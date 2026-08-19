Маємо три рівноцінні пріоритети: фронт, люди, розвиток ОПК, - Хмара
Ключовими пріоритетами роботи Міністерства оборони є фронт і посилення війська, люди, а також розвиток оборонної промисловості.
Про це розповів Євгеній Хмара під час свого виступу у Верховній Раді під час голосування за його призначення на посаду міністра оборони України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Маємо три ключові, рівноцінні за значенням пріоритети. Це фронт і посилення війська, люди, розвиток оборонної промисловості. Отже, фронт. Йдеться про перехоплення стратегічної ініціативи в усіх доменах війни: на землі, на морі, у повітрі, в інформаційному просторі", - зазначив він.
Фронт
Хмара наголосив, що потреби фронту мають швидко доходити до міністерства, а рішення міністерства – до фронту.
"Війську потрібна зброя. Багато, вчасно, і саме та, що дає результат. За прозорими процедурами і без зайвої бюрократії закупівлі будуть працювати виключно на фронт і захист України, а не будуть на будь-який окремий інтерес. Тому ми адаптуємо систему забезпечення під темп війни", – додав Хмара.
За його словами, особливий фокус - "діпстрайки" і "мідлстрайки". Він нагадав, що низка успішних ударів України по РФ "показала силу взаємодії сил оборони, виробників і державних інституцій".
"Української зброї буде більше, удари будуть точнішими", – сказав він.
Людський капітал
Так, Хмара назвав пріоритетом і безумовною цінністю людський капітал, життя і здоров’я воїнів.
"Технології потрібні, щоб український захисник мав перевагу, щоб ризик для людини був зведений до мінімуму. Моє завдання – спілкуватись із захисниками безпосередньо. Чути командирів, чути воїнів, чути поранених. На власному досвіді я також знаю, що воїн мотивований тоді, коли відчуває повагу до себе, отримує якісну підготовку і справедливі правила служби", – наголосив він.
Оборонна промисловість
Хмара зауважив, що ОПК – це "основа нашої сили сьогодні і нашої безпеки на роки вперед".
"Тому наше завдання – розвивати його і нарощувати виробництво", – додав він.
Що передувало?
- Нагадаємо, 19 серпня Верховна Рада призначила Євгенія Хмару на посаду глави Міноборони.
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