекуляції довкола причин його звільнення нібито через ВЛК є неправдивими.

  • Нагадаємо, напередодні у статусі кандидата на посаду міністра оборони Хмара заявив у Верховній Раді, що наразі є цивільною особою, оскільки звільнений із військової служби відповідно до законодавства. Посаду глави Міноборони можуть обіймати лише цивільні.

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Міноборони (7288) ВЛК (271) Хмара Євгеній (58)
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Топ коментарі
+6
Ще один зелужний
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20.08.2026 16:34 Відповісти
+5
А якби у вікно коли він звільнився з військової служби до займання посади міністра оборони його задули, запакували і комплектували ТЦКуни, то що би було би
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20.08.2026 16:44 Відповісти
+3
Цікаво, я не знав що у генералів в сраці дві дірки, завдяки чому вони під час війни можуть звільнятися з ЗСУ за окремими нормами, а не як пересічний людський ресурс, по нормам 200, 300, чи 500.
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20.08.2026 17:08 Відповісти

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