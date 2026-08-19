У нас три равнозначных приоритета: фронт, люди, развитие ОПК, - Хмара

Ключевыми приоритетами работы Министерства обороны являются фронт и укрепление вооруженных сил, люди, а также развитие оборонной промышленности.

Об этом рассказал Евгений Хмара во время своего выступления в Верховной Раде в ходе голосования по его назначению на должность министра обороны Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"У нас есть три ключевые, равнозначные по важности приоритета. Это фронт и укрепление вооруженных сил, люди, развитие оборонной промышленности. Итак, фронт. Речь идет о перехвате стратегической инициативы во всех сферах войны: на суше, на море, в воздухе, в информационном пространстве", - отметил он.

Фронт

Хмара подчеркнул, что потребности фронта должны быстро доходить до министерства, а решения министерства - до фронта.

"Армии нужно оружие. Много, вовремя и именно то, которое дает результат. Благодаря прозрачным процедурам и без лишней бюрократии закупки будут работать исключительно на фронт и защиту Украины, а не на какие-либо отдельные интересы. Поэтому мы адаптируем систему обеспечения под темп войны", - добавил Хмара.

Читайте также: Задача для Хмары и Сибиги - больше силы для Украины, - Зеленский

По его словам, особое внимание уделяется "дипстрайкам" и "мидлстрайкам". Он напомнил, что ряд успешных ударов Украины по РФ "продемонстрировал силу взаимодействия сил обороны, производителей и государственных институтов".

"Украинского оружия станет больше, удары будут точнее", - сказал он.

Человеческий капитал

Так, Хмара назвал приоритетом и безусловной ценностью человеческий капитал, жизнь и здоровье воинов.

"Технологии нужны для того, чтобы украинский защитник имел преимущество, чтобы риск для человека был сведен к минимуму. Моя задача - общаться с защитниками напрямую. Слушать командиров, слушать воинов, слушать раненых. По собственному опыту я также знаю, что воин мотивирован тогда, когда чувствует уважение к себе, получает качественную подготовку и справедливые правила службы", – подчеркнул он.

Читайте также: Правительство освободило Хмару от должности и.о. министра обороны перед голосованием по его назначению

Оборонная промышленность

Хмара отметил, что ОПК – это "основа нашей силы сегодня и нашей безопасности на долгие годы вперед".

"Поэтому наша задача - развивать его и наращивать производство", - добавил он.

Что этому предшествовало?