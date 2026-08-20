Хмара звільнений з військової служби за окремою нормою закону для генералів, - Міноборони
Новопризначений міністр оборони Євгеній Хмара звільнений з військової служби на правовій підставі. Водночас спекуляції у соцмережах довкола причин його звільнення нібито через ВЛК не відповідають дійсності.
Про це Укрінформу повідомили в Міністерстві оборони, передає Цензор.НЕТ.
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Підстава звільнення
Оборонне відомство пояснило: Хмара звільнений з військової служби на підставі підпункту "е" пункту 3 частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".
"Євгеній Хмара обіймає посаду міністра оборони України як цивільна особа. Закон України "Про національну безпеку України" вимагає, щоб цю посаду обіймала виключно цивільна особа", — зазначили в Міноборони.
У відомстві наголосили, що норма, за якою звільнили Хмару, стосується саме генералів і адміралів: якщо вони не займають штатної посади, а перебувають у розпорядженні, закон дозволяє звільнити такого генерала з військової служби.
Спростування щодо ВЛК
У Міноборони додали, що Хмара пройшов військово-лікарську комісію за вимогливою графою для спецпідрозділу СБУ й повністю придатний до військової служби, тому спекуляції довкола причин його звільнення нібито через ВЛК є неправдивими.
- Нагадаємо, напередодні у статусі кандидата на посаду міністра оборони Хмара заявив у Верховній Раді, що наразі є цивільною особою, оскільки звільнений із військової служби відповідно до законодавства. Посаду глави Міноборони можуть обіймати лише цивільні.
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